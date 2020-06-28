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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 640641642643
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:10

  akurt написав:Будем надеяться на лучшее и приятное: вон вроде китайцы сегодня объявили, что какую-то супер-вакцину открыли.

Сегодня заметил интересную тенденцию - о ней говорили и на киевской/львовской ветке - вдруг появились необычные предложения по аренде квартир: С МЕБЕЛЬЮ. Тут ВСЕГДА сдавали квартиры БЕЗ мебели.
Я сделал вывод, что выставили в аренду те, кто был "заточен" под временных туристов - отдыхающих (посуточная сдача).
Так вот что самое главное: ЦЕНЫ ВСЕ ПОВЫСИЛИ на аренду.
Например, в моем районе уже аренда не дешевле 2000 лир в месяц, а раньше была и 1200, и 1400, в моем доме сдают 2 квартиры по 1800 лир. А вот уж и 2000...
В элитных комплексах повысилась арендная плата до 4000 лир в месяц.
В таких комплексах квартиры "2+1", которые еще месяц назад продавали по 800 000 лир - уже по 850 000 лир и выше...
Как говорил Dr. Lawson: "You snooze, you lose..."

провал сезона 2020
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 06:33

Судячи з ттго, що в минулому році було прийнято 35 000 000 відпочіваючих із-за кордону, то безумовно - да. Здається, виручка від туристів в минулому році сягнула 26 мільярдів доларів США.

З іншого боку - як говорbв тов. Ленін - "Менше народу - більше кисню".
Через годину у складі трьох автівок відїзджаємо за 85 км від Анталії в напрямку Кемеру в бухту Адрасан - о 10-00 яхта відходить в денну подорож: безлюдній острів, пляжі як на Мальдивах, American bay та Пляж піратів...
Have a nice day!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 07:10

  akurt написав:Португалия?
А если интереснее?

Часть 1. Украина.
...

Часть 2. Франция.
Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро?
Прямо вчера к вечеру другие приятели...


У них была мечта - поселиться на родине Д'Артаньяна - в Гасконии.
В планах - купить кусок земли у маркиза-Карабаса (оказалось, что 99% населения - маркизы-карабасы) и построить здесь дом.
Ну а пока сняли за 780 евро в месяц только что законченный реставрацией дом.
Зображення
В доме - полный фарш - и посудомойка, и стиралка, и все -все все - но без мебели...
Мебель уже завезли и расположились.
Уже присмотрели участки земли по цене...

(текст будет - некогда, уезжаю на необитаемый остров...)
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:19

  akurt написав:
  akurt написав:Португалия?
А если интереснее?

Часть 1. Украина.
...

Часть 2. Франция.
Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро?
Прямо вчера к вечеру другие приятели...


У них была мечта - поселиться на родине Д'Артаньяна - в Гасконии.
В планах - купить кусок земли у маркиза-Карабаса (оказалось, что 99% населения - маркизы-карабасы) и построить здесь дом.
Ну а пока сняли за 780 евро в месяц только что законченный реставрацией дом.
Зображення
В доме - полный фарш - и посудомойка, и стиралка, и все -все все - но без мебели...
Мебель уже завезли и расположились.
Уже присмотрели участки земли по цене...

(текст будет - некогда, уезжаю на необитаемый остров...)

Давай про Порт Галії, цікаво, можна в порівнянні із Іспанією.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:20

А что значит «порт Галii”?
Мы на причале бухты Адрасан. Парковка бесплатная.
К яхтам я запустил нашу украинку, знающую турецкий, она жадного капитана сразу вывела на чистую воду - хотел 150 лир с носа, но я то цену знаю: 120.
На соседнюю яхту привезли целый автобус, а у нас все будет по-домашнему: все свои.
Отход в 10-00 должен быть, сейчас идёт заправка топливных баков.
Что интересно, яхты заправляет топливовоз Lukoil.
Для справки: поход в море на весь день 120 лир - примерно 470 гривен - в цену входит обед на яхте.
С нами есть детки - маленькие граждане Украины, рождённые в Турции - им бесплатно все, и уже купаются в море на пляже у причала.

P.S. На Киевской ветке часто пишут про парковки сколько стоят и так далее. Вот на фото выше - слева деревянный ангар это гараж на 2 авто.
В Гасконии не понимают как это купить/продать 10-15 соток земли, где сосед заглядывает к соседу. У всех кусаки земли по гектару и больше и на каждом таком участке - свой дом.
Вот такой участок под застройку средняя цена 35000€.
Такой и будут брать мои приятели.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Вынужден констатировать,что Украина не одна больная на голову страна...Есть сестра у нее и имя ее-Турция..Есть билеты до Анкары,но Турция,ввела оказывается HEZ код Hayat Eve Sığar (HEPP) для перемещений по стране..Билет на автобус без него-Вам не продадут,как и на самолет и поезд..Нужно скачать приложение,чтоб получить код,но СМС коды на иностранные номера не приходят..и непонятно-дадут ли Вам код вообще,потому что у Вас нет ни турецкого айди,ни кода.Такого деби-льства,даже в ридной неньке не сыщешь....Отлично Турция подготовилась для приема туристов.Как говорил один чел похожий на лошадь-деби-лы бл...дь! У меня просто слов нет.Сижу просто в шоке.Что теперь делать-х... его знает.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:08

Что такое HES код для поездок и как его получить?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Не работает ни х...я!!Если летишь из Украины в любой город Турции-без проблем,пускают..Но если у тебя билет на руках хоть в этот день,хоть через день,к примеру из Анкары в Анталию,то Вам скрутят фигу...И на рейс не посадят...Не продадут билет на автобус..Вот така мурня малята...Гладко было на бумажке,да забыли......Код получить не реально.Рукожопые программисты и неадекваты,не только в Украине оказывается обитают..Вот еще статья и самое интересное внизу,в комментариях людей- https://zen.yandex.ru/media/lisanna/put ... 53978cd94b Мне лично код не приходит..Все мертво
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:52

osafly
Імхо, Вам не варто розраховувати на той план поїздки, який Ви собі 3-6 місяців тому назад планували!

Туристам, які летять напряму, ОК - раді. А шлятись по країні і можливо! вірус розносити не треба.

Імхо, підійдіть до ситуації хфілософьки. Якщо так складаються обставини, то можливо краще фіксанути збиток, чим паріть нерви і шукати неприємності?

зі. Я вже сім"ю не бачив 7 місяців :( , але приїхати у відпустку через ці обмеження не можу, бо в даних обставинах - це квиток в одін кінець. Є великі шанси, що назад можуть не впустити, немає прямих рейсів, і що завгодно в дорозі можно підчепити.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:20

change_pm Поздно уже...Хотя признаюсь честно,если бы знал об этой мурне заранее,фиксанул бы убыток по обратному билету и послал бы все нахрен,чем страдать такой вот мурней сейчас..Думал что только у нас через ж... могут все делать,не ожидал такого непотребства от турков..Что касается чего либо подцепить,в Украине сейчас ситуация более аховая чем в Турции,учитывая последние сводки и цифры на душу населения...и они,будут только расти...к сожалению.
  change_pm написав:Я вже сім"ю не бачив 7 місяців :( , але приїхати у відпустку через ці обмеження не можу, бо в даних обставинах - це квиток в одін кінець. Є великі шанси, що назад можуть не впустити, немає прямих рейсів,


Рейсов полно с июля месяца...И прямых и "косых" и не очень дорогих...Можно улететь куда захотите..и в Харьков и в Киев и Львов и Запорожье
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