Додано: Пон 29 чер, 2020 10:20

А что значит «порт Галii”?

Мы на причале бухты Адрасан. Парковка бесплатная.

К яхтам я запустил нашу украинку, знающую турецкий, она жадного капитана сразу вывела на чистую воду - хотел 150 лир с носа, но я то цену знаю: 120.

На соседнюю яхту привезли целый автобус, а у нас все будет по-домашнему: все свои.

Отход в 10-00 должен быть, сейчас идёт заправка топливных баков.

Что интересно, яхты заправляет топливовоз Lukoil.

Для справки: поход в море на весь день 120 лир - примерно 470 гривен - в цену входит обед на яхте.

С нами есть детки - маленькие граждане Украины, рождённые в Турции - им бесплатно все, и уже купаются в море на пляже у причала.



P.S. На Киевской ветке часто пишут про парковки сколько стоят и так далее. Вот на фото выше - слева деревянный ангар это гараж на 2 авто.

В Гасконии не понимают как это купить/продать 10-15 соток земли, где сосед заглядывает к соседу. У всех кусаки земли по гектару и больше и на каждом таком участке - свой дом.

Вот такой участок под застройку средняя цена 35000€.

Такой и будут брать мои приятели.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).