Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих. Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!
Ну так кулі. За все платить український манюпас, шкода, що в нас немає свого "Ататюрка". Імхо, Ахмєт вже копав би канал Львів-Донецьк разом зі всіма корупціонерами.
За інформацією Геруса, основна кількість шахтарів буде їхати із шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля"."У грудні 2010 року компанія ДТЕК уклала договір оренди державних шахт "Добропіллявугілля" строком на 49 років. Це вугілля використовувалося для потреб власної генерації, адже майже 70% теплової генераціі належить також компанії ДТЕК. У 2016-2019 рр це вугілля закладалося у тарифи по ціні Роттердам+, приносячи приватним акціонерам багатомільярдні прибутки", - пише депутат.
Імхо, стає питання - чи Ахмєт, чи Україна. Він вже таке в 14 році обкатав, а наразі в Дніпрі Бєні вже нема. Навряд чи Бєня піключиться захищати.
Шоколадний мав такий шанс загнати всіх олігархів під лавку в 14-15 роках, але сцуко, просрав через жадібність.
akurt написав:osafly - Ваши волнения понятны, но что же сделаешь: мир меняется. Я думаю, что НЕ будет никаких проблем с получением этого кода - без него кассир междугороднего автобусного сообщения не продаст билет: а вдруг вы сбежали от лечения коронавируса. В Турции все СМС-сообщения бесплатные так что любой турок вам поможет - заранее только заготовьте те 20-25 символов с номером украинского загранпаспорта и фамилией, которые нужно ввести.
Ну и stm права - всегда можно купить местный стартовый пакет...
Меня, например, более пугает требование Черногории для украинцев иметь анализ на антитела, выполненный в СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ лаборатории со сроком действия 48 часов - вот где Вы такой возьмете? Где эта сертифицированная в Европе - в Вашем городе? А тут какое-то СМС-сообщение... Притяного комфортного путешествия!
х х х Вчера родственник был на совещании в том отеле, где он работает зам.директора - отель один из самых крупных на всем побережье - более 3000 отдыхающих принимал. Владелец отеля сказал, что открываться не будут. Вообще. ИЗ ВСЕХ КРУПНЫХ ОТЕЛЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ провинции Анталия ОТКРЫЛСЯ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ РЕНАТУ АХМЕТОВУ - сказали там бабла немерено, могут содержать отель и весь персонал даже если не будет вообще отдыхающих. Так то вот, парни: Украина самая богатая страна в мире!
Часть 2. Франция. Куда можно деть во Франции 45 000/50 000 долларов точнее 45 000 евро? Прямо вчера к вечеру другие приятели...
У них была мечта - поселиться на родине Д'Артаньяна - в Гасконии. В планах - купить кусок земли у маркиза-Карабаса (оказалось, что 99% населения - маркизы-карабасы) и построить здесь дом. Ну а пока сняли за 780 евро в месяц только что законченный реставрацией дом. В доме - полный фарш - и посудомойка, и стиралка, и все -все все - но без мебели... Мебель уже завезли и расположились. Уже присмотрели участки земли по цене...
Итак, в Гасконии - это в районе Тулузы, где собирают самолеты Airbus - готовый дом с участком скажем в 1 га - от 135 000 до 300 000 евро. Под участком здесь понимают либо поле, либо лес.
Голый участок - обращаю внимание - не 10-15 соток - а гектар - можно купить по цене примерно 35 000 евро. Мои приятели провели переговоры с возможной фирмой-застройщиком - берутся построить дом за 120 000 -140 000 евро. Тогда получится цена около 35000+140 000 = 175 000 евро. Если взять среднюю зарплату французского жителя 1 901 евро (схема средних зарплат приведена на карте несколько страниц назад), то на дом он может заработать примерно за 175000/1901=92 месяца или за 8 лет. Пенсии здесь от 800 до 3500 евро в месяц.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Santehnik написав:Кстати, на тему заработков. Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню: https://www.facebook.com/media/set/?van ... 8771505603 И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
Завтра перше липня, панове... Аеропорт Анталії приймає відразу 8 (вісім) авіарейсів з України - більше, ніж з будь-яких країн... Ну що ж - не всім же сидіти на засмічених пляжах під Одесою, які - можливо - на днях закриють... А так хоч поплавають у чистому теплому морі...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Santehnik написав:Кстати, на тему заработков. Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню: https://www.facebook.com/media/set/?van ... 8771505603 И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
Завтра перше липня, панове... Аеропорт Анталії приймає відразу 8 (вісім) авіарейсів з України - більше, ніж з будь-яких країн... Ну що ж - не всім же сидіти на засмічених пляжах під Одесою, які - можливо - на днях закриють... А так хоч поплавають у чистому теплому морі...
Пока "полет нормальный" - сегодня после полуночи два самолета из Украины уже вылетели в Турцию. А вот тем, кто захочет посетить Грецию - неприятный сюрприз, официальное уведомление от Правительства Греции: A1916/20 (Issued for LGGG PART 1 OF 2) - - COVID-19 PASSENGER RESTRICTIONS: BY ORDER OF THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, ALL NON EU CITIZENS ARE PROHIBITED TO ENTER THE COUNTRY. CITIZENS FROM ALGERIA, AUSTRALIA, CANADA, CHINA, GEORGIA, JAPAN, MOROCCO, NEW ZEALAND, RWANDA, STATE UNION OF SERBIA AND MONTENEGRO, SOUTH KOREA, THAILAND, TUNISIA, URUGUAY, ARE PERMITTED TO ENTER THE HELLENIC REPUBLIC. VISITORS WILL BE SUBJECT TO RANDOM TESTS UPON ARRIVAL. UPON BEING TESTED, THE VISITOR IS FREE TO MOVE TO THE FINAL DESTINATION. IF THE TEST IS POSITIVE, 14 DAY QUARANTINE UNDER SUPERVISION IS REQUIRED AT THE FINAL DESTINATION.
Пока запрет до 15 июля. Все рейсы из Украины в Грецию отменены. Ребята, вы там это - того - мойте руки с мылом и носите маски... Социальная дистанция!!!! Будьте здоровы и не кашляйте!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).