Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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airmax78 написав:Есть. Только из них можно полететь в очень ограниченное число мест.
Ну тогда Вам нужно не в Киеве жить, а в Лондоне или Франкфурте. Это же удобнее, когда рядом есть аэропорт во все страны .
Ну, если ни с Лондоном, ни Франкфуртом, ни с Веной, ни даже со Станбулом пока не сложилось - то где жить в Украине?
Скрины экранов с последнего выпуска Euronews. Великобритания. Пляжи. Голос диктора говорит о серьезной второй волне Коронавируса в Европе... Суточный прирост заболевших коронавирусом Болгарии сегодня побил рекорд страны со дня начала пандемии... В Румынии самые масштабные осадки за последние 60 лет... Масштабные наводнения в Сербии...
В Анталии днем +32, температура воды в море +25. Сухо. Солнечно. Спокойно. В субботу и воскресенье - вступительные экзамены в университеты Турции. С целью обеспечения возможности всем абитуриентам и их родителям добраться беспрепятственно до мест проведения экзамена, а также для установления тишины и порядка, и исключения скопления людей в субботу и в воскресенье по всей Турции "Комендантский час" - в субботу с 9-30 до 15-00, в воскресенье с 9-30 до 18-30... Разъяснение Министерства внутренних дел Турецкой республики: "Местные и иностранные туристы смогут добраться до забронированных ими средств размещения на общественном транспорте, таком как самолеты, автобусы или частные автомобили. Местные и иностранные туристы смогут воспользоваться общественными пляжами, посетить музеи и исторические места и памятники".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Ви досі ще хочете жити в Іспанії? Тоді цей діалог Вайбером - для Вас. Моя співрозмовниця купила квартиру в Аліканте в 2014 році за 75 000 ойро.
- Вы в эти дни где, в Украине или в Испании? - В Испании бываем 10 дней в году. Мужу очень нравится отдыхать в Испании, но он пока работает. Мне Испания нравится своей такой разной в разных областях красотой и культурой. И ещё вкуснющей и очень недорогой едой. А вот отдыхать люблю в Хорватии, мне там климат и берег больше подходят, хотя цены на еду - мама не горюй. - Да, в Хорватии чудно... Там все страны такие... я как то ехал на авто через Словению в Италию, так показалось, что красивее Словении страны нет... А если говорить с другой стороны: какие недостатки жизни в Испании можно занести в блокнот? - Лично мои наблюдения: 1) Зимой, которая длится совсем недолго, дико холодно в квартирах. На улице +17, а ночью в квартире 8-9. На Новый год были а Праге, так вот утеплённые зимние ботинки в Аликанте я носила в качестве тапочек. Значит, нужны утепляющие панели.
2) Пляжи песчаные и "лысые", за все зонты-шезлонги надо платить. Зонты с собой я не ношу, они для меня слишком хлипкие, люблю тень.
3) Появилось слишком много русскоязычных. Украинцы и белорусы тоже есть, но их мало.
Аквапарк в Бердянске. - Входной билет для взрослого - 555 гривен (555/26,65=20,82 доллара). - Входной билет для ребенка до 12 лет - 535 гривен (535/26,65=20,07 доллара). - Входной билет для ребенка младше 3-х лет: бесплатно. - Парковка авто - 35 гривен. Итого: отдых для семьи из четырех человек (2 взрослых, 2 детей 4 и 6 лет) обойдется в: 555х2+535х2+35=2 215 гривен или 2215/26,65=83,11 доллара США.
Аквапарк в Анталии. - Входной билет для взрослого - 60 лир или 60/6,85=8,76 доллара). - Входной билет для ребенка младше 6-ти лет: бесплатно. - Парковка авто - бесплатно. Итого: отдых для семьи из четырех человек (2 взрослых, 2 детей 4 и 6 лет) обойдется в: 8,76х2+2х0+0=17,52 доллара США.
Задача в тетрадке 1 для ЗНО: "Во сколько раз люди богаче в Украине, чем люди за пределами Украины на примере похода украинской семьи в аквапарк? Решение: 1) Отдых для семьи из четырех человек в попе мира под названием Бердянск обойдется в 83,11 доллара США. 2) Отдых для семьи из четырех человек в Анталии обойдется в 17,52 доллара США. 3) Поход в аквапарк для украинской семьи в попе мира обойдется дороже, чем такой же поход в Анталии в 83,11/17,52=4,74 раза. Ответ: в Украине все богаче в 4,74 раза ибо за все тоже согласны платить в 4,74 раза больше.
Заседание Студенческого научного общества кафедры Экономики одного из национальных университетов 27 июня 2020 года. Тема: "Откуда берут бабло украинцы, если средняя зарплата самая нищая в Европе?" Студент Кравчук: - Я живу в славном городе по имени (удалено). Мой папа имеет 26 магазинчиков по городу... все магазины оформлены как отдельные ФОПы... Чистый средний доход в месяц около миллиона гривен.
Преподаватель: - Это точно следует считать "чистым средним доходом?" Студент Кравчук: - Не совсем. Папа отдает в месяц 200 000 гривен взяток, чтобы "не лезли"... Остальное его... он не знает куда гривны девать... Я с ним часто ругаюсь, не дает на Ламборджини и текилу... Преподаватель: - Ну, с папой ругаться нельзя... папа всегда прав...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Ви досі ще хочете жити в Іспанії? Тоді цей діалог Вайбером - для Вас. Моя співрозмовниця купила квартиру в Аліканте в 2014 році за 75 000 ойро.
- Вы в эти дни где, в Украине или в Испании? - В Испании бываем 10 дней в году. Мужу очень нравится отдыхать в Испании, но он пока работает. Мне Испания нравится своей такой разной в разных областях красотой и культурой. И ещё вкуснющей и очень недорогой едой. А вот отдыхать люблю в Хорватии, мне там климат и берег больше подходят, хотя цены на еду - мама не горюй. - Да, в Хорватии чудно... Там все страны такие... я как то ехал на авто через Словению в Италию, так показалось, что красивее Словении страны нет... А если говорить с другой стороны: какие недостатки жизни в Испании можно занести в блокнот? - Лично мои наблюдения: 1) Зимой, которая длится совсем недолго, дико холодно в квартирах. На улице +17, а ночью в квартире 8-9. На Новый год были а Праге, так вот утеплённые зимние ботинки в Аликанте я носила в качестве тапочек. Значит, нужны утепляющие панели.
2) Пляжи песчаные и "лысые", за все зонты-шезлонги надо платить. Зонты с собой я не ношу, они для меня слишком хлипкие, люблю тень.
3) Появилось слишком много русскоязычных. Украинцы и белорусы тоже есть, но их мало.
Ніхто і не сперечається... Тільки одне НО: українцям ЄС на дозволив відвідувати країни Европейського союзу. А так дійсно - луччє...
х х х Уточнення для shapo: в суботу та неделю в Туреччині проходять вступні іспити до университетів. Мені сподобався виступ міністра охорони здоров"я Туреччини, він звернувся до абітурієнтів з дуже цікавою фразою: "Ми колись були такими абітурієнтами, як ви зараз. Ми забезпечимо вам можливість стати такими, якими стали ми." З метою забезпечення можливості дістатися абітурієнтам та їх батькам безперешкодно до місць проведення екзаменів та з метою уникнення скупчення людей оголошено "Комендантську годину" - в суботу - сьогодні з 9-30 (екзамен о 10-15) до 15-30. В неділю з 9-30 до 18-30. Спеціально вилядав зранку на вулицю: ВСІ СЛУХЯНІ - ЖОДНОЇ ЛЮДИНИ НА ВУЛИЦІ. На практиці: - магазини працюють, можна прийти в найближчій. - пекарні працюють, можна прийти в найближчу. - собак вигулювати можна. - туристам "внутрішнім" та іноземним виходити на пляж можна. Я був на пляжі з 15-30 до 19-30. Зараз людей на пляжі багато, але всі витримуюють дистанцію - гадаю, не менше 5 м між купками відпочиваючих є.
Про Португалію і не тільки: - сьогодні відбувся перший рейс після карантину Swiss air Цюріх-Анталія (прямий). - взагалі за день міжнародних рейсів - 14. Внутрішніх вже більше 20. - українцям, які затрималися в Туреччині та порушили візові умови перебування, дозволено без санкцій покинути країну до 14 липня включно. З цією метою організовано чартери у всі міста України: Київ, Запоріжжя, Харків, Львів, Одеса за спеціальною ціною в 60 ойро (прямі рейси). Нагадаю: українці з 1 липня нікуди ні в яку країну світу - в тому числі в Португалію - попасти не можуть, крім Туреччини, Албанії і - здається - Греції.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 27 чер, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:х х х Уточнення для shapo: в суботу та неделю в Туреччині проходять вступні іспити до университетів. Мені сподобався виступ міністра охорони здоров"я Туреччини, він звернувся до абітурієнтів з дуже цікавою фразою: "Ми колись були такими абітурієнтами, як ви зараз. Ми забезпечимо вам можливість стати такими, якими стали ми." З метою забезпечення можливості дістатися абітурієнтам та їх батькам безперешкодно до місць проведення екзаменів та з метою уникнення скупчення людей оголошено "Комендантську годину" - в суботу - сьогодні з 9-30 (екзамен о 10-15) до 15-30. В неділю з 9-30 до 18-30. Спеціально вилядав зранку на вулицю: ВСІ СЛУХЯНІ - ЖОДНОЇ ЛЮДИНИ НА ВУЛИЦІ. На практиці: - магазини працюють, можна прийти в найближчій. - пекарні працюють, можна прийти в найближчу. - собак вигулювати можна. - туристам "внутрішнім" та іноземним виходити на пляж можна. Я був на пляжі з 15-30 до 19-30. Зараз людей на пляжі багато, але всі витримуюють дистанцію - гадаю, не менше 5 м між купками відпочиваючих є.
Я не понял. В статье что,написана ложь и комендантский час на два дня в неделю по всей стране введен вовсе не из-за коронавируса, а из-за вступительных экзаменов в университеты и,значит, после них через пару недель комендантский час будет отменен?
Я не знаю, что и где вы читаете: "Комендантский час" на субботу и воскресенье с 9-30 до окончания экзаменов в университеты (в субботу и в воскресенье окончание в разное время, а начало - в 10-15 утра) объявлен ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ. И что значит "через пару недель"? Четко объявлено : в субботу с 9-30 до 15-30. В 15-30 уже все были на пляже. И я тоже. Вы зацените лучше законопослушность: я реально не видел на улицах ни одного человека с 9-30 утра до 15-30 дня. Сам только сходил в аптеку и заодно выгулял собаку. В маске. И аптеки, и магазины работали. Из новостной ленты (комплекс экзаменов называется YSK): "YSK, этот путь был сделан в тени коронавируса. В то время как студенты-кандидаты университета участвовали в этом сложном марафоне, продолжительность была увеличена на 30 минут по сравнению с предыдущими годами. Были приняты меры для обеспечения того, чтобы кандидаты сохраняли социальную дистанцию в экзаменационных залах, входах и выходах." https://www.sozcu.com.tr/sozcutv/playli ... u-x7up5ky/
И еще почувствуйте разницу: "Первая сессия была завершена на экзамене YKS, в котором приняли участие миллионы абитуриентов". МИЛ_ЛИ_О_НЫ. И далее: "Министерство внутренних дел объявило, что комендантский час будет применяться по всей стране в связи с экзаменом YKS, как и сегодня." https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/yk ... i-5898179/ Завтра - в воскресенье - "вторая и третья сессия" вступительных экзаменов: "Вторая сессия YKS (AYT) начнется в 10.15 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 13.15. Третья сессия YKS (YDT) начнется в 15.45 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 17.45" Вот завтра до 18-30 и никто не будет шастать по улицам...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Я не знаю, что и где вы читаете: "Комендантский час" на субботу и воскресенье с 9-30 до окончания экзаменов в университеты (в субботу и в воскресенье окончание в разное время, а начало - в 10-15 утра) объявлен ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ. И что значит "через пару недель"? Четко объявлено : в субботу с 9-30 до 15-30. В 15-30 уже все были на пляже. И я тоже. Вы зацените лучше законопослушность: я реально не видел на улицах ни одного человека с 9-30 утра до 15-30 дня. Сам только сходил в аптеку и заодно выгулял собаку. В маске. И аптеки, и магазины работали. Из новостной ленты (комплекс экзаменов называется YSK): "YSK, этот путь был сделан в тени коронавируса. В то время как студенты-кандидаты университета участвовали в этом сложном марафоне, продолжительность была увеличена на 30 минут по сравнению с предыдущими годами. Были приняты меры для обеспечения того, чтобы кандидаты сохраняли социальную дистанцию в экзаменационных залах, входах и выходах." https://www.sozcu.com.tr/sozcutv/playli ... u-x7up5ky/
И еще почувствуйте разницу: "Первая сессия была завершена на экзамене YKS, в котором приняли участие миллионы абитуриентов". МИЛ_ЛИ_О_НЫ. И далее: "Министерство внутренних дел объявило, что комендантский час будет применяться по всей стране в связи с экзаменом YKS, как и сегодня." https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/yk ... i-5898179/ Завтра - в воскресенье - "вторая и третья сессия" вступительных экзаменов: "Вторая сессия YKS (AYT) начнется в 10.15 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 13.15. Третья сессия YKS (YDT) начнется в 15.45 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 17.45" Вот завтра до 18-30 и никто не будет шастать по улицам...
Заглядываю сюда редко, но чем дальше, тем больше перестаю понимать смысл ваших постов. В первой его части вы отрицаете что комендатский час введен из-за экзаменов в турецкие университеты, а во второй со ссылкой на министра внутренних дел утверждаете обратное. Нельзя ли проще ответить, в приведенной мной статье ложь или правда?( точное время до минут в статье не указывалось)
Сегодня героем дня в Турции является парень с необычным именем Lenin. Lenin Gutierrez. Парень работает в городе Сан Диего на самом юге США на границе с Мексикой в кофейне StarBucks. В кофейню зашла вся такая из себя блондинка - она была без маски. Сотрудник кофейни - напомню, обычная зарплата у таких парней в штате Калифорния - 14,5 доллара в час, что дает возможность арендовать если не квартиру, то комнату, нормально питаться и взять в лизинг авто) отказался её обслуживать и потребовал, чтобы она пришла в маске (по инструкции и правилам). Дама отказалась, сделала его фото и выставила в сети, желая его обидеть. На защиту и в поддержку парня выступили все сотрудники кофеен сети и жители города - и в организованной компании поддержки парня быстро собрали 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов. Вона оно как... За время карантина я 2 (два) раза нечаянно по забывчивости пытался попасть в супермаркет без маски и оба раза был с легким позором выдворен. Сегодня маски можно купить в любом супермаркете по цене примерно 3,50 гривны.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).