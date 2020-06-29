Додано: Пон 29 чер, 2020 21:36

То есть не лежит в больнице, не сбежал из больницы и не находится на излечении.

Большинству украинцев он НЕ нужен.

с любого турецкого телефона

HES - код - это ВНУТРЕННИЙ в Турции код для возможности покупки авиа и автобусных белетов.Но нужен даже иностранцу, если он летает ВНУТРЕННИМИ рейсами.Получить его легко:а) установить на смартфоне приложениеб) просто отправить СМС сообщение на специальный номер.Это информация для перевозчика о том, что возможный пассажир нигде и никак "не засветился" с коронавирусом.То есть эдакое "внутреннее" средство безопасности.Вот инструкция от Консульства Украины в Анталии, как его получить иностранцу - ТОЛЬКО в случае, если он по прилету в Турцию- и как его получить тем, у кого есть ВНЖ (как у меня).Вот если вы летите скажем так: Запорожье-Стамбул, а потом - Стамбул - Анталия, то на второй сегмент вы не пройдете регистрацию на рейс без этого кода.Чтобы его получить, нужно(попросить кого нибудь в аэропорту) просто отправить СМС-сообщение на номер, указанный выше с номером украинского загранпаспорта и своей фамилией - и всё.Для пассажиров самолета это защита в том смысле, что на борт самолета точно не попадет тот, кто уже как-то засветился с коронавирусом.Согласитесь, это здорово!- все проще, чем Вы думали - достаточно отправить с любого турецкого телефона СМС сообщение с номером украинского загранпаспорта - естественно - НА ТЕРРИТОРИИ Турции, а как же иначе.... Любой турок на территории Турции Вам поможет это сделать, если у вас нет турецкой СИМ-карточки, ибо отправить СМС-сообщение - это совершенно бесплатно. Текст СМС сообщения указан выше - запишите себе.