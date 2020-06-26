airmax78 написав:
Ну, если ни с Лондоном, ни Франкфуртом, ни с Веной, ни даже со Станбулом пока не сложилось - то где жить в Украине?
Скрины экранов с последнего выпуска Euronews.
Великобритания. Пляжи.
Голос диктора говорит о серьезной второй волне Коронавируса в Европе...
Суточный прирост заболевших коронавирусом Болгарии сегодня побил рекорд страны со дня начала пандемии...
В Румынии самые масштабные осадки за последние 60 лет...
Масштабные наводнения в Сербии...
В Анталии днем +32, температура воды в море +25.
Сухо. Солнечно. Спокойно.
В субботу и воскресенье - вступительные экзамены в университеты Турции.
С целью обеспечения возможности всем абитуриентам и их родителям добраться беспрепятственно до мест проведения экзамена, а также для установления тишины и порядка, и исключения скопления людей в субботу и в воскресенье по всей Турции "Комендантский час" - в субботу с 9-30 до 15-00, в воскресенье с 9-30 до 18-30...
Разъяснение Министерства внутренних дел Турецкой республики:
"Местные и иностранные туристы смогут добраться до забронированных ими средств размещения на общественном транспорте, таком как самолеты, автобусы или частные автомобили.
Местные и иностранные туристы смогут воспользоваться общественными пляжами, посетить музеи и исторические места и памятники".