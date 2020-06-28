Додано: Нед 28 чер, 2020 14:07

которую наши люди не знают:

Вот о них и такая забота.

все, кто хочет, сейчас на море или бродят по Аспендосу, Перге и Термессосу (очень рекомендую - амфитеатр прямо на вершине горы) .

Приветствую!Там выше подробно написано: сегодня проводятся 2 этапа (последние - всего три этапа) вступительных экзаменов в университеты Турции -Потому сегодня с 9-30 до 18-30 (кажется как раз сейчас начнётся третий этап - экзамены по английскому языку) никому, кроме абитуриентов и их родителей не разрешено выходить на улицы.Что интересно: ВСЕ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ. С балкона не вижу никого. Сам смотрю сериалы.С утра вот что напечатали в газете новостей (неточный перевод в Гугл):Я поддерживаю: вон вчера рекорд свой побила Болгария по заболеваемости, сегодня Чехия и Крым.Есть важная особенность,во время карантина - всем ДЕТЯМ младше(двадцати) лет было запрещено вообще выходить на улицу.Потом разрешили тем, кому 18-20.Вот эта категория бывших школьников - которым- она все эти дни - кажется, до середины июня, реально сидела дома проходила обучение в он-лайн режиме, готовилась к экзаменам в университеты, никуда не выходила и является как бы - условно говоря - "стерильной". И потому особо восприимчивой к коронавирусу.Всем туристам - как они пишут "внутренним" и иностранным - РАЗРЕШЕНО посещать и пляжи, и музеи, и исторические объекты типа амфитеатров и античных городов - так чтоМагазины работают."Запаковали" или "не запаковали" - судить Вам.