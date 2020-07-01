Додано: Чет 02 лип, 2020 08:28

Поради відпочиваючим в Туреччині: НІЧОГО НЕ КУПУЙТЕ ПЕРЕД ВІДЛІТОМ. Все купите тут "задурно".



Для чоловіків: тут на пляжі не приянто перебувати у плавках - тільки плавальні шорти. Зараз гігантський вібір плавальних шортів у магазинах мережі Waikiki (зустрінете на кожному кроці). Ціни від 35 до 45 лір - то від 120 до 165 гривень. Там же купите пляжні тапочки та бейсболки на голову - ціни по 20 лір то по 80 гривень. Там же купите пляжні рушники.

Морське обладнання - ласти, маски трубки купити в Decathlon - сама модна маска зараз Full-face snorkel masks - 90-160 лир то від 350 до 600 гривень.

Тут же можна купити рюкзак-холодильник - дуже корисна річ - від 25 лір - то 100 гривень.



Розкладні стільці, які можна носити у чохлі на плечах - 45-55 лір - в кожному супермаркеті на кожному куті - то по 160-200 гривень (ті, що в Україні по 750).

Чоловікам джинси LeeCoper - по 69 лір - то по 270 гривень - в МЕТРО.

В Colin's чудовий вибір плвальних шортів (від 45 лір - то від 155 гривень), футболок по 20 лір - то по 95 гривень. Джинси Colin's по 69-119 лір. В Colin's дуже рекомендую звернути увагу на розпродаж зимових (скоро ж зима, не забули) курток - просто суперові по 199 лір (то по 750 гривень - просто бомба, але вже не всі розміри), великиий вибір по 250-350 лір - то зимова фірмова куртка по 950-1300 гривень.



Для жінок: чудовий вибір купальників в МЕТРО (самі дешеві), Waikiki, Decathlon. Але я раджу купити щось брендове - ціни від 30 доларів - в величезному супермаркеті майже на пляжі Коньяалти - "Большой Мигрос" (трохи далі найбільшого у Європі Акваріуму).



Не хворійте! Я вже йду на море...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).