Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Дуже корисна інформація для форумчан, які збираються купувати пакетні тури на відпочинок в Туреччині - запрацював сайт, де можна перевірити, чи ваш готель отримав Сертифікат здоров"я. Кращій варіянт - позначка зеленим кольором - вже отримав. Англійською. Вибираєте city Antalya (центр провінції Анталія, далі - район - наприклад, Кемер). https://tga.gov.tr/home/
Это все мурня...Сертификат здоровья-это вещь неосязаемая,что называется.Не думаю,что это сделает какой либо "погоды" для отдыхающих..Важнее то-в каких регионах нужно ходить везде(даже по улицам) в масках,ибо со вчерашнего дня-штрафы...И как в Турецких реалиях из за жары в июле и августе,это осуществлять,чтоб реально "не облезть и не сбеситься" и как отдых с путешествием,может превратиться в реальный масочный гемор...Если конечно днями напролет не приклеиться и не сидеть на ж... ровно в сертифицированном отеле
Ну, как сказать... В Турции 81 провинция (как в Украине 25 областей) - вот в 31 провинции ОБЯЗАТЕЛЬНЫ везде маски. В провинции Анталия - наиболее благополучная ситуация по коронавирусу - ношение масок НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кроме супермаркетов.
Если отель получил Сертификат здоровья - это значит, что по крайний мере чисто и выдержаны нормы "Социальной дистанции". А нормы там ОЧЕНЬ жесткие. Например, родственник работает зам. директора отеля в Манавагате - отель очень крутой - на 3000 отдыхающих с гольф-полями и футбольными полями. У них всегда останавливались только самые знаменитые мировые футбольные команды. Так вот отель пока закрыт - владелец сказал, что нормы такие жесткие, что ему пока дешевле не открываться...
Тут другая сторона медали. Сертификат здоровья - это то, что отель заботится о гигиене так, как раньше НЕ заботился.
А вторая сторона медали - БОЛЕЕ ВАЖНАЯ - это контингент. Откуда кто и как приехал - вот главная проблема.
Сейчас самое безопасное место - на Марсе (фото получено NASA 17 июня) Image Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
с 2021г. в Польше налог на прибыль компаний будет 0%. Критерии: выручка до 50 млн зл (около 11 млн евро) в год, минимум 3 сотрудника и учредители - физлица. Облагаться будут только выведенные дивиденды. Причина - в приоритете это занятость населения и рост зарплат, что уже нашло отражение в господдержке компаний на сумму более 10% ВВП. Новый налоговый стимул может активизировать ещё и приток бизнесменов из других стран, тем более что вид на жительство на основании бизнеса в Польше получить не так уж и сложно - ежемесячная прибыль компании должна быть выше чем средняя зарплата в воеводстве (области), грубо это 1,5 тыс долл в мес. В комментариях ссылки на статьи с более подробной информацией
Пан flyman, все верно, все согласно пословице: «Кому арбуз, а кому свиной хрящик». Кому - Украина, кому Польша, кому Турция. В отличие от первых двух в Турции никто никому работу не предлагал, и не предлагает и не собирается предлагать. Я зимой в горнолыжном центре Saklikent (40 км от моего дома) встретил очень даже адекватного человека с двумя сыновьями - вместе катались на лыжах и на высоте 2400 выкуривали по сигаретке - он зарегистрировал фирму в Чехии с правом работать по всему ЕС. Всё обошлось в какие-то смешные деньги - кажется, 350 евро - и заняло 1 (один) день. Как говорится в знаменитом скетче: «А что так можно было???» Судя по горнолыжной снаряге, чувствует себя более чем прекрасно материально. Сферу деятельности не скажу, Между прочим, сказал, что каждый год в феврале прилетает кататься на лыжах именно в Анталию... "2-в-1" - с утра - лыжи - после обеда - цветы, солнце и чай на набережной... Да и окунуться в море можно... В феврале вода в море ниже +16 не была...
х х х
Был выше вопрос о защите туристов в случае заболевания коронавирусом в Турции. Есть ответ: Туреччина пропонуватиме туристам оформити страхування з покриттям випадків, пов’язаних із виявленням у мандрівників COVID-19. Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Ерсой.
“Покриття буде залежати від обраного пакету. Пакет на 7 днів вартістю 15 євро – покриття 3 тисячі євро, 19 євро – 5 тисяч євро, 23 євро – 7 тисяч євро”, – пояснив міністр.
За його словами, нова система страхування стартує з 1 липня. Такий страховий поліс можна буде купити онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.
Напомню: с 01 июля Турция разрешит въезд в свою страну гражданам Украины (будем надеяться, а то что то там как то не очень хорошо). Погода прекрасная, днем +27, море тёплое.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
З 1 липня Туреччина відкриває кордони для громадян України. Вчора це підтвердили президенти двох країн в особистій телефонній розмові. До цієї події знято надзвичайно зворушливий рекламний ролик "Запрошуємо в Анталію!" Цікаво, що прапор України з"являється на екрані частіше інших... Зйомки проведено під час концерту (вхід був безкоштовний) "Сім тенорів". Делегацію України очолював Посол України в Туреччині пан Андрій Сибіха, який спеціально прибув із Анкари до Анталії.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
UA написав:https://www.zerohedge.com/personal-finance/nearly-half-americans-consider-selling-home-covid-crushes-finances Кратко: 47% американцев рассматривают возможность продажи своего дома из-за невозможность обслуживания ипотечных платежей.
Сегодня возил женщинов на шоппинг - тарились то Колинзом, то Найком...
По дороге назад заехали в автосалон Хонда. Полный автосалон авто - и НИ ОДНОГО В СВОБОДНОЙ продаже. Все, что салоне - уже выкуплены, при мне выезжали 2 новых счастливых владельца. Чтобы купить новый Сивик - нужно записаться в очередь на сентябрь при условии залога в 3000 лир (примерно 500 долларов). Ларчик открывается просто: банки выдают кредит на новые авто под 0,49% в месяц. Срок кредита на авто - 5 лет.
В авто у меня была также "наша" женщина - жена турка. Друг мужа работает необычно: его брат держит строительную компанию, а он держит риэлторский офис, то есть продает кроме вторички еще и квартиры брата. Так вот сказала, что под офисом продажи квартир очередь с мешками денег и реально с драками - сделать первый взнос за квартиру. Речь шла о новых квартирах в спальном чисто турецком районе Анталии "Кепез" (я бы вам не рекомендовал там брать - чисто спальный отдаленный район) и довольно далеко от моря. Квартиры "под ключ" - в полной готовности - "2+1" - по цене от 380 000 лир. Ларчик открывается просто: банки выдают кредит на новые квартиры под 0,64% в месяц. При этом первые 12 месяцев вообще погашать кредит не нужно. Срок кредита на квартиру - 15 лет.
Турецкая лира практически стабильна... Есть и неприятности: бензин за 1 день подорожал сразу на 1 гривну за литр. Цена с сегодняшнего дня на British Petroleum бензин высшей марки Ultimat - 6,6 лиры или чуть меньше доллара за литр.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).