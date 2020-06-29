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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:55

  akurt написав:ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих.
Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!

Ну так кулі. За все платить український манюпас, шкода, що в нас немає свого "Ататюрка". Імхо, Ахмєт вже копав би канал Львів-Донецьк разом зі всіма корупціонерами.
  change_pm написав:У Києві протестуватимуть шахтарі ДТЕК, а не державних шахт - нардеп
https://www.unian.ua/economics/energeti ... 54738.html

За інформацією Геруса, основна кількість шахтарів буде їхати із шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля"."У грудні 2010 року компанія ДТЕК уклала договір оренди державних шахт "Добропіллявугілля" строком на 49 років. Це вугілля використовувалося для потреб власної генерації, адже майже 70% теплової генераціі належить також компанії ДТЕК. У 2016-2019 рр це вугілля закладалося у тарифи по ціні Роттердам+, приносячи приватним акціонерам багатомільярдні прибутки", - пише депутат.


Імхо, стає питання - чи Ахмєт, чи Україна. Він вже таке в 14 році обкатав, а наразі в Дніпрі Бєні вже нема. Навряд чи Бєня піключиться захищати.

Шоколадний мав такий шанс загнати всіх олігархів під лавку в 14-15 роках, але сцуко, просрав через жадібність.
change_pm
 
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