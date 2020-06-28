akurt написав:

Будем надеяться на лучшее и приятное: вон вроде китайцы сегодня объявили, что какую-то супер-вакцину открыли.Сегодня заметил интересную тенденцию - о ней говорили и на киевской/львовской ветке - вдруг появились необычные предложения по аренде квартир: С МЕБЕЛЬЮ. Тут ВСЕГДА сдавали квартиры БЕЗ мебели.Я сделал вывод, что выставили в аренду те, кто был "заточен" под временных туристов - отдыхающих (посуточная сдача).Так вот что самое главное: ЦЕНЫ ВСЕ ПОВЫСИЛИ на аренду.Например, в моем районе уже аренда не дешевле 2000 лир в месяц, а раньше была и 1200, и 1400, в моем доме сдают 2 квартиры по 1800 лир. А вот уж и 2000...В элитных комплексах повысилась арендная плата до 4000 лир в месяц.В таких комплексах квартиры "2+1", которые еще месяц назад продавали по 800 000 лир - уже по 850 000 лир и выше...Как говорил Dr. Lawson: "You snooze, you lose..."