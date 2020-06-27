akurt написав:

Вот завтра до 18-30 и никто не будет шастать по улицам...

"Министерство внутренних дел объявило, что комендантский часкак и сегодня."Завтра - в воскресенье - "вторая и третья сессия" вступительных экзаменов:"Вторая сессия YKS (AYT) начнется в 10.15 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 13.15.Третья сессия YKS (YDT) начнется в 15.45 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 17.45"