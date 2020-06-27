Додано: Нед 28 чер, 2020 14:07

все, кто хочет, сейчас на море или бродят по Аспендосу, Перге и Термессосу (очень рекомендую - амфитеатр прямо на вершине горы) .

Приветствую!Там выше подробно написано: сегодня проводятся 2 этапа (последние - всего три этапа) вступительных экзаменов в университеты Турции -Потому сегодня с 9-30 до 18-30 (кажется как раз сейчас начнётся третий этап - экзамены по английскому языку) никому, кроме абитуриентов и их родителей не разрешено выходить на улицы.Что интересно: ВСЕ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ. С балкона не вижу никого. Сам смотрю сериалы.С утра вот что напечатали в газете новостей (неточный перевод в Гугл):Я поддерживаю: вон вчера рекорд свой побила Болгария по заболеваемости, сегодня Чехия и Крым.Соблюдайте социальную дистанцию и носите маски!В Анталии сейчас +33 - чуть чуть теплее, чем в Киеве, правда нет града и ураганного ветра.Всем туристам - как они пишут "внутренним" и иностранным - РАЗРЕШЕНО посещать и пляжи, и музеи, и исторические объекты типа амфитеатров и античных городов - так чтоМагазины работают."Запаковали" или "не запаковали" - судить Вам.Отели на первой линии работают. Мы пришли на море вчера после 15-30 - было не очень много людей - между группами отдыхающих было не менее 5-ти метров. Больше всего людей появляется после 19-30 (мы как раз ушли) - прикол в том, что солнце заходит за горы и на пляже становится тень, то есть зонтики не нужны.И народ между прочим, на море до полуночи (!!!) - не шучу. Температура воды более 25 градусов.Я всегда плаваю с маской, трубкой и с ластами. Рыб совсем не так много, как в Красном море, но плавают и часто большие.Завтра несколькими авто украинской диаспоры в 8-00 уезжаем в бухту Адрасан - примерно 1 час 15 мин ехать - это дальше Камера - в 10-00 уходим на яхте в море. На весь день.Цены:- если вас забирает и возвращает трансфер из Анталии (с любой точки) - то 160 лир (примерно 630 гривен) в поездку входит завтрак в кафе на выезде из Анталии, обед на яхте и фруктовый полдник по возвращению в Адрасан.- если сам человек приезжает, как мы - то 120 лир с человека - примерно 470 гривен - (естественно, завтрака не будет).Интересный факт: загрузка яхты людьми только на 50% от стандартной.