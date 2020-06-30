Додано: Сер 01 лип, 2020 11:09

Так никто же и не против...

За 200 000 гривен думаю отличная «Кавалерка» в Киеве.

Я уже писал: в мае кажется 2006 года хотел купить в Киеве квартиру площадью 100 кв м по цене 740$ за квадрат.

С учетом ремонта планировал потратить 100 000$.

Бог отвёл меня от ошибки: я должен был приехать на сделку в мае, а там праздники и все такое - сделка - слава Богу - не состоялась.

Рассматривал два варианта: на левом берегу огромный новый дом с видом на Днепр. Там были квартиры - ну как квартиры - то дерьмо, что так любят украинцы - железобетонные параллелепипеды с частично кирпичными стенами, которые по недоразумению называют «квартира».

Второй вариант - в конце проспекта Победы слева якобы по заказу СБУ строили три небоскреба. Вроде как очень удачные...

Один с видом на озеро и лес.

Проезжая минимум раз в год через Киев, с ужасом смотрю на небоскрёб - один из трёх, который вроде до сегодня так и не сдан.

Бог отвёл. Слава тебе, Господи!



Во всем этом деле нужно брать калькулятор и считать:

- зачем покупать "кавалерку" за 200 000 гривен?

- зачем покупать жб параллелепипед за 100 000$?

Толк то хоть какой будет?



Пример толкового решения:

Приятели продали частный кирпичный домик в Крыму в 2015 как раз на отключение там света за 160 000$,

Распорядились так:

- купили в Ирпени две новенькие двушки возле парка по 28 000 кажется $, в каждой сделали ремонт за 15000 и за 8 000 $ со всем оборудованием и мебелью.

- купили гараж, который сдают успешно.

- купили на вторичном рынке за 6000$ авто не шикарное, но нормальное;

- одну из двух квартир сдают успешно.

- путешествуют от Полтавы до Карпат успешно (в прошлом году посетили ещё и Египет и Израиль).

- сын прилетел в гости из Лондона на Новый год - нашёл под елочкой 50 000$, с ними и улетел назад в Лондон.

Так то вот... Вот это я считаю, все сделано мудро.



Я на море, вода отличная, плаваю с новой маской Full face snorkel masks.

Не болейте.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).