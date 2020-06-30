Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так никто же и не против... За 200 000 гривен думаю отличная «Кавалерка» в Киеве. Я уже писал: в мае кажется 2006 года хотел купить в Киеве квартиру площадью 100 кв м по цене 740$ за квадрат. С учетом ремонта планировал потратить 100 000$. Бог отвёл меня от ошибки: я должен был приехать на сделку в мае, а там праздники и все такое - сделка - слава Богу - не состоялась. Рассматривал два варианта: на левом берегу огромный новый дом с видом на Днепр. Там были квартиры - ну как квартиры - то дерьмо, что так любят украинцы - железобетонные параллелепипеды с частично кирпичными стенами, которые по недоразумению называют «квартира». Второй вариант - в конце проспекта Победы слева якобы по заказу СБУ строили три небоскреба. Вроде как очень удачные... Один с видом на озеро и лес. Проезжая минимум раз в год через Киев, с ужасом смотрю на небоскрёб - один из трёх, который вроде до сегодня так и не сдан. Бог отвёл. Слава тебе, Господи!
Во всем этом деле нужно брать калькулятор и считать: - зачем покупать "кавалерку" за 200 000 гривен? - зачем покупать жб параллелепипед за 100 000$? Толк то хоть какой будет?
Пример толкового решения: Приятели продали частный кирпичный домик в Крыму в 2015 как раз на отключение там света за 160 000$, Распорядились так: - купили в Ирпени две новенькие двушки возле парка по 28 000 кажется $, в каждой сделали ремонт за 15000 и за 8 000 $ со всем оборудованием и мебелью. - купили гараж, который сдают успешно. - купили на вторичном рынке за 6000$ авто не шикарное, но нормальное; - одну из двух квартир сдают успешно. - путешествуют от Полтавы до Карпат успешно (в прошлом году посетили ещё и Египет и Израиль). - сын прилетел в гости из Лондона на Новый год - нашёл под елочкой 50 000$, с ними и улетел назад в Лондон. Так то вот... Вот это я считаю, все сделано мудро.
Я на море, вода отличная, плаваю с новой маской Full face snorkel masks. Не болейте.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Tourists are charged £44 for a KEBAB and can only swim in the sea if they spend up to £65 at some Turkish resorts as they hike their prices to recoup coronavirus losses
A beach bar in Turkey is charging tourists £43 for a doner kebab as the country's hard-hit tourism sector tries to bounce back after coronavirus.
One shocked customer's receipt also showed they forked out £7.30 (61.59 lira) for a small coffee and £22 (184.78 lira) for some stuffed pitta bread in tourist hotspot Bodrum.
Meanwhile, Maçakızı Hotel is making visitors pay £65 to swim in the sea, local media reports.
Bodrum Mayor Ahmet Aras said businesses are struggling to survive after the Covid-19 pandemic and the city - which relies heavily on tourists - is 'responsible for taking whatever it can from the pockets of tourists to the last penny'.
One shocked customer's receipt (pictured) also showed they had been charged £7.30 (61.59 lira) for a small coffee and £22 (184.78 lira) for some stuffed pitta bread in a beach bar in tourist hotspot Bodrum
Ну, есть же богатые люди в мире, а как же, грех слегка не подоить...
Уверен на 100%, изучив чек - и поясняю форумчанам, чтобы не попали в такой прикол наши форумчане - сам столкнулся один раз: в каком-нибудь экзотичесом реcторане, типа Botanik на трассе "Анталия-Финике", на горной реке, специализирующемся на форели, которая плавает прямо у Вас под столом и прямо под вами - весь ресторан на воде есть два типа меню - обычное и прикольное, для иностранцев. Они совершенно идентичные, отличаются только тем, что для иностранцев справа от цен стоит не значок турецкой лиры, а значок евро или доллара. Если вы изучили меню и вам подходит форель жаренная за 25 $ (в обычном меню справа от цифры стоит значок турецкой лиры), то вам и подадут за 25 $. А теперь изучите тот чек и обратите внимание: парни попались именно на этот прикол - левая колонка там ЦИФРЫ ЦЕН правильные - В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ - такие и могут быть в ресторане, НО вместо значка турецкой лиры стоит значок ЕВРО, а справа - прикольный развод богатого туриста. Это также подтверждает то, что справа в колонке цифры с точностью до второго знака после запятой. Ну что же - не попадайтесь. На такой развод легко попасть и в Украине, не только в ресторане Велюр, но купив в Буковели бумажный стакан чая за 90 гривен... Или посетив во Львове ресторан "Форшмак", где в меню вообще нет цен, а потом вам выставят счет на 2500 евро и спросят: "И шо таки вам жалко заплатить за вкусного жаренного карпа в сметане по рецепту тети Фиры 1000 евро?"
Слава Богу, форумчанам НИЧЕГО не грозит: отель, в котором в баре выбит чек, ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, номер от 1000 долларов в сутки. Номера по 150 кв. м. https://www.macakizi.com
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
01 липня - дуже особлива дата в житті українців та українців в Анталії.
Всі 8 рейсів в Анталію з України - виконано. Завтра - 7. Не обійшлося бtз проблем з українського боку: 2 з 8 рейсів були затримані на виліт на 5 і більше годин. Найперший злодій - МАУ - замість вильоту з Києва о 5-20 вилетів літак о 12-20.
Ось де ви таке в світі бачили, щоби особисто консул вашої країни прибув в аеропорт для зустрічі? А в Анталії успішно і дуже активно працює Консульство України. Ось де ви таке в світі бачили, щоби вас зустрічали у вишиванках та з українськими прапорами? Ось де ви в світі бачили таку купу людей у масках - то наші ДИСЦИПЛІНОВАНІ - дуже приємно - українці в аеропорту. Ось де ви таке бачили, щоби у жодного прибульця не було проблем з перетином кордону - навіть температуру у кожного (!!!) вимірювали так, ЩО ВОНИ І НЕ ПОМІТИЛИ (респект працівникам аеропорту).
Так ви ще хочете в Португалію, Болгарію чи Албанію - як тут радили фахівці? Я - ні...
P.S. Нагадаю: на сьогодні громадян України хочуть бачити тільки: - Хорватія (Угорщина дозволила транзит для українців). - Єгипет (із карантином). - Туреччина (з вимірюванням температури на кордоні та можливістю всього за 7 ойро оформити страховку медичну прямо в аеропорту). - Албанія (тільки рейси літаком). - Чорногорія (тільки із довідкою про відсутність коронавірусу, яка діє 48 годин з моменту збору проб та тільки у сертифікованих ЄС лабораторіях).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Дякуючи пану Франту, який мабуть пише для читача щось корисне - я його повідомлень на бачу - гілка піднялася в ТОП форуму. Це добре.
А поки прибулі з України в Анталію люди милуються "Парком української культури" в Анталії. Майже зовсім випадково у парку можна зустріти Надзвичайного та повноважного посла України в Туреччині пана Андрія.
Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду). Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії? - Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).