Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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HES - код - это ВНУТРЕННИЙ в Турции код для возможности покупки авиа и автобусных белетов. Это просто подтверждение того, что человек НИГДЕ НЕ "засветился" с коронавирусом. То есть не лежит в больнице, не сбежал из больницы и не находится на излечении. Он НЕ нужен иностранцам, которые прилетают и улетают прямыми рейсами.
Но нужен даже иностранцу, если он летает ВНУТРЕННИМИ рейсами. Получить его легко: а) установить на смартфоне приложение б) просто отправить СМС сообщение на специальный номер.
Это информация для перевозчика о том, что возможный пассажир нигде и никак "не засветился" с коронавирусом. То есть эдакое "внутреннее" средство безопасности. Вот инструкция от Консульства Украины в Анталии, как его получить иностранцу - ТОЛЬКО в случае, если он по прилету в Турцию еще перемещается внутренними авиарейсами - и как его получить тем, у кого есть ВНЖ (как у меня). Большинству украинцев он НЕ нужен. Вот если вы летите скажем так: Запорожье-Стамбул, а потом - Стамбул - Анталия, то на второй сегмент вы не пройдете регистрацию на рейс без этого кода. Чтобы его получить, нужно с любого турецкого телефона (попросить кого нибудь в аэропорту) просто отправить СМС-сообщение на номер, указанный выше с номером украинского загранпаспорта и своей фамилией - и всё. Для пассажиров самолета это защита в том смысле, что на борт самолета точно не попадет тот, кто уже как-то засветился с коронавирусом. Согласитесь, это здорово!
P.S.osafly - все проще, чем Вы думали - достаточно отправить с любого турецкого телефона СМС сообщение с номером украинского загранпаспорта - естественно - НА ТЕРРИТОРИИ Турции, а как же иначе.... Любой турок на территории Турции Вам поможет это сделать, если у вас нет турецкой СИМ-карточки, ибо отправить СМС-сообщение - это совершенно бесплатно. Текст СМС сообщения указан выше - запишите себе.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 чер, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt,единственный вопрос-для иностранцев он по умолчанию на год выдается??Резиденты заказывают в СМС колличество дней,а иностранцам по умолчанию я так понял... и код что,моментально приходит что ли??Или в течении которого времени??
Все верно: иностранным гражданам он НЕ НУЖЕН - авиакомпания Sunexpress (дочка Люфтганзы в Турции) - осуществляет МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ - прямые - в основном Германия-Анталия. Потому они так и написали. Он нужен для ВНУТРЕННИХ рейсов. По территории Турции. Так что все ОК. И код приходит "моментально".
Он иностранцам нужен ТОЛЬКО для перемещения внутри Турции - для возможности регистрации на авиа или автобусный рейс. Ибо иностранец на внутреннем рейсе становится таким же пассажиром, как и все граждане - примерно как авиаперелеты в странах Шенгенского соглашения ("внутренние" для Шенгена рейсы).... Гражданин Турции указывает сам желаемый срок действия в днях. Там выше я выложил скрин инструкции. Естественно, он не может иметь срок действия 1 или 10 лет - это подтверждение того, что в ДАННЫЙ момент человек нигде не засветился с коронавирусом. И нужен/действует ТОЛЬКО на территории Турции. Например, если Вы летите рейсом "Анкара-Киев", то он вам не нужен. Это ВНУТРЕННИЙ для Турции вопрос. Я думаю, Вы зря беспокоитесь.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).