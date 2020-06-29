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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:36


HES - код - это ВНУТРЕННИЙ в Турции код для возможности покупки авиа и автобусных белетов.
Это просто подтверждение того, что человек НИГДЕ НЕ "засветился" с коронавирусом.
То есть не лежит в больнице, не сбежал из больницы и не находится на излечении.
Он НЕ нужен иностранцам, которые прилетают и улетают прямыми рейсами.

Но нужен даже иностранцу, если он летает ВНУТРЕННИМИ рейсами.
Получить его легко:
а) установить на смартфоне приложение
б) просто отправить СМС сообщение на специальный номер.

Это информация для перевозчика о том, что возможный пассажир нигде и никак "не засветился" с коронавирусом.
То есть эдакое "внутреннее" средство безопасности.
Вот инструкция от Консульства Украины в Анталии, как его получить иностранцу - ТОЛЬКО в случае, если он по прилету в Турцию еще перемещается внутренними авиарейсами - и как его получить тем, у кого есть ВНЖ (как у меня).
Зображення
Большинству украинцев он НЕ нужен.
Вот если вы летите скажем так: Запорожье-Стамбул, а потом - Стамбул - Анталия, то на второй сегмент вы не пройдете регистрацию на рейс без этого кода.
Чтобы его получить, нужно с любого турецкого телефона (попросить кого нибудь в аэропорту) просто отправить СМС-сообщение на номер, указанный выше с номером украинского загранпаспорта и своей фамилией - и всё.
Для пассажиров самолета это защита в том смысле, что на борт самолета точно не попадет тот, кто уже как-то засветился с коронавирусом.
Согласитесь, это здорово!

P.S. osafly - все проще, чем Вы думали - достаточно отправить с любого турецкого телефона СМС сообщение с номером украинского загранпаспорта - естественно - НА ТЕРРИТОРИИ Турции, а как же иначе.... Любой турок на территории Турции Вам поможет это сделать, если у вас нет турецкой СИМ-карточки, ибо отправить СМС-сообщение - это совершенно бесплатно. Текст СМС сообщения указан выше - запишите себе.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 чер, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt,я уже англоязычные форумы полапатил,Британцы как всегда впереди планеты всей по новостям в сфере путешествий- https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g ... anbul.html топики 25 и 27 самые исчерпывающие..Что интересно,Sun Express заявляет что иностранным гражданам код вообще не нужен,пункт 16- https://www.sunexpress.com/en/hes/
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt,единственный вопрос-для иностранцев он по умолчанию на год выдается??Резиденты заказывают в СМС колличество дней,а иностранцам по умолчанию я так понял... и код что,моментально приходит что ли??Или в течении которого времени??
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:20

Все верно: иностранным гражданам он НЕ НУЖЕН - авиакомпания Sunexpress (дочка Люфтганзы в Турции) - осуществляет МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ - прямые - в основном Германия-Анталия.
Потому они так и написали. Он нужен для ВНУТРЕННИХ рейсов. По территории Турции.
Так что все ОК. И код приходит "моментально".

Он иностранцам нужен ТОЛЬКО для перемещения внутри Турции - для возможности регистрации на авиа или автобусный рейс. Ибо иностранец на внутреннем рейсе становится таким же пассажиром, как и все граждане - примерно как авиаперелеты в странах Шенгенского соглашения ("внутренние" для Шенгена рейсы)....
Гражданин Турции указывает сам желаемый срок действия в днях.
Там выше я выложил скрин инструкции.
Естественно, он не может иметь срок действия 1 или 10 лет - это подтверждение того, что в ДАННЫЙ момент человек нигде не засветился с коронавирусом. И нужен/действует ТОЛЬКО на территории Турции. Например, если Вы летите рейсом "Анкара-Киев", то он вам не нужен.
Это ВНУТРЕННИЙ для Турции вопрос. Я думаю, Вы зря беспокоитесь.

х х х
Может, кому-то пригодится, чартерные рейсы "Киев-Анталия" - на 03 и 04 июля - 120 евро.
"Анталия - Киев" и "Анталия-Харьков" с 01 по 04 июля - 50 евро.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt,Вы как думаете..Если я прийду в ближайший офис автобусной компании Метро или Камилькоч и захочу купить у них билет к примеру из Анкары в Конью,или из Анкары в Анталию,они на месте помогут мне моментально оформить этот долбаный HES код и продать билет??
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