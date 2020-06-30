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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:55

  akurt написав:ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих.
Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!

Ну так кулі. За все платить український манюпас, шкода, що в нас немає свого "Ататюрка". Імхо, Ахмєт вже копав би канал Львів-Донецьк разом зі всіма корупціонерами.
  change_pm написав:У Києві протестуватимуть шахтарі ДТЕК, а не державних шахт - нардеп
https://www.unian.ua/economics/energeti ... 54738.html

За інформацією Геруса, основна кількість шахтарів буде їхати із шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля"."У грудні 2010 року компанія ДТЕК уклала договір оренди державних шахт "Добропіллявугілля" строком на 49 років. Це вугілля використовувалося для потреб власної генерації, адже майже 70% теплової генераціі належить також компанії ДТЕК. У 2016-2019 рр це вугілля закладалося у тарифи по ціні Роттердам+, приносячи приватним акціонерам багатомільярдні прибутки", - пише депутат.


Імхо, стає питання - чи Ахмєт, чи Україна. Він вже таке в 14 році обкатав, а наразі в Дніпрі Бєні вже нема. Навряд чи Бєня піключиться захищати.

Шоколадний мав такий шанс загнати всіх олігархів під лавку в 14-15 роках, але сцуко, просрав через жадібність.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:03

  change_pm написав:Ну так кулі. За все платить український манюпас, шкода, що в нас немає свого "Ататюрка". Імхо, Ахмєт вже копав би канал Львів-Донецьк разом зі всіма корупціонерами.


Вот именно в этом не сомневаюсь ни на минуту, даже ни на секунду...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 30 чер, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:03

  Bolt написав:Для желающих купить недвигу в Испании.
https://www.periodistadigital.com/polit ... 404330943/
Перевести гуглом

Соціалізм, мать його
п.с.
вичислили через оголошення про продаж, або "допомогли" риелтори
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:11

  akurt написав:osafly - Ваши волнения понятны, но что же сделаешь: мир меняется.
Я думаю, что НЕ будет никаких проблем с получением этого кода - без него кассир междугороднего автобусного сообщения не продаст билет: а вдруг вы сбежали от лечения коронавируса.
В Турции все СМС-сообщения бесплатные так что любой турок вам поможет - заранее только заготовьте те 20-25 символов с номером украинского загранпаспорта и фамилией, которые нужно ввести.

Ну и stm права - всегда можно купить местный стартовый пакет...

Меня, например, более пугает требование Черногории для украинцев иметь анализ на антитела, выполненный в СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ лаборатории со сроком действия 48 часов - вот где Вы такой возьмете? Где эта сертифицированная в Европе - в Вашем городе?
А тут какое-то СМС-сообщение...
Притяного комфортного путешествия!

х х х
Вчера родственник был на совещании в том отеле, где он работает зам.директора - отель один из самых крупных на всем побережье - более 3000 отдыхающих принимал.
Владелец отеля сказал, что открываться не будут. Вообще.
ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих.
Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!

РЛА самий богатий,
а країна сама бідна в Європі.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:42

Чисто чтобы закончить вопрос с Францией.

  akurt написав:
  akurt написав:Португалия?
А если интереснее?

Часть 1. Украина.
...

Часть 2. Франция.
Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро?
Прямо вчера к вечеру другие приятели...


У них была мечта - поселиться на родине Д'Артаньяна - в Гасконии.
В планах - купить кусок земли у маркиза-Карабаса (оказалось, что 99% населения - маркизы-карабасы) и построить здесь дом.
Ну а пока сняли за 780 евро в месяц только что законченный реставрацией дом.
Зображення
В доме - полный фарш - и посудомойка, и стиралка, и все -все все - но без мебели...
Мебель уже завезли и расположились.
Уже присмотрели участки земли по цене...


Итак, в Гасконии - это в районе Тулузы, где собирают самолеты Airbus - готовый дом с участком скажем в 1 га - от 135 000 до 300 000 евро.
Под участком здесь понимают либо поле, либо лес.

Голый участок - обращаю внимание - не 10-15 соток - а гектар - можно купить по цене примерно 35 000 евро.
Мои приятели провели переговоры с возможной фирмой-застройщиком - берутся построить дом за 120 000 -140 000 евро.
Тогда получится цена около 35000+140 000 = 175 000 евро.
Если взять среднюю зарплату французского жителя 1 901 евро (схема средних зарплат приведена на карте несколько страниц назад), то на дом он может заработать примерно за 175000/1901=92 месяца или за 8 лет.
Пенсии здесь от 800 до 3500 евро в месяц.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:38

  Santehnik написав:Кстати, на тему заработков.
Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню: https://www.facebook.com/media/set/?van ... 8771505603
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.


Завтра перше липня, панове...
Аеропорт Анталії приймає відразу 8 (вісім) авіарейсів з України - більше, ніж з будь-яких країн...
Ну що ж - не всім же сидіти на засмічених пляжах під Одесою, які - можливо - на днях закриють...
А так хоч поплавають у чистому теплому морі...
Зображення
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:
  Santehnik написав:Кстати, на тему заработков.
Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню: https://www.facebook.com/media/set/?van ... 8771505603
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.


Завтра перше липня, панове...
Аеропорт Анталії приймає відразу 8 (вісім) авіарейсів з України - більше, ніж з будь-яких країн...
Ну що ж - не всім же сидіти на засмічених пляжах під Одесою, які - можливо - на днях закриють...
А так хоч поплавають у чистому теплому морі...
Зображення
У меня вылет с Киева 4 числа )))

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