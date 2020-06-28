Додано: Пон 29 чер, 2020 06:33

Судячи з ттго, що в минулому році було прийнято 35 000 000 відпочіваючих із-за кордону, то безумовно - да. Здається, виручка від туристів в минулому році сягнула 26 мільярдів доларів США.



З іншого боку - як говорbв тов. Ленін - "Менше народу - більше кисню".

Через годину у складі трьох автівок відїзджаємо за 85 км від Анталії в напрямку Кемеру в бухту Адрасан - о 10-00 яхта відходить в денну подорож: безлюдній острів, пляжі як на Мальдивах, American bay та Пляж піратів...

Have a nice day!

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).