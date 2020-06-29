akurt написав:

Где эта сертифицированная в Европе - в Вашем городе?

сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих.

- Ваши волнения понятны, но что же сделаешь: мир меняется.Я думаю, что НЕ будет никаких проблем с получением этого кода - без него кассир междугороднего автобусного сообщения не продаст билет: а вдруг вы сбежали от лечения коронавируса.В Турции все СМС-сообщения бесплатные так что любой турок вам поможет - заранее только заготовьте те 20-25 символов с номером украинского загранпаспорта и фамилией, которые нужно ввести.Ну иправа - всегда можно купить местный стартовый пакет...Меня, например, более пугает требование Черногории для украинцев иметь анализ на антитела, выполненный в СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ лаборатории со сроком действия 48 часов - вот где Вы такой возьмете?А тут какое-то СМС-сообщение...Притяного комфортного путешествия!х х хВчера родственник был на совещании в том отеле, где он работает зам.директора - отель один из самых крупных на всем побережье - более 3000 отдыхающих принимал.Владелец отеля сказал, что открываться не будут. Вообще.ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ -Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!