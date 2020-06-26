Додано: Суб 27 чер, 2020 10:31

Тоді цей діалог Вайбером - для Вас.Моя співрозмовниця купила квартиру в Аліканте в 2014 році за 75 000 ойро.- Вы в эти дни где, в Украине или в Испании?- В Испании бываем 10 дней в году. Мужу очень нравится отдыхать в Испании, но он пока работает. Мне Испания нравится своей такой разной в разных областях красотой и культурой. И ещё вкуснющей и очень недорогой едой. А вот отдыхать люблю в Хорватии, мне там климат и берег больше подходят, хотя цены на еду - мама не горюй.- Да, в Хорватии чудно... Там все страны такие... я как то ехал на авто через Словению в Италию, так показалось, что красивее Словении страны нет... А если говорить с другой стороны: какие недостатки жизни в Испании можно занести в блокнот?- Лично мои наблюдения:1) Зимой, которая длится совсем недолго, дико холодно в квартирах. На улице +17, а ночью в квартире 8-9. На Новый год были а Праге, так вот утеплённые зимние ботинки в Аликанте я носила в качестве тапочек. Значит, нужны утепляющие панели.2) Пляжи песчаные и "лысые", за все зонты-шезлонги надо платить. Зонты с собой я не ношу, они для меня слишком хлипкие, люблю тень.3) Появилось слишком много русскоязычных. Украинцы и белорусы тоже есть, но их мало.(Наведено цитати слово в слово).Зараз - саме в ці хвилини - в Анталії +33. Температура води в морі +25,1. Вологість повітряАліканте - саме в ці хвилини +25. Температура води в морі +22,8. Вологість повітряТемператра води в морі: