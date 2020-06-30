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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:09

Так никто же и не против...
За 200 000 гривен думаю отличная «Кавалерка» в Киеве.
Я уже писал: в мае кажется 2006 года хотел купить в Киеве квартиру площадью 100 кв м по цене 740$ ща квадрат.
С учетом ремонта планировал потратить 100 000$.
Бог отвёл меня от ошибки: я должен был приехать на сделку в мае а там праздники и все такое - сделка слава Богу сорвалась.
Рассматривал два варианта: на левом берегу огромный новый дом с видом на Днепр. Там были квартиры - ну как квартиры - то дерьмо, что так любят украинцы - железобетонные параллелепипеды с частично кирпичными стенами, которые по недоразумению называют «квартира».
Второй вариант - в конце проспекта Победы слева Якобы по закалу СБУ строили три небоскреба. Вроде как очень удачные...
Один с видом на озеро и лес.
Проезжая минимум раз в год через Киев, с ужасом смотрю на небоскрёб - один из трёх, который вроде до сегодня так и не сдан.
Бог отвёл. Слава тебе, Господи!
Во всем этом деле нужно брать калькулятор и считать:
- зачем покупать Кавалерку за 200 000 гривен?
- зачем покупать жб параллелепипед за 100 000$?
Толк то хоть какой будет?
Пример толкового решения:
Приятели продали частный кирпичный домик в Крыму в 2015 как раз на отключение там света за 160 000$,
Распорядились так:
- купили в Ирпене две двушки возле парка по 28000 кажется $, в каждой сделали ремонт по 15000$ со всем оборудованием и мебелью.
- купили гараж, который сдают успешно.
- купили на вторичном рынке за 6000$ авто не шикарное но нормальное;
- одну из двух квартир сдают успешно.
- путешествуют от Полтавы до Карпат успешно ( в прошлом году посетили ещё и Египет и Изрвиль).
- сын прилетел в гости из Лондона на Новый год - нашёл под елочкой 50 000$, с ними и улетел назад в Лондон.
Так то вот... Вот это я считаю, все сделано мудро.

Я на море, вода отличная, Плаваю с новой маской Full face snorkel masks.
Не болейте, а я иду нырять прямо сейчас.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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