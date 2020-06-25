RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:43

  akurt написав:Дуже корисна інформація для форумчан, які збираються купувати пакетні тури на відпочинок в Туреччині - запрацював сайт, де можна перевірити, чи ваш готель отримав Сертифікат здоров"я.
Кращій варіянт - позначка зеленим кольором - вже отримав. Англійською.
Вибираєте city Antalya (центр провінції Анталія, далі - район - наприклад, Кемер).
https://tga.gov.tr/home/


Это все мурня...Сертификат здоровья-это вещь неосязаемая,что называется.Не думаю,что это сделает какой либо "погоды" для отдыхающих..Важнее то-в каких регионах нужно ходить везде(даже по улицам) в масках,ибо со вчерашнего дня-штрафы...И как в Турецких реалиях из за жары в июле и августе,это осуществлять,чтоб реально "не облезть и не сбеситься" и как отдых с путешествием,может превратиться в реальный масочный гемор...Если конечно днями напролет не приклеиться и не сидеть на ж... ровно в сертифицированном отеле :lol:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 542
З нами з: 29.05.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:20

Ну, как сказать...
В Турции 81 провинция (как в Украине 25 областей) - вот в 31 провинции ОБЯЗАТЕЛЬНЫ везде маски.
В провинции Анталия - наиболее благополучная ситуация по коронавирусу - ношение масок НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кроме супермаркетов.

Если отель получил Сертификат здоровья - это значит, что по крайний мере чисто и выдержаны нормы "Социальной дистанции". А нормы там ОЧЕНЬ жесткие.
Например, родственник работает зам. директора отеля в Манавагате - отель очень крутой - на 3000 отдыхающих с гольф-полями и футбольными полями. У них всегда останавливались только самые знаменитые мировые футбольные команды.
Так вот отель пока закрыт - владелец сказал, что нормы такие жесткие, что ему пока дешевле не открываться...

Тут другая сторона медали. Сертификат здоровья - это то, что отель заботится о гигиене так, как раньше НЕ заботился.

А вторая сторона медали - БОЛЕЕ ВАЖНАЯ - это контингент. Откуда кто и как приехал - вот главная проблема.

Сейчас самое безопасное место - на Марсе (фото получено NASA 17 июня)
Image Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Зображення
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 11:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

і навіщо та Туреччина?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4997253#p4997253
  change_pm написав:Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux
с 2021г. в Польше налог на прибыль компаний будет 0%. Критерии: выручка до 50 млн зл (около 11 млн евро) в год, минимум 3 сотрудника и учредители - физлица. Облагаться будут только выведенные дивиденды. Причина - в приоритете это занятость населения и рост зарплат, что уже нашло отражение в господдержке компаний на сумму более 10% ВВП. Новый налоговый стимул может активизировать ещё и приток бизнесменов из других стран, тем более что вид на жительство на основании бизнеса в Польше получить не так уж и сложно - ежемесячная прибыль компании должна быть выше чем средняя зарплата в воеводстве (области), грубо это 1,5 тыс долл в мес. В комментариях ссылки на статьи с более подробной информацией

https://www.facebook.com/WROCLAN/

Цікаво! Імхо, це останній цвях в труну країн, які мають кордони з Польшею.
Ну, хто в своєму розумі буде розпочинати бізнес в Україні? Імхо, багато з тих, хто вагався, нарешті зберуть валізи і на вихід :(

думаю, це стосується бізнес не України, а Німеччини,
з України, хто хотів, уже перевів у 2014-2016
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 11:52

Пан flyman, все верно, все согласно пословице: «Кому арбуз, а кому свиной хрящик». Кому - Украина, кому Польша, кому Турция.
В отличие от первых двух в Турции никто никому работу не предлагал, и не предлагает и не собирается предлагать.
Я зимой в горнолыжном центре Saklikent (40 км от моего дома) встретил очень даже адекватного человека с двумя сыновьями - вместе катались на лыжах и на высоте 2400 выкуривали по сигаретке - он зарегистрировал фирму в Чехии с правом работать по всему ЕС. Всё обошлось в какие-то смешные деньги - кажется, 350 евро - и заняло 1 (один) день. Как говорится в знаменитом скетче: «А что так можно было???»
Судя по горнолыжной снаряге, чувствует себя более чем прекрасно материально. Сферу деятельности не скажу,
Между прочим, сказал, что каждый год в феврале прилетает кататься на лыжах именно в Анталию...
"2-в-1" - с утра - лыжи - после обеда - цветы, солнце и чай на набережной... Да и окунуться в море можно... В феврале вода в море ниже +16 не была...

х х х

Был выше вопрос о защите туристов в случае заболевания коронавирусом в Турции.
Есть ответ:
Туреччина пропонуватиме туристам оформити страхування з покриттям випадків, пов’язаних із виявленням у мандрівників COVID-19.
Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Ерсой.

“Покриття буде залежати від обраного пакету. Пакет на 7 днів вартістю 15 євро – покриття 3 тисячі євро, 19 євро – 5 тисяч євро, 23 євро – 7 тисяч євро”, – пояснив міністр.

За його словами, нова система страхування стартує з 1 липня. Такий страховий поліс можна буде купити онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.

Напомню: с 01 июля Турция разрешит въезд в свою страну гражданам Украины (будем надеяться, а то что то там как то не очень хорошо).
Погода прекрасная, днем +27, море тёплое.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 08:26

З 1 липня Туреччина відкриває кордони для громадян України.
Вчора це підтвердили президенти двох країн в особистій телефонній розмові.
До цієї події знято надзвичайно зворушливий рекламний ролик "Запрошуємо в Анталію!"
Цікаво, що прапор України з"являється на екрані частіше інших...
Зйомки проведено під час концерту (вхід був безкоштовний) "Сім тенорів".
Делегацію України очолював Посол України в Туреччині пан Андрій Сибіха, який спеціально прибув із Анкари до Анталії.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://time.com/5807210/italy-coronavirus-lockdown-photos/
теплі італійські хрущики із видом сусідських балконів з трухалями
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4999172#p4999172
  UA написав:https://www.zerohedge.com/personal-finance/nearly-half-americans-consider-selling-home-covid-crushes-finances
Кратко: 47% американцев рассматривают возможность продажи своего дома из-за невозможность обслуживания ипотечных платежей.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19971
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:01

Экономические новости дня.

Сегодня возил женщинов на шоппинг - тарились то Колинзом, то Найком...

По дороге назад заехали в автосалон Хонда.
Полный автосалон авто - и НИ ОДНОГО В СВОБОДНОЙ продаже.
Все, что салоне - уже выкуплены, при мне выезжали 2 новых счастливых владельца.
Чтобы купить новый Сивик - нужно записаться в очередь на сентябрь при условии залога в 3000 лир (примерно 500 долларов).
Ларчик открывается просто: банки выдают кредит на новые авто под 0,49% в месяц.
Срок кредита на авто - 5 лет.

В авто у меня была также "наша" женщина - жена турка.
Друг мужа работает необычно: его брат держит строительную компанию, а он держит риэлторский офис, то есть продает кроме вторички еще и квартиры брата.
Так вот сказала, что под офисом продажи квартир очередь с мешками денег и реально с драками - сделать первый взнос за квартиру.
Речь шла о новых квартирах в спальном чисто турецком районе Анталии "Кепез" (я бы вам не рекомендовал там брать - чисто спальный отдаленный район) и довольно далеко от моря.
Квартиры "под ключ" - в полной готовности - "2+1" - по цене от 380 000 лир.
Ларчик открывается просто: банки выдают кредит на новые квартиры под 0,64% в месяц.
При этом первые 12 месяцев вообще погашать кредит не нужно. Срок кредита на квартиру - 15 лет.

Турецкая лира практически стабильна...
Зображення
Есть и неприятности: бензин за 1 день подорожал сразу на 1 гривну за литр. Цена с сегодняшнего дня на British Petroleum бензин высшей марки Ultimat - 6,6 лиры или чуть меньше доллара за литр.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:10

Турецкая пресса сообщает о неофициальном списке стран, гражданам которых будет разрешено посещать ЕС с 01 июля:
Ватикан, Монако, Черногория, Андорра, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Албания, Турция, Косово, Северная Корея, Туркменистан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мьянма, Монголия, Япония, Южная Корея, Грузия, Бутан, Ливан, Индонезия, Узбекистан Индия, Таджикистан, Казахстан, Палау, Новая Зеландия, Австралия, Доминиканская Республика, Багамские острова, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуэла, Коста-Рика, Канада, Ангола, Тунис, Намибия, Уганда, Мозамбик, Египет, Алжир, Марокко, Эфиопия, Замбия.
Окончательное решение будет принято сегодня.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 637638639640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, striped і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 520, 521, 522
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5213 562699
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 09:05
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 82, 83, 84
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
837 95158
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 18:27
flyman
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.