Додано: Нед 28 чер, 2020 09:49

Часть 1. Украина.

чтобы хватило на недельный отдых в Кирилловке

Часть 2. Франция.

В эти дни приятели продают участок земли в 15 соток вблизи Днепра.Это здесь.Ну как вблизи... пешком не дойдешь ни до когда-то самой чистой реки в Украине по имени Орель, ни до не самого чистого седого Днепра. Вообще-тоСперва хотели 80 000 долларов. Потом аппетиты поубавили и выставили за 50 000. Участок неплохой: асфальтом летом пахнуть не будет, так как асфальта тут по планам до 2189 года не будет, электроэнергия не подведена, но это дело поправимое: рядом есть частным образом поставленный трансформатор (можно войти в долю), скважину пробьют - чай не князья, яму выгребную не так дорого и сделать... зато через дорогу - сосновый лес с грибами...Сразу набежала толпа риэлторов, договорились получить с 50 000 своих комиссионных 2 500 долларов ().Вот и удивляться нечему: есть!Сразу прибежали с пятью пачками соток баксов - так любимых украинцами. Тут произошла незадача: одна пачка соток зеленых оказалась полупустая. Продажу отложили. Да и вообще резонно сказал продавец:- А что я буду делать с этими 45 000 или 50 000 долларов? Мне и девать их даже некуда. Купить что-ли еще одну квартиру под сдачу - так у меня их уже пять. Нет! Пусть земля лежит там, где лежит! Или... или пусть все пять пачек Франклинов будут полными... Да и риэлтора грех обижать - получит не 2 500 на руки, а всего 2 250...Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро?Прямо вчера к вечеру другие приятели...(текст будет)