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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:48

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Есть. Только из них можно полететь в очень ограниченное число мест.

Ну тогда Вам нужно не в Киеве жить, а в Лондоне или Франкфурте. Это же удобнее, когда рядом есть аэропорт во все страны :mrgreen: .

Ну, если ни с Лондоном, ни Франкфуртом, ни с Веной, ни даже со Станбулом пока не сложилось - то где жить в Украине?


Скрины экранов с последнего выпуска Euronews.
Великобритания. Пляжи.
Зображення
Зображення
Голос диктора говорит о серьезной второй волне Коронавируса в Европе...
Суточный прирост заболевших коронавирусом Болгарии сегодня побил рекорд страны со дня начала пандемии...
В Румынии самые масштабные осадки за последние 60 лет...
Масштабные наводнения в Сербии...

В Анталии днем +32, температура воды в море +25.
Сухо. Солнечно. Спокойно.
В субботу и воскресенье - вступительные экзамены в университеты Турции.
С целью обеспечения возможности всем абитуриентам и их родителям добраться беспрепятственно до мест проведения экзамена, а также для установления тишины и порядка, и исключения скопления людей в субботу и в воскресенье по всей Турции "Комендантский час" - в субботу с 9-30 до 15-00, в воскресенье с 9-30 до 18-30...
Разъяснение Министерства внутренних дел Турецкой республики:
"Местные и иностранные туристы смогут добраться до забронированных ими средств размещения на общественном транспорте, таком как самолеты, автобусы или частные автомобили.
Местные и иностранные туристы смогут воспользоваться общественными пляжами, посетить музеи и исторические места и памятники".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:31

Ви досі ще хочете жити в Іспанії?
Тоді цей діалог Вайбером - для Вас.
Моя співрозмовниця купила квартиру в Аліканте в 2014 році за 75 000 ойро.

- Вы в эти дни где, в Украине или в Испании?
- В Испании бываем 10 дней в году. Мужу очень нравится отдыхать в Испании, но он пока работает. Мне Испания нравится своей такой разной в разных областях красотой и культурой. И ещё вкуснющей и очень недорогой едой. А вот отдыхать люблю в Хорватии, мне там климат и берег больше подходят, хотя цены на еду - мама не горюй.
- Да, в Хорватии чудно... Там все страны такие... я как то ехал на авто через Словению в Италию, так показалось, что красивее Словении страны нет... А если говорить с другой стороны: какие недостатки жизни в Испании можно занести в блокнот?
- Лично мои наблюдения:
1) Зимой, которая длится совсем недолго, дико холодно в квартирах. На улице +17, а ночью в квартире 8-9. На Новый год были а Праге, так вот утеплённые зимние ботинки в Аликанте я носила в качестве тапочек. Значит, нужны утепляющие панели.

2) Пляжи песчаные и "лысые", за все зонты-шезлонги надо платить. Зонты с собой я не ношу, они для меня слишком хлипкие, люблю тень.

3) Появилось слишком много русскоязычных. Украинцы и белорусы тоже есть, но их мало.

(Наведено цитати слово в слово).

Зараз - саме в ці хвилини - в Анталії +33. Температура води в морі +25,1. Вологість повітря 25%.
Аліканте - саме в ці хвилини +25. Температура води в морі +22,8. Вологість повітря 74%.
Температра води в морі:
https://www.seatemperature.org/europe/s ... icante.htm
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:26

ПЛЯЖНАЯ АРИФМЕТИКА

Аквапарк в Бердянске.
- Входной билет для взрослого - 555 гривен (555/26,65=20,82 доллара).
- Входной билет для ребенка до 12 лет - 535 гривен (535/26,65=20,07 доллара).
- Входной билет для ребенка младше 3-х лет: бесплатно.
- Парковка авто - 35 гривен.
Итого: отдых для семьи из четырех человек (2 взрослых, 2 детей 4 и 6 лет) обойдется в: 555х2+535х2+35=2 215 гривен или 2215/26,65=83,11 доллара США.

Аквапарк в Анталии.
- Входной билет для взрослого - 60 лир или 60/6,85=8,76 доллара).
- Входной билет для ребенка младше 6-ти лет: бесплатно.
- Парковка авто - бесплатно.
Итого: отдых для семьи из четырех человек (2 взрослых, 2 детей 4 и 6 лет) обойдется в: 8,76х2+2х0+0=17,52 доллара США.

Задача в тетрадке 1 для ЗНО:
"Во сколько раз люди богаче в Украине, чем люди за пределами Украины на примере похода украинской семьи в аквапарк?
Решение:
1) Отдых для семьи из четырех человек в попе мира под названием Бердянск обойдется в 83,11 доллара США.
2) Отдых для семьи из четырех человек в Анталии обойдется в 17,52 доллара США.
3) Поход в аквапарк для украинской семьи в попе мира обойдется дороже, чем такой же поход в Анталии в 83,11/17,52=4,74 раза.
Ответ: в Украине все богаче в 4,74 раза ибо за все тоже согласны платить в 4,74 раза больше.

Заседание Студенческого научного общества кафедры Экономики одного из национальных университетов 27 июня 2020 года.
Тема: "Откуда берут бабло украинцы, если средняя зарплата самая нищая в Европе?"
Студент Кравчук:
- Я живу в славном городе по имени (удалено). Мой папа имеет 26 магазинчиков по городу... все магазины оформлены как отдельные ФОПы... Чистый средний доход в месяц около миллиона гривен.

Преподаватель:
- Это точно следует считать "чистым средним доходом?"
Студент Кравчук:
- Не совсем. Папа отдает в месяц 200 000 гривен взяток, чтобы "не лезли"... Остальное его... он не знает куда гривны девать... Я с ним часто ругаюсь, не дает на Ламборджини и текилу...
Преподаватель:
- Ну, с папой ругаться нельзя... папа всегда прав...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:51

https://telegraf.com.ua/mir/europa/5514 ... -chas.html
После нескольких недель перерыва в Турции уже вторые выходные подряд вводят комендантский час: с утра и до обеда в субботу, с утра и до вечера в воскресенье.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:04

  akurt написав:Ви досі ще хочете жити в Іспанії?
Тоді цей діалог Вайбером - для Вас.
Моя співрозмовниця купила квартиру в Аліканте в 2014 році за 75 000 ойро.

- Вы в эти дни где, в Украине или в Испании?
- В Испании бываем 10 дней в году. Мужу очень нравится отдыхать в Испании, но он пока работает. Мне Испания нравится своей такой разной в разных областях красотой и культурой. И ещё вкуснющей и очень недорогой едой. А вот отдыхать люблю в Хорватии, мне там климат и берег больше подходят, хотя цены на еду - мама не горюй.
- Да, в Хорватии чудно... Там все страны такие... я как то ехал на авто через Словению в Италию, так показалось, что красивее Словении страны нет... А если говорить с другой стороны: какие недостатки жизни в Испании можно занести в блокнот?
- Лично мои наблюдения:
1) Зимой, которая длится совсем недолго, дико холодно в квартирах. На улице +17, а ночью в квартире 8-9. На Новый год были а Праге, так вот утеплённые зимние ботинки в Аликанте я носила в качестве тапочек. Значит, нужны утепляющие панели.

2) Пляжи песчаные и "лысые", за все зонты-шезлонги надо платить. Зонты с собой я не ношу, они для меня слишком хлипкие, люблю тень.

3) Появилось слишком много русскоязычных. Украинцы и белорусы тоже есть, но их мало.

(Наведено цитати слово в слово).

Зараз - саме в ці хвилини - в Анталії +33. Температура води в морі +25,1. Вологість повітря 25%.
Аліканте - саме в ці хвилини +25. Температура води в морі +22,8. Вологість повітря 74%.
Температра води в морі:
https://www.seatemperature.org/europe/s ... icante.htm

https://dou.ua/forums/topic/30891/
Португалія луччє!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:41

  flyman написав:Португалія луччє!!

Ніхто і не сперечається...
Тільки одне НО: українцям ЄС на дозволив відвідувати країни Европейського союзу.
А так дійсно - луччє...

х х х
Уточнення для shapo: в суботу та неделю в Туреччині проходять вступні іспити до университетів.
Мені сподобався виступ міністра охорони здоров"я Туреччини, він звернувся до абітурієнтів з дуже цікавою фразою: "Ми колись були такими абітурієнтами, як ви зараз. Ми забезпечимо вам можливість стати такими, якими стали ми."
З метою забезпечення можливості дістатися абітурієнтам та їх батькам безперешкодно до місць проведення екзаменів та з метою уникнення скупчення людей оголошено "Комендантську годину" - в суботу - сьогодні з 9-30 (екзамен о 10-15) до 15-30.
В неділю з 9-30 до 18-30.
Спеціально вилядав зранку на вулицю: ВСІ СЛУХЯНІ - ЖОДНОЇ ЛЮДИНИ НА ВУЛИЦІ.
На практиці:
- магазини працюють, можна прийти в найближчій.
- пекарні працюють, можна прийти в найближчу.
- собак вигулювати можна.
- туристам "внутрішнім" та іноземним виходити на пляж можна.
Я був на пляжі з 15-30 до 19-30.
Зараз людей на пляжі багато, але всі витримуюють дистанцію - гадаю, не менше 5 м між купками відпочиваючих є.

Про Португалію і не тільки:
- сьогодні відбувся перший рейс після карантину Swiss air Цюріх-Анталія (прямий).
- взагалі за день міжнародних рейсів - 14. Внутрішніх вже більше 20.
- українцям, які затрималися в Туреччині та порушили візові умови перебування, дозволено без санкцій покинути країну до 14 липня включно.
З цією метою організовано чартери у всі міста України: Київ, Запоріжжя, Харків, Львів, Одеса за спеціальною ціною в 60 ойро (прямі рейси).
Нагадаю: українці з 1 липня нікуди ні в яку країну світу - в тому числі в Португалію - попасти не можуть, крім Туреччини, Албанії і - здається - Греції.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 27 чер, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:48

  akurt написав:х х х
Уточнення для shapo: в суботу та неделю в Туреччині проходять вступні іспити до университетів.
Мені сподобався виступ міністра охорони здоров"я Туреччини, він звернувся до абітурієнтів з дуже цікавою фразою: "Ми колись були такими абітурієнтами, як ви зараз. Ми забезпечимо вам можливість стати такими, якими стали ми."
З метою забезпечення можливості дістатися абітурієнтам та їх батькам безперешкодно до місць проведення екзаменів та з метою уникнення скупчення людей оголошено "Комендантську годину" - в суботу - сьогодні з 9-30 (екзамен о 10-15) до 15-30.
В неділю з 9-30 до 18-30.
Спеціально вилядав зранку на вулицю: ВСІ СЛУХЯНІ - ЖОДНОЇ ЛЮДИНИ НА ВУЛИЦІ.
На практиці:
- магазини працюють, можна прийти в найближчій.
- пекарні працюють, можна прийти в найближчу.
- собак вигулювати можна.
- туристам "внутрішнім" та іноземним виходити на пляж можна.
Я був на пляжі з 15-30 до 19-30.
Зараз людей на пляжі багато, але всі витримуюють дистанцію - гадаю, не менше 5 м між купками відпочиваючих є.


Я не понял.
В статье что,написана ложь и комендантский час на два дня в неделю по всей стране введен вовсе не из-за коронавируса, а из-за вступительных экзаменов в университеты и,значит, после них через пару недель комендантский час будет отменен?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:52

Я не знаю, что и где вы читаете: "Комендантский час" на субботу и воскресенье с 9-30 до окончания экзаменов в университеты (в субботу и в воскресенье окончание в разное время, а начало - в 10-15 утра) объявлен ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ. И что значит "через пару недель"? Четко объявлено : в субботу с 9-30 до 15-30. В 15-30 уже все были на пляже. И я тоже.
Вы зацените лучше законопослушность: я реально не видел на улицах ни одного человека с 9-30 утра до 15-30 дня. Сам только сходил в аптеку и заодно выгулял собаку. В маске. И аптеки, и магазины работали.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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