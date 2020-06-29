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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 642643644645>
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:36


HES - код - это ВНУТРЕННИЙ в Турции код для возможности покупки авиа и автобусных белетов.
Это просто подтверждение того, что человек НИГДЕ НЕ "засветился" с коронавирусом.
То есть не лежит в больнице, не сбежал из больницы и не находится на излечении.
Он НЕ нужен иностранцам, которые прилетают и улетают прямыми рейсами.

Но нужен даже иностранцу, если он летает ВНУТРЕННИМИ рейсами.
Получить его легко:
а) установить на смартфоне приложение
б) просто отправить СМС сообщение на специальный номер.

Это информация для перевозчика о том, что возможный пассажир нигде и никак "не засветился" с коронавирусом.
То есть эдакое "внутреннее" средство безопасности.
Вот инструкция от Консульства Украины в Анталии, как его получить иностранцу - ТОЛЬКО в случае, если он по прилету в Турцию еще перемещается внутренними авиарейсами - и как его получить тем, у кого есть ВНЖ (как у меня).
Зображення
Большинству украинцев он НЕ нужен.
Вот если вы летите скажем так: Запорожье-Стамбул, а потом - Стамбул - Анталия, то на второй сегмент вы не пройдете регистрацию на рейс без этого кода.
Чтобы его получить, нужно с любого турецкого телефона (попросить кого нибудь в аэропорту) просто отправить СМС-сообщение на номер, указанный выше с номером украинского загранпаспорта и своей фамилией - и всё.
Для пассажиров самолета это защита в том смысле, что на борт самолета точно не попадет тот, кто уже как-то засветился с коронавирусом.
Согласитесь, это здорово!

P.S. osafly - все проще, чем Вы думали - достаточно отправить с любого турецкого телефона СМС сообщение с номером украинского загранпаспорта - естественно - НА ТЕРРИТОРИИ Турции, а как же иначе.... Любой турок на территории Турции Вам поможет это сделать, если у вас нет турецкой СИМ-карточки, ибо отправить СМС-сообщение - это совершенно бесплатно. Текст СМС сообщения указан выше - запишите себе.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 чер, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt,я уже англоязычные форумы полапатил,Британцы как всегда впереди планеты всей по новостям в сфере путешествий- https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g ... anbul.html топики 25 и 27 самые исчерпывающие..Что интересно,Sun Express заявляет что иностранным гражданам код вообще не нужен,пункт 16- https://www.sunexpress.com/en/hes/
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt,единственный вопрос-для иностранцев он по умолчанию на год выдается??Резиденты заказывают в СМС колличество дней,а иностранцам по умолчанию я так понял... и код что,моментально приходит что ли??Или в течении которого времени??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:20

Все верно: иностранным гражданам он НЕ НУЖЕН - авиакомпания Sunexpress (дочка Люфтганзы в Турции) - осуществляет МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ - прямые - в основном Германия-Анталия.
Потому они так и написали. Он нужен для ВНУТРЕННИХ рейсов. По территории Турции.
Так что все ОК. И код приходит "моментально".

Он иностранцам нужен ТОЛЬКО для перемещения внутри Турции - для возможности регистрации на авиа или автобусный рейс. Ибо иностранец на внутреннем рейсе становится таким же пассажиром, как и все граждане - примерно как авиаперелеты в странах Шенгенского соглашения ("внутренние" для Шенгена рейсы)....
Гражданин Турции указывает сам желаемый срок действия в днях.
Там выше я выложил скрин инструкции.
Естественно, он не может иметь срок действия 1 или 10 лет - это подтверждение того, что в ДАННЫЙ момент человек нигде не засветился с коронавирусом. И нужен/действует ТОЛЬКО на территории Турции. Например, если Вы летите рейсом "Анкара-Киев", то он вам не нужен.
Это ВНУТРЕННИЙ для Турции вопрос. Я думаю, Вы зря беспокоитесь.

х х х
Может, кому-то пригодится, чартерные рейсы "Киев-Анталия" - на 03 и 04 июля - 120 евро.
"Анталия - Киев" и "Анталия-Харьков" с 01 по 04 июля - 50 евро.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt,Вы как думаете..Если я прийду в ближайший офис автобусной компании Метро или Камилькоч и захочу купить у них билет к примеру из Анкары в Конью,или из Анкары в Анталию,они на месте помогут мне моментально оформить этот долбаный HES код и продать билет??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 00:34

  osafly написав:akurt,Вы как думаете..Если я прийду в ближайший офис автобусной компании Метро или Камилькоч и захочу купить у них билет к примеру из Анкары в Конью,или из Анкары в Анталию,они на месте помогут мне моментально оформить этот долбаный HES код и продать билет??

Купите себе карту Турксела и регистрируйтесь и в консульство Украины если что дозвонитесь. Не так дорого стоит эта сим карта что бы так мучаться с турками. Заодно и интернет будет без роуминга. Потом друзьям отдадите.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:11

  osafly написав:Рейсов полно с июля месяца...И прямых и "косых" и не очень дорогих...Можно улететь куда захотите..и в Харьков и в Киев и Львов и Запорожье

Там де я, а я не в Туречині, рейсів в Україну прямих ще немає і не буде поки.
І саме основне, при виліті з тієї країни, її керівництво зразу сказало, що не гарантує, що впустить назад.
Їдуть додому з тієї країні наразі тільки вже безробітні.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:15

Для желающих купить недвигу в Испании.
https://www.periodistadigital.com/polit ... 404330943/
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Востаннє редагувалось Bolt в Вів 30 чер, 2020 08:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:17

osafly - Ваши волнения понятны, но что же сделаешь: мир меняется.
Я думаю, что НЕ будет никаких проблем с получением этого кода - без него кассир междугороднего автобусного сообщения не продаст билет: а вдруг вы сбежали от лечения коронавируса.
В Турции все СМС-сообщения бесплатные так что любой турок вам поможет - заранее только заготовьте те 20-25 символов с номером украинского загранпаспорта и фамилией, которые нужно ввести.

Ну и stm права - всегда можно купить местный стартовый пакет...

Меня, например, более пугает требование Черногории для украинцев иметь анализ на антитела, выполненный в СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ лаборатории со сроком действия 48 часов - вот где Вы такой возьмете? Где эта сертифицированная в Европе - в Вашем городе?
А тут какое-то СМС-сообщение...
Притяного комфортного путешествия!

х х х
Вчера родственник был на совещании в том отеле, где он работает зам.директора - отель один из самых крупных на всем побережье - более 3000 отдыхающих принимал.
Владелец отеля сказал, что открываться не будут. Вообще.
ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих.
Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:37

  Bolt написав:Для желающих купить недвигу в Испании.
https://www.periodistadigital.com/polit ... 404330943/
Перевести гуглом


Спасибо за ссылку очень интересная статья - я и раньше слышал, что в Испании если бездомный захватил вашу квартиру, то выселить его нельзя - не может же человек жить на улице, если у Вас полно жилья???

Я не раз писал, что в этом смысле Турция - ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНАЯ страна.
Первое время меня невероятно удивляло, что вот идешь по дороге - перед тобой идет девушка такая вот вся из себя интересная в обтянутых джинсах и гораздо интереснее содержимого обтянутых джинсов то, что в заднем кармане джинсов просто так торчит очень дорогой смартфон...
На пляже вы безопасно можете оставлять смартфоны - я, как правило, имею с собой 4 смартфона - свои и жены, плюс МП-3 плеер, плюс электронную книгу - ухожу плавать с маской трубкой - даже не оглядываюсь.

Новинки сезона 2020:
1) на набережной Коньяалты появилась конная полиция - невероятно красиво и невероятно дисциплинирует - так и кажется, что сейчас нагайкой по плечу полоснут нерадивого дебошира. Если он будет... Хотел сделать фото поближе и то как-то побоялся...
Зображення

2) появилась особая "муниципальная" местная полиция с правами почти как у настоящих полицейских. Они просто патрулируют улицы. С правом ношения оружия и правом проверки документов. Интересно, что обнародована их зарплата: 7 500 лир или более 1000 долларов в месяц. Содержит их за свой счет муниципалитет. При приме есть возрастной ценз: только отслужившие в армии в возрасте 25-35 лет. Еще интересно, что желающий стать таким блюстителем порядка должен пройти 40-ка частый курс подготовки и он платный - 3 500 лир.
Если учесть, что цены практически на все в Турции ниже, чем в Украине, в 2-3 раза, то почти 1100 долларов в месяц - весьма неплохая зарплата. Во всяком случае мой родственник - зам. директора отеля с количеством отдыхающих в 3000 человек получает, кажется, 5600 и считает себя достаточно обеспеченным: жена (не работает), двое детей, квартира-трешка, машина Ниссан Кашкай...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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