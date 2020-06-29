Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих. Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!
Ну так кулі. За все платить український манюпас, шкода, що в нас немає свого "Ататюрка". Імхо, Ахмєт вже копав би канал Львів-Донецьк разом зі всіма корупціонерами.
За інформацією Геруса, основна кількість шахтарів буде їхати із шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля"."У грудні 2010 року компанія ДТЕК уклала договір оренди державних шахт "Добропіллявугілля" строком на 49 років. Це вугілля використовувалося для потреб власної генерації, адже майже 70% теплової генераціі належить також компанії ДТЕК. У 2016-2019 рр це вугілля закладалося у тарифи по ціні Роттердам+, приносячи приватним акціонерам багатомільярдні прибутки", - пише депутат.
Імхо, стає питання - чи Ахмєт, чи Україна. Він вже таке в 14 році обкатав, а наразі в Дніпрі Бєні вже нема. Навряд чи Бєня піключиться захищати.
Шоколадний мав такий шанс загнати всіх олігархів під лавку в 14-15 роках, але сцуко, просрав через жадібність.
change_pm написав:Ну так кулі. За все платить український манюпас, шкода, що в нас немає свого "Ататюрка". Імхо, Ахмєт вже копав би канал Львів-Донецьк разом зі всіма корупціонерами.
Вот именно в этом не сомневаюсь ни на минуту, даже ни на секунду... Все уже и забыли как 2 месяца назад арестовали за взятку не кого-нибудь - а - вдумайтесь - ДЕРЖСЕКРЕТАР МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ - держсекретар!!! Только в кабинете у чиновника с зарплатой в 10 000 гривен 34-х лет изъяли четверть миллиона долларов наличкой. По декларации чиновника - гол как сокол: ни авто, ни квартиры, ни участка земли, ни гаража - нищий... И что: кто-нибудь слышал что уже привселюдно отрубили голову? Месяц назад арестован за взятку Директор одного из департаментов Міносвіти України - даже фамилию нигде в прессе не назвали. Я связался с приятелем - работает прямо там - спросил, о ком речь идет. Ответил: строгое указание молчать. Не могу сказать даже Вам, при всем уважении. Так то вот... Так что канал Львов-Донецк будут копать НЕ они...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:osafly - Ваши волнения понятны, но что же сделаешь: мир меняется. Я думаю, что НЕ будет никаких проблем с получением этого кода - без него кассир междугороднего автобусного сообщения не продаст билет: а вдруг вы сбежали от лечения коронавируса. В Турции все СМС-сообщения бесплатные так что любой турок вам поможет - заранее только заготовьте те 20-25 символов с номером украинского загранпаспорта и фамилией, которые нужно ввести.
Ну и stm права - всегда можно купить местный стартовый пакет...
Меня, например, более пугает требование Черногории для украинцев иметь анализ на антитела, выполненный в СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ лаборатории со сроком действия 48 часов - вот где Вы такой возьмете? Где эта сертифицированная в Европе - в Вашем городе? А тут какое-то СМС-сообщение... Притяного комфортного путешествия!
х х х Вчера родственник был на совещании в том отеле, где он работает зам.директора - отель один из самых крупных на всем побережье - более 3000 отдыхающих принимал. Владелец отеля сказал, что открываться не будут. Вообще. ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих. Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!