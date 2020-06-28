Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Будем надеяться на лучшее и приятное: вон вроде китайцы сегодня объявили, что какую-то супер-вакцину открыли.
Сегодня заметил интересную тенденцию - о ней говорили и на киевской/львовской ветке - вдруг появились необычные предложения по аренде квартир: С МЕБЕЛЬЮ. Тут ВСЕГДА сдавали квартиры БЕЗ мебели. Я сделал вывод, что выставили в аренду те, кто был "заточен" под временных туристов - отдыхающих (посуточная сдача). Так вот что самое главное: ЦЕНЫ ВСЕ ПОВЫСИЛИ на аренду. Например, в моем районе уже аренда не дешевле 2000 лир в месяц, а раньше была и 1200, и 1400, в моем доме сдают 2 квартиры по 1800 лир. А вот уж и 2000... В элитных комплексах повысилась арендная плата до 4000 лир в месяц. В таких комплексах квартиры "2+1", которые еще месяц назад продавали по 800 000 лир - уже по 850 000 лир и выше... Как говорил Dr. Lawson: "You snooze, you lose..."
Судячи з ттго, що в минулому році було прийнято 35 000 000 відпочіваючих із-за кордону, то безумовно - да. Здається, виручка від туристів в минулому році сягнула 26 мільярдів доларів США.
З іншого боку - як говорbв тов. Ленін - "Менше народу - більше кисню". Через годину у складі трьох автівок відїзджаємо за 85 км від Анталії в напрямку Кемеру в бухту Адрасан - о 10-00 яхта відходить в денну подорож: безлюдній острів, пляжі як на Мальдивах, American bay та Пляж піратів... Have a nice day!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Часть 2. Франция. Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро? Прямо вчера к вечеру другие приятели...
У них была мечта - поселиться на родине Д'Артаньяна - в Гасконии. В планах - купить кусок земли у маркиза-Карабаса (оказалось, что 99% населения - маркизы-карабасы) и построить здесь дом. Ну а пока сняли за 780 евро в месяц только что законченный реставрацией дом. В доме - полный фарш - и посудомойка, и стиралка, и все -все все - но без мебели... Мебель уже завезли и расположились. Уже присмотрели участки земли по цене...
(текст будет - некогда, уезжаю на необитаемый остров...)
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Часть 2. Франция. Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро? Прямо вчера к вечеру другие приятели...
У них была мечта - поселиться на родине Д'Артаньяна - в Гасконии. В планах - купить кусок земли у маркиза-Карабаса (оказалось, что 99% населения - маркизы-карабасы) и построить здесь дом. Ну а пока сняли за 780 евро в месяц только что законченный реставрацией дом. В доме - полный фарш - и посудомойка, и стиралка, и все -все все - но без мебели... Мебель уже завезли и расположились. Уже присмотрели участки земли по цене...
(текст будет - некогда, уезжаю на необитаемый остров...)
Давай про Порт Галії, цікаво, можна в порівнянні із Іспанією.