RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:12

  shapo написав:Заглядываю сюда редко, но чем дальше, тем больше перестаю понимать смысл ваших постов.
В первой его части вы отрицаете что комендатский час введен из-за экзаменов в турецкие университеты, а во второй со ссылкой на министра внутренних дел утверждаете обратное.
Нельзя ли проще ответить, в приведенной мной статье ложь или правда?( точное время до минут в статье не указывалось)


Укажите, где именно я отрицаю, что комендантский час введен из-за экзаменов?
Читайте внимательно.
Вот ваши слова и вот мои:

  shapo написав:https://telegraf.com.ua/mir/europa/5514328-koronavirus-turtsiya-opyat-vvodit-komendantskiy-chas.html
После нескольких недель перерыва в Турции уже вторые выходные подряд вводят комендантский час: с утра и до обеда в субботу, с утра и до вечера в воскресенье.


  akurt написав:Уточнення для shapo: в суботу та неделю в Туреччині проходять вступні іспити до университетів.
Мені сподобався виступ міністра охорони здоров"я Туреччини, він звернувся до абітурієнтів з дуже цікавою фразою: "Ми колись були такими абітурієнтами, як ви зараз. Ми забезпечимо вам можливість стати такими, якими стали ми."
З метою забезпечення можливості дістатися абітурієнтам та їх батькам безперешкодно до місць проведення екзаменів та з метою уникнення скупчення людей оголошено "Комендантську годину" - в суботу - сьогодні з 9-30 (екзамен о 10-15) до 15-30.

Кроме того, я выше привел цитаты из официально источников и ссылки на них.
Так что не читайте советских газет перед обедом.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 27 чер, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:22

  akurt написав:
  shapo написав:Заглядываю сюда редко, но чем дальше, тем больше перестаю понимать смысл ваших постов.
В первой его части вы отрицаете что комендатский час введен из-за экзаменов в турецкие университеты, а во второй со ссылкой на министра внутренних дел утверждаете обратное.
Нельзя ли проще ответить, в приведенной мной статье ложь или правда?( точное время до минут в статье не указывалось)


Укажите, где именно я отрицаю, что комендантский час введен из-за экзаменов?
Читайте внимательно.
И запомните: я НИКОГДА и НИ В ЧЕМ не ошибаюсь.


1) Вы явно один из немногих индивидуумов в мире который может сказать о себе что он никогда и ни в чем не ошибается. Как говорил О. Бендер "С таким счастьем и до сих пор на свободе"

2) В приведённой мной статье написано что комендантский час по всей Турции на 2 дня в неделю введён из-за коронавируса и срок его окончания не указан. Вы утверждаете что причина идущие экзамены в университеты со ссылкой на министра внутренних дел. Поэтому я задал естественный вопрос" Когда закончатся экзамены комендантский час в Турции будет отменен?"
В ответ получаю как у Райкина по советским производственным отношениям "давайте запустим дурочку".
Неужели я спрашиваю что-то непонятное на что нельзя ответить однозначно?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 29.05.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:27

Прямо цирк какой то.
Читаем:
  akurt написав:"Министерство внутренних дел объявило, что комендантский час будет применяться по всей стране в связи с экзаменом YKS, как и сегодня."
https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/yk ... i-5898179/
Завтра - в воскресенье - "вторая и третья сессия" вступительных экзаменов:
"Вторая сессия YKS (AYT) начнется в 10.15 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 13.15.
Третья сессия YKS (YDT) начнется в 15.45 в воскресенье, 28 июня 2020 года, и завершится в 17.45"
Вот завтра до 18-30 и никто не будет шастать по улицам...


И да, Вы правы, в том что касается меня и моей информации - Я НИКОГДА НЕ ОШИБАЮСЬ.
Такой я индивидуум. Это правда. Спасибо.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:42

  akurt написав:Прямо цирк какой то.


Эт-то точно. Вопросов больше не имею
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 29.05.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:01

Очень хорошо. В следующий раз про Турцию спросите у меня - я здесь живу, хожу по улицам, по магазинам, езжу за рулем своего авто, общаюсь с украинской диаспорой, посещаю Консульство Украины в Анталии, читаю местные газеты, узнаю новости от местных жителей и официальных лиц.
Если мне что-то надо будет узнать про Киев - спрошу у Вас.

х х х
Важная новость, касающаяся многих.
В украинскую диаспору начинают поступать запросы на приобретение нового лекарства, синтезированного в Турции, для лечения коронавируса. Уже просят купить.
Зображення
Сообщаю: лекарство такое разработано/синтезировано, в продажу еще не поступило: проходит лицензирование.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:54

  shapo написав:
  akurt написав:Прямо цирк какой то.


Эт-то точно. Вопросов больше не имею

Бинго
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:49

Португалия?
А если интереснее?

Часть 1. Украина.
В эти дни приятели продают участок земли в 15 соток вблизи Днепра.
Это здесь.
Зображення
Ну как вблизи... пешком не дойдешь ни до когда-то самой чистой реки в Украине по имени Орель, ни до не самого чистого седого Днепра. Вообще-то село селом...
Сперва хотели 80 000 долларов. Потом аппетиты поубавили и выставили за 50 000.
Сразу набежала толпа риэлторов, договорились получить с 50 000 своих комиссионных 2 500 долларов (чтобы хватило на недельный отдых в Кирилловке).

Вот и удивляться нечему: есть! Есть богатые люди в Украине! Сразу прибежали с пятью пачками соток баксов - так любимых украинцами. Тут произошла незадача: одна пачка соток зеленых оказалась полупустая. Продажу отложили. Да и вообще резонно сказал продавец:
- А что я буду делать с этими 45 000 или 50 000 долларов? Мне и девать их даже некуда. Купить что-ли еще одну квартиру под сдачу - так у меня их уже пять. Нет! Пусть земля лежит там, где лежит! Или... или пусть все пять пачек Франклинов будут полными... Да и риэлтора грех обижать - получит не 2 500 на руки, а всего 2 250...

Часть 2. Франция.
Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро?
Прямо вчера к вечеру другие приятели...

(текст будет)
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 639640641642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 521, 522, 523
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5220 563607
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 19:02
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 83, 84, 85
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
844 95814
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 18:34
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3358
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.