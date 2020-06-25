Додано: Сер 24 чер, 2020 11:52

Пан flyman, все верно, все согласно пословице: «Кому арбуз, а кому свиной хрящик». Кому - Украина, кому Польша, кому Турция.

В отличие от первых двух в Турции никто никому работу не предлагал, и не предлагает и не собирается предлагать.

Я зимой в горнолыжном центре Saklikent (40 км от моего дома) встретил очень даже адекватного человека с двумя сыновьями - вместе катались на лыжах и на высоте 2400 выкуривали по сигаретке - он зарегистрировал фирму в Чехии с правом работать по всему ЕС. Всё обошлось в какие-то смешные деньги - кажется, 350 евро - и заняло 1 (один) день. Как говорится в знаменитом скетче: «А что так можно было???»

Судя по горнолыжной снаряге, чувствует себя более чем прекрасно материально. Сферу деятельности не скажу,

Между прочим, сказал, что каждый год в феврале прилетает кататься на лыжах именно в Анталию...

"2-в-1" - с утра - лыжи - после обеда - цветы, солнце и чай на набережной... Да и окунуться в море можно... В феврале вода в море ниже +16 не была...



х х х



Был выше вопрос о защите туристов в случае заболевания коронавирусом в Турции.

Есть ответ:

Туреччина пропонуватиме туристам оформити страхування з покриттям випадків, пов’язаних із виявленням у мандрівників COVID-19.

Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Ерсой.



“Покриття буде залежати від обраного пакету. Пакет на 7 днів вартістю 15 євро – покриття 3 тисячі євро, 19 євро – 5 тисяч євро, 23 євро – 7 тисяч євро”, – пояснив міністр.



За його словами, нова система страхування стартує з 1 липня. Такий страховий поліс можна буде купити онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.



Напомню: с 01 июля Турция разрешит въезд в свою страну гражданам Украины (будем надеяться, а то что то там как то не очень хорошо).

Погода прекрасная, днем +27, море тёплое.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).