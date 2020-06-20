Додано: Нед 21 чер, 2020 16:03

Хі-хі... а я зробив так: випив бокал холодного вина та ПЕРЕДУМАВ.

Логіка така: якшо людина останні 20 років нічого, крім помилок, не наробила, то "припарки" вже не допоможуть...

Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю. Така наполегливість і така енергія: це дорого коштує!



Щодо коронавірусу: дійсно - халепа така, яку ніхто не міг придумати.

Але це ЗОВСІМ НЕ ОЗНАЧАЄ, що треба НЕ думати про МОЖЛИВІСТЬ такої халепи.

Мене цому навчив один міністр - я був на прийомі у вірішенні справ - ціла купа паперів на підпис була.

Перед тим, як підписувати ті папери та накази, була бесіда - "вводная" з міністром, в розмові пролунала від мене певна інформація і було від мене одне запитання.



Міністр помовчав і раптом сказав:

- А яку відповідь Ви від мене хочете отримати?

Це був ключовий момент - вважайте за "холодний" або за "гарячий" душ - я тоді взяв собі на озброєння правило: "Задаєш питання або щось плануєш - А ЯКУ ВІДПОВІДЬ ТИ ХОЧЕШ ОТРИМАТИ?"

На тому прийомі у міністра я НЕ дав йому на підпис 3/4 підготовлених документів та наказів.

Вирішив все ретельно перевірити і можливо, переформатувати...

А знаєте, яка улюблена фраза того міністра? Дарую:

- Треба завжди мати чим ж*** прикрити...



Тому - немає гарантії, що я не підхвачу коронавірус - і всім бажаю не підхопити, але в мене тили надійні: житло є (у Вас немає), авто є (у Вас немає), робота є (у Вас немає), Поліс медичного страхування є (у Вас немає).

От вам і урок.



Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю. Така наполегливість, працьовитість і така енергія: це дорого коштує!