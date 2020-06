Додано: Сер 01 лип, 2020 01:10

Пока "полет нормальный" - сегодня после полуночи два самолета из Украины уже вылетели в Турцию.

А вот тем, кто захочет посетить Грецию - неприятный сюрприз, официальное уведомление от Правительства Греции:

A1916/20 (Issued for LGGG PART 1 OF 2) - - COVID-19 PASSENGER RESTRICTIONS:

BY ORDER OF THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, ALL NON EU CITIZENS ARE PROHIBITED TO ENTER THE COUNTRY.

CITIZENS FROM ALGERIA, AUSTRALIA, CANADA, CHINA, GEORGIA, JAPAN,

MOROCCO, NEW ZEALAND, RWANDA, STATE UNION OF SERBIA AND MONTENEGRO,

SOUTH KOREA, THAILAND, TUNISIA, URUGUAY, ARE PERMITTED TO ENTER THE

HELLENIC REPUBLIC.

VISITORS WILL BE SUBJECT TO RANDOM TESTS UPON ARRIVAL. UPON BEING

TESTED, THE VISITOR IS FREE TO MOVE TO THE FINAL DESTINATION. IF THE

TEST IS POSITIVE, 14 DAY QUARANTINE UNDER SUPERVISION IS REQUIRED AT

THE FINAL DESTINATION.



Пока запрет до 15 июля. Все рейсы из Украины в Грецию отменены.

Ребята, вы там это - того - мойте руки с мылом и носите маски...

Социальная дистанция!!!!

Будьте здоровы и не кашляйте!

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).