Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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shapo написав:Заглядываю сюда редко, но чем дальше, тем больше перестаю понимать смысл ваших постов. В первой его части вы отрицаете что комендатский час введен из-за экзаменов в турецкие университеты, а во второй со ссылкой на министра внутренних дел утверждаете обратное. Нельзя ли проще ответить, в приведенной мной статье ложь или правда?( точное время до минут в статье не указывалось)
Укажите, где именно я отрицаю, что комендантский час введен из-за экзаменов? Читайте внимательно. Вот ваши слова и вот мои:
shapo написав:https://telegraf.com.ua/mir/europa/5514328-koronavirus-turtsiya-opyat-vvodit-komendantskiy-chas.html После нескольких недель перерыва в Турции уже вторые выходные подряд вводят комендантский час: с утра и до обеда в субботу, с утра и до вечера в воскресенье.
akurt написав:Уточнення для shapo: в суботу та неделю в Туреччині проходять вступні іспити до университетів. Мені сподобався виступ міністра охорони здоров"я Туреччини, він звернувся до абітурієнтів з дуже цікавою фразою: "Ми колись були такими абітурієнтами, як ви зараз. Ми забезпечимо вам можливість стати такими, якими стали ми." З метою забезпечення можливості дістатися абітурієнтам та їх батькам безперешкодно до місць проведення екзаменів та з метою уникнення скупчення людей оголошено "Комендантську годину" - в суботу - сьогодні з 9-30 (екзамен о 10-15) до 15-30.
Кроме того, я выше привел цитаты из официально источников и ссылки на них. Так что не читайте советских газет перед обедом.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 27 чер, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
shapo написав:Заглядываю сюда редко, но чем дальше, тем больше перестаю понимать смысл ваших постов. В первой его части вы отрицаете что комендатский час введен из-за экзаменов в турецкие университеты, а во второй со ссылкой на министра внутренних дел утверждаете обратное. Нельзя ли проще ответить, в приведенной мной статье ложь или правда?( точное время до минут в статье не указывалось)
Укажите, где именно я отрицаю, что комендантский час введен из-за экзаменов? Читайте внимательно. И запомните: я НИКОГДА и НИ В ЧЕМ не ошибаюсь.
1) Вы явно один из немногих индивидуумов в мире который может сказать о себе что он никогда и ни в чем не ошибается. Как говорил О. Бендер "С таким счастьем и до сих пор на свободе"
2) В приведённой мной статье написано что комендантский час по всей Турции на 2 дня в неделю введён из-за коронавируса и срок его окончания не указан. Вы утверждаете что причина идущие экзамены в университеты со ссылкой на министра внутренних дел. Поэтому я задал естественный вопрос" Когда закончатся экзамены комендантский час в Турции будет отменен?" В ответ получаю как у Райкина по советским производственным отношениям "давайте запустим дурочку". Неужели я спрашиваю что-то непонятное на что нельзя ответить однозначно?
akurt написав:"Министерство внутренних дел объявило, что комендантский час будет применяться по всей стране в связи с экзаменом YKS, как и сегодня." https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/yk ... i-5898179/ Завтра - в воскресенье - "вторая и третья сессия" вступительных экзаменов: "Вторая сессия YKS (AYT) начнется в 10.15 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 13.15. Третья сессия YKS (YDT) начнется в 15.45 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 17.45" Вот завтра до 18-30 и никто не будет шастать по улицам...
И да, Вы правы, в том что касается меня и моей информации - Я НИКОГДА НЕ ОШИБАЮСЬ. Такой я индивидуум. Это правда. Спасибо.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Очень хорошо. В следующий раз про Турцию спросите у меня - я здесь живу, хожу по улицам, по магазинам, езжу за рулем своего авто, общаюсь с украинской диаспорой, посещаю Консульство Украины в Анталии, читаю местные газеты, узнаю новости от местных жителей и официальных лиц. Если мне что-то надо будет узнать про Киев - спрошу у Вас.
х х х Важная новость, касающаяся многих. В украинскую диаспору начинают поступать запросы на приобретение нового лекарства, синтезированного в Турции, для лечения коронавируса. Уже просят купить. Сообщаю: лекарство такое разработано/синтезировано, в продажу еще не поступило: проходит лицензирование.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Часть 1. Украина. В эти дни приятели продают участок земли в 15 соток вблизи Днепра. Это здесь. Ну как вблизи... пешком не дойдешь ни до когда-то самой чистой реки в Украине по имени Орель, ни до не самого чистого седого Днепра. Вообще-то село селом... Сперва хотели 80 000 долларов. Потом аппетиты поубавили и выставили за 50 000. Сразу набежала толпа риэлторов, договорились получить с 50 000 своих комиссионных 2 500 долларов (чтобы хватило на недельный отдых в Кирилловке).
Вот и удивляться нечему: есть! Есть богатые люди в Украине! Сразу прибежали с пятью пачками соток баксов - так любимых украинцами. Тут произошла незадача: одна пачка соток зеленых оказалась полупустая. Продажу отложили. Да и вообще резонно сказал продавец: - А что я буду делать с этими 45 000 или 50 000 долларов? Мне и девать их даже некуда. Купить что-ли еще одну квартиру под сдачу - так у меня их уже пять. Нет! Пусть земля лежит там, где лежит! Или... или пусть все пять пачек Франклинов будут полными... Да и риэлтора грех обижать - получит не 2 500 на руки, а всего 2 250...
Часть 2. Франция. Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро? Прямо вчера к вечеру другие приятели...
(текст будет)
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).