Додано: Суб 27 чер, 2020 15:26

ПЛЯЖНАЯ АРИФМЕТИКА



Аквапарк в Бердянске.

- Входной билет для взрослого - 555 гривен (555/26,65=20,82 доллара).

- Входной билет для ребенка до 12 лет - 535 гривен (535/26,65=20,07 доллара).

- Входной билет для ребенка младше 3-х лет: бесплатно.

- Парковка авто - 35 гривен.

Итого: отдых для семьи из четырех человек (2 взрослых, 2 детей 4 и 6 лет) обойдется в: 555х2+535х2+35=2 215 гривен или 2215/26,65=83,11 доллара США.



Аквапарк в Анталии.

- Входной билет для взрослого - 60 лир или 60/6,85=8,76 доллара).

- Входной билет для ребенка младше 6-ти лет: бесплатно.

- Парковка авто - бесплатно.

Итого: отдых для семьи из четырех человек (2 взрослых, 2 детей 4 и 6 лет) обойдется в: 8,76х2+2х0+0=17,52 доллара США.



Задача в тетрадке 1 для ЗНО:

"Во сколько раз люди богаче в Украине, чем люди за пределами Украины на примере похода украинской семьи в аквапарк?

Решение:

1) Отдых для семьи из четырех человек в попе мира под названием Бердянск обойдется в 83,11 доллара США.

2) Отдых для семьи из четырех человек в Анталии обойдется в 17,52 доллара США.

3) Поход в аквапарк для украинской семьи в попе мира обойдется дороже, чем такой же поход в Анталии в 83,11/17,52=4,74 раза.

Ответ: в Украине все богаче в 4,74 раза ибо за все тоже согласны платить в 4,74 раза больше.



Заседание Студенческого научного общества кафедры Экономики одного из национальных университетов 27 июня 2020 года.

Тема: "Откуда берут бабло украинцы, если средняя зарплата самая нищая в Европе?"

Студент Кравчук:

- Я живу в славном городе по имени (удалено). Мой папа имеет 26 магазинчиков по городу... все магазины оформлены как отдельные ФОПы... Чистый средний доход в месяц около миллиона гривен.



Преподаватель:

- Это точно следует считать "чистым средним доходом?"

Студент Кравчук:

- Не совсем. Папа отдает в месяц 200 000 гривен взяток, чтобы "не лезли"... Остальное его... он не знает куда гривны девать... Я с ним часто ругаюсь, не дает на Ламборджини и текилу...

Преподаватель:

- Ну, с папой ругаться нельзя... папа всегда прав...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).