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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:48

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Есть. Только из них можно полететь в очень ограниченное число мест.

Ну тогда Вам нужно не в Киеве жить, а в Лондоне или Франкфурте. Это же удобнее, когда рядом есть аэропорт во все страны :mrgreen: .

Ну, если ни с Лондоном, ни Франкфуртом, ни с Веной, ни даже со Станбулом пока не сложилось - то где жить в Украине?


Скрины экранов с последнего выпуска Euronews.
Великобритания. Пляжи.
Зображення
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Голос диктора говорит о серьезной второй волне Коронавируса в Европе...
Суточный прирост заболевших коронавирусом Болгарии сегодня побил рекорд страны со дня начала пандемии...
В Румынии самые масштабные осадки за последние 60 лет...
Масштабные наводнения в Сербии...

В Анталии днем +32, температура воды в море +25.
Сухо. Солнечно. Спокойно.
В субботу и воскресенье - вступительные экзамены в университеты Турции.
С целью обеспечения возможности всем абитуриентам и их родителям добраться беспрепятственно до мест проведения экзамена, а также для установления тишины и порядка, и исключения скопления людей в субботу и в воскресенье по всей Турции "Комендантский час" - в субботу с 9-30 до 15-00, в воскресенье с 9-30 до 18-30...
Разъяснение Министерства внутренних дел Турецкой республики:
"Местные и иностранные туристы смогут добраться до забронированных ими средств размещения на общественном транспорте, таком как самолеты, автобусы или частные автомобили.
Местные и иностранные туристы смогут воспользоваться общественными пляжами, посетить музеи и исторические места и памятники".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:31

Ви досі ще хочете жити в Іспанії?
Тоді цей діалог Вайбером - для Вас.
Моя співрозмовниця купила квартиру в Аліканте в 2014 році за 75 000 ойро.

- Вы в эти дни где, в Украине или в Испании?
- В Испании бываем 10 дней в году. Мужу очень нравится отдыхать в Испании, но он пока работает. Мне Испания нравится своей такой разной в разных областях красотой и культурой. И ещё вкуснющей и очень недорогой едой. А вот отдыхать люблю в Хорватии, мне там климат и берег больше подходят, хотя цены на еду - мама не горюй.
- Да, в Хорватии чудно... Там все страны такие... я как то ехал на авто через Словению в Италию, так показалось, что красивее Словении страны нет... А если говорить с другой стороны: какие недостатки жизни в Испании можно занести в блокнот?
- Лично мои наблюдения:
1) Зимой, которая длится совсем недолго, дико холодно в квартирах. На улице +17, а ночью в квартире 8-9. На Новый год были а Праге, так вот утеплённые зимние ботинки в Аликанте я носила в качестве тапочек. Значит, нужны утепляющие панели.

2) Пляжи песчаные и "лысые", за все зонты-шезлонги надо платить. Зонты с собой я не ношу, они для меня слишком хлипкие, люблю тень.

3) Появилось слишком много русскоязычных. Украинцы и белорусы тоже есть, но их мало.

(Наведено цитати слово в слово).

Зараз - саме в ці хвилини - в Анталії +33. Температура води в морі +25,1. Вологість повітря 25%.
Аліканте - саме в ці хвилини +25. Температура води в морі +22,8. Вологість повітря 74%.
Температра води в морі:
https://www.seatemperature.org/europe/s ... icante.htm
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлень: 4306
З нами з: 12.02.09
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  #<1 ... 638639640641
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