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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:03
Хі-хі... а я зробив так: випив бокал холодного вина та ПЕРЕДУМАВ.
Логіка така: якшо людина останні 20 років нічого, крім помилок, не наробила, то "припарки" вже не допоможуть...
Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю. Така наполегливість і така енергія: це дорого коштує!
Щодо коронавірусу: дійсно - халепа така, яку ніхто не міг придумати.
Але це ЗОВСІМ НЕ ОЗНАЧАЄ, що треба НЕ думати про МОЖЛИВІСТЬ такої халепи.
Мене цому навчив один міністр - я був на прийомі у вірішенні справ - ціла купа паперів на підпис була.
Перед тим, як підписувати ті папери та накази, була бесіда - "вводная" з міністром, в розмові пролунала від мене певна інформація і було від мене одне запитання.
Міністр помовчав і раптом сказав:
- А яку відповідь Ви від мене хочете отримати?
Це був ключовий момент - вважайте за "холодний" або за "гарячий" душ - я тоді взяв собі на озброєння правило: "Задаєш питання або щось плануєш - А ЯКУ ВІДПОВІДЬ ТИ ХОЧЕШ ОТРИМАТИ?"
На тому прийомі у міністра я НЕ дав йому на підпис 3/4 підготовлених документів та наказів.
Вирішив все ретельно перевірити і можливо, переформатувати...
А знаєте, яка улюблена фраза того міністра? Дарую:
- Треба завжди мати чим ж*** прикрити...
Тому - немає гарантії, що я не підхвачу коронавірус - і всім бажаю не підхопити, але в мене тили надійні: житло є (у Вас немає), авто є (у Вас немає), робота є (у Вас немає), Поліс медичного страхування є (у Вас немає).
От вам і урок.
Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю. Така наполегливість, працьовитість і така енергія: це дорого коштує!
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akurt
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:28
akurt написав:
Міністр помовчав і раптом сказав:- А яку відповідь Ви від мене хочете отримати?Це був ключовий момент
- вважайте за "холодний" або за "гарячий" душ - я тоді взяв собі на озброєння правило: "Задаєш питання або щось плануєш - А ЯКУ ВІДПОВІДЬ ТИ ХОЧЕШ ОТРИМАТИ?"
Вітаю вас, пане, Акурт!
Але коли мені хтось задає таке чи подібне питання, я завжди відповідаю так: "Звісно очікую тільки професійну відповідь, до того ж дуже, ціную те, що можу звернутися з таким питанням до професіонала вищого гатунку".
Завжди допомогало, на початку бесіди
А про прикрити Ж, теж вірно, але це ви приносите варіанти і презентуєте ті варіанти вашому співрозмовнику, як ви пропонуєте йому прикрити свою ж, тоді ваша розмова має шанс подовжитися і вицти на питання ціни.
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Trast
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:46
Вітаю вас, пане Trast!
Я з тих пір навчився питання або НЕ ЗАДАВАТИ, ябо формулювати їх так, щоби отримати саме ту відповідь, на яку розраховую.
В мене в голові вже засіло: ну ось зробимо так, а що далі? А це точно те, що ми хочемо?
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 21 чер, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:47
akurt написав:Хі-хі... а я зробив так: випив бокал холодного вина та ПЕРЕДУМАВ.
Логіка така: якшо людина останні 20 років нічого, крім помилок, не наробила, то "припарки" вже не допоможуть...Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю.
Така наполегливість і така енергія: це дорого коштує!
Щодо коронавірусу: дійсно - халепа така, яку ніхто не міг придумати.
Але це ЗОВСІМ НЕ ОЗНАЧАЄ, що треба НЕ думати про МОЖЛИВІСТЬ такої халепи.
Мене цому навчив один міністр - я був на прийомі у вірішенні справ - ціла купа паперів на підпис була.
Перед тим, як підписувати ті папери та накази, була бесіда - "вводная
" з міністром, в розмові пролунала від мене певна інформація і було від мене одне запитання.
Міністр помовчав і раптом сказав:- А яку відповідь Ви від мене хочете отримати?Це був ключовий момент
- вважайте за "холодний" або за "гарячий" душ - я тоді взяв собі на озброєння правило: "Задаєш питання або щось плануєш - А ЯКУ ВІДПОВІДЬ ТИ ХОЧЕШ ОТРИМАТИ?"
На тому прийомі у міністра я НЕ дав йому на підпис 3/4 підготовлених документів та наказів.Вирішив все ретельно перевірити і можливо, переформатувати...
А знаєте, яка улюблена фраза того міністра? Дарую:- Треба завжди мати чим ж*** прикрити...
Тому - немає гарантії, що я не підхвачу коронавірус - і всім бажаю не підхопити,
але в мене тили надійні: житло є (у Вас немає
), авто є (у Вас немає
), робота є (у Вас немає
), Поліс медичного страхування є (у Вас немає
).От вам і урок.Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю. Така наполегливість, працьовитість і така енергія: це дорого коштує!
хі-хі...
думаєш, я почну вихвалятися тим, що в мене є,
і виправдовуватися чого нема?
щодо нездійснених планів: через коронавірус побоявся закінчити план оточення Києва кавалірками по гілкам метро.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 21 чер, 2020 17:09
Гадаю, що те Ви зробили мудро.
"Курчат по осені перераховують". Кажуть, осінь буде спекотною...
Блін, вже й "МоторСіч" скасовує рейси...
Панове, що Ви там не так робите?
Будинки в Києві підриваєте, 12-ти річних хлопчиків гвалутєте прямо під час прогулянки із батьками (18-ти річний хлопець покликав 12-ти річного ніби-то допомогти витягнути мопеда з посадки), вбивць патріотів відпускаєте на відпочинок в Sun resort в Бердянську, на Житомирщині чоловік убив одного, поранив 8 людей і втік, а винний в усьому злодій akurt...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 21 чер, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 17:36
akurt написав:
Вітаю вас, пане Trast
!
Я з тих пір навчився питання або НЕ ЗАДАВАТИ, ябо формулювати їх так, щоби отримати саме ту відповідь, на яку розраховую.
В мене в голові вже засіло: ну ось зробимо так, а що далі? А це точно те, що ми хочемо?
Так теж можна, все по обставинам, але розмова потрібна початись з чогось, я про те мав на увазі, а частіше через 15 секунд після знайомства, вона і починається з того питання, яке ви навели, якщо за перщі 15 секунд ви по одягу не сподобалися
От тут і треба включати тактику вашу чи подібну, якщо сподобались, то такого чи подібного питання не пролунає.
Тобто, щоб мати меньш проблем, треба витратитись на 15 секунд вашого образу для вашого співрозмовника, щоб ваш образ йому відразу зайшов, це цікаво і дешевше коштує.
Востаннє редагувалось Trast
в Нед 21 чер, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 17:43
Приємно, що на цій гілці і розумні люди щось пишуть...
Про розумних:
"Турецькі підприємці цікавляться змінами українського законодавства щодо ринку землі, перспективами співпраці у сфері державно-приватного партнерства та створенням індустріальних парків та зон.
Про це в коментарі Укрінформу розповів Надзвичайний та повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга після зустрічі з членами правління Асоціації кримськотатарських підприємців Туреччини, України, Румунії та Криму"
(TURKSİD).
Ну що ж, якщо своїх розумних немає - а це факт - то хоч турки допоможуть...
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