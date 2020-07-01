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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:09

Так никто же и не против...
За 200 000 гривен думаю отличная «Кавалерка» в Киеве.
Я уже писал: в мае кажется 2006 года хотел купить в Киеве квартиру площадью 100 кв м по цене 740$ за квадрат.
С учетом ремонта планировал потратить 100 000$.
Бог отвёл меня от ошибки: я должен был приехать на сделку в мае, а там праздники и все такое - сделка - слава Богу - не состоялась.
Рассматривал два варианта: на левом берегу огромный новый дом с видом на Днепр. Там были квартиры - ну как квартиры - то дерьмо, что так любят украинцы - железобетонные параллелепипеды с частично кирпичными стенами, которые по недоразумению называют «квартира».
Второй вариант - в конце проспекта Победы слева якобы по заказу СБУ строили три небоскреба. Вроде как очень удачные...
Один с видом на озеро и лес.
Проезжая минимум раз в год через Киев, с ужасом смотрю на небоскрёб - один из трёх, который вроде до сегодня так и не сдан.
Бог отвёл. Слава тебе, Господи!

Во всем этом деле нужно брать калькулятор и считать:
- зачем покупать "кавалерку" за 200 000 гривен?
- зачем покупать жб параллелепипед за 100 000$?
Толк то хоть какой будет?

Пример толкового решения:
Приятели продали частный кирпичный домик в Крыму в 2015 как раз на отключение там света за 160 000$,
Распорядились так:
- купили в Ирпени две новенькие двушки возле парка по 28 000 кажется $, в каждой сделали ремонт за 15000 и за 8 000 $ со всем оборудованием и мебелью.
- купили гараж, который сдают успешно.
- купили на вторичном рынке за 6000$ авто не шикарное, но нормальное;
- одну из двух квартир сдают успешно.
- путешествуют от Полтавы до Карпат успешно (в прошлом году посетили ещё и Египет и Израиль).
- сын прилетел в гости из Лондона на Новый год - нашёл под елочкой 50 000$, с ними и улетел назад в Лондон.
Так то вот... Вот это я считаю, все сделано мудро.

Я на море, вода отличная, плаваю с новой маской Full face snorkel masks.
Не болейте.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:49

Турки переняли "одесский опыт":

Tourists are charged £44 for a KEBAB and can only swim in the sea if they spend up to £65 at some Turkish resorts as they hike their prices to recoup coronavirus losses

A beach bar in Turkey is charging tourists £43 for a doner kebab as the country's hard-hit tourism sector tries to bounce back after coronavirus.

One shocked customer's receipt also showed they forked out £7.30 (61.59 lira) for a small coffee and £22 (184.78 lira) for some stuffed pitta bread in tourist hotspot Bodrum.

Meanwhile, Maçakızı Hotel is making visitors pay £65 to swim in the sea, local media reports.

Bodrum Mayor Ahmet Aras said businesses are struggling to survive after the Covid-19 pandemic and the city - which relies heavily on tourists - is 'responsible for taking whatever it can from the pockets of tourists to the last penny'.


Зображення
One shocked customer's receipt (pictured) also showed they had been charged £7.30 (61.59 lira) for a small coffee and £22 (184.78 lira) for some stuffed pitta bread in a beach bar in tourist hotspot Bodrum

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8474733/Tourists-charged-44-KEBAB-Turkish-resorts-recovering-coronavirus.html

Это они только всяких бусурманов англо-саксонских бреют, а с украинскими побратимами ведь они так не поступают, да, Акурт? :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:07

Вы правы - это как раз случай "Одесского опыта".

Ну, есть же богатые люди в мире, а как же, грех слегка не подоить...

Уверен на 100%, изучив чек - и поясняю форумчанам, чтобы не попали в такой прикол наши форумчане - сам столкнулся один раз: в каком-нибудь экзотичесом реcторане, типа Botanik на трассе "Анталия-Финике", на горной реке, специализирующемся на форели, которая плавает прямо у Вас под столом и прямо под вами - весь ресторан на воде есть два типа меню - обычное и прикольное, для иностранцев.
Они совершенно идентичные, отличаются только тем, что для иностранцев справа от цен стоит не значок турецкой лиры, а значок евро или доллара.
Зображення
Если вы изучили меню и вам подходит форель жаренная за 25 $ (в обычном меню справа от цифры стоит значок турецкой лиры), то вам и подадут за 25 $.
А теперь изучите тот чек и обратите внимание: парни попались именно на этот прикол - левая колонка там ЦИФРЫ ЦЕН правильные - В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ - такие и могут быть в ресторане, НО вместо значка турецкой лиры стоит значок ЕВРО, а справа - прикольный развод богатого туриста.
Это также подтверждает то, что справа в колонке цифры с точностью до второго знака после запятой.
Ну что же - не попадайтесь.
На такой развод легко попасть и в Украине, не только в ресторане Велюр, но купив в Буковели бумажный стакан чая за 90 гривен...
Или посетив во Львове ресторан "Форшмак", где в меню вообще нет цен, а потом вам выставят счет на 2500 евро и спросят:
"И шо таки вам жалко заплатить за вкусного жаренного карпа в сметане по рецепту тети Фиры 1000 евро?"

Слава Богу, форумчанам НИЧЕГО не грозит: отель, в котором в баре выбит чек, ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, номер от 1000 долларов в сутки. Номера по 150 кв. м.
https://www.macakizi.com
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:13

Перший млинець - НЕ нанівець...

01 липня - дуже особлива дата в житті українців та українців в Анталії.

Всі 8 рейсів в Анталію з України - виконано. Завтра - 7.
Не обійшлося бtз проблем з українського боку: 2 з 8 рейсів були затримані на виліт на 5 і більше годин. Найперший злодій - МАУ - замість вильоту з Києва о 5-20 вилетів літак о 12-20.

Ось де ви таке в світі бачили, щоби особисто консул вашої країни прибув в аеропорт для зустрічі?
А в Анталії успішно і дуже активно працює Консульство України.
Ось де ви таке в світі бачили, щоби вас зустрічали у вишиванках та з українськими прапорами?
Ось де ви в світі бачили таку купу людей у масках - то наші ДИСЦИПЛІНОВАНІ - дуже приємно - українці в аеропорту.
Зображення
Ось де ви таке бачили, щоби у жодного прибульця не було проблем з перетином кордону - навіть температуру у кожного (!!!) вимірювали так, ЩО ВОНИ І НЕ ПОМІТИЛИ (респект працівникам аеропорту).

Так ви ще хочете в Португалію, Болгарію чи Албанію - як тут радили фахівці?
Я - ні...

P.S. Нагадаю: на сьогодні громадян України хочуть бачити тільки:
- Хорватія (Угорщина дозволила транзит для українців).
- Єгипет (із карантином).
- Туреччина (з вимірюванням температури на кордоні та можливістю всього за 7 ойро оформити страховку медичну прямо в аеропорту).
- Албанія (тільки рейси літаком).
- Чорногорія (тільки із довідкою про відсутність коронавірусу, яка діє 48 годин з моменту збору проб та тільки у сертифікованих ЄС лабораторіях).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:30

Дякуючи пану Франту, який мабуть пише для читача щось корисне - я його повідомлень на бачу - гілка піднялася в ТОП форуму. Це добре.

А поки прибулі з України в Анталію люди милуються "Парком української культури" в Анталії.
Майже зовсім випадково у парку можна зустріти Надзвичайного та Повноважного посла України в Турецькій республіці пана Андрія.
Зображення

Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду).
Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії?
- Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати...
Зараз в Анталії +31, ніяких дощів з градами немає і тому всі вирушають на море...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:28

Поради відпочиваючим в Туреччині: НІЧОГО НЕ КУПУЙТЕ ПЕРЕД ВІДЛІТОМ. Все купите тут "задурно".

Для чоловіків: тут на пляжі не приянто перебувати у плавках - тільки плавальні шорти. Зараз гігантський вібір плавальних шортів у магазинах мережі Waikiki (зустрінете на кожному кроці). Ціни від 35 до 45 лір - то від 120 до 165 гривень. Там же купите пляжні тапочки та бейсболки на голову - ціни по 20 лір то по 80 гривень. Там же купите пляжні рушники.
Морське обладнання - ласти, маски трубки купити в Decathlon - сама модна маска зараз Full-face snorkel masks - 90-160 лир то від 350 до 600 гривень.
Тут же можна купити рюкзак-холодильник - дуже корисна річ - від 25 лір - то 100 гривень.

Розкладні стільці, які можна носити у чохлі на плечах - 45-55 лір - в кожному супермаркеті на кожному куті - то по 160-200 гривень (ті, що в Україні по 750).
Чоловікам джинси LeeCoper - по 69 лір - то по 270 гривень - в МЕТРО.
В Colin's чудовий вибір плвальних шортів (від 45 лір - то від 155 гривень), футболок по 20 лір - то по 95 гривень. Джинси Colin's по 69-119 лір. В Colin's дуже рекомендую звернути увагу на розпродаж зимових (скоро ж зима, не забули) курток - просто суперові по 199 лір (то по 750 гривень - просто бомба, але вже не всі розміри), великиий вибір по 250-350 лір - то зимова фірмова куртка по 950-1300 гривень.

Для жінок: чудовий вибір купальників в МЕТРО (самі дешеві), Waikiki, Decathlon. Але я раджу купити щось брендове - ціни від 30 доларів - в величезному супермаркеті майже на пляжі Коньяалти - "Большой Мигрос" (трохи далі найбільшого у Європі Акваріуму).

Не хворійте! Я вже йду на море...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:58

ЗАЧЕМ КУПИТЬ ДЛЯ СЕБЯ, любимого, для детей, любимых, для родителей, любимых, КВАРТИРУ В АНТАЛИИ

(глупые рассуждения после заплыва в море и принятия пресного душа)

1. Весь мир переходит к дистанционной работе: на днях компания Microsoft вообще закрыла все свои фирменные магазины: все можно купить он-Лайн и все принесут домой. Акции компании выросли с цены 195$ до цены в 205$ за акцию. Компания Tesla уже давно продаёт автомобили он-лайн с доставкой клиенту на дом. Акции компании выросли За последние дни с 950$ до 1117$ с предмаркетом 1232$ за акцию. Вывод: только в Украине ещё лет 70 будут покупать ж/б параллелепипеды и потом, высунув язык, шастать по злачным местам в надежде купить унитаз и душевую со скидкой в 3%,, не понимая, что цена «сверху» накручена минимум на 100$.
Сиди дома и работай! Зарабатывай! Нажимай кнопки ноутбука! Не парься!

2. Какой тогда смысл сидеть где-нибудь в Варшавском, смотреть на крематорий или дышать смогом?

3. Какой смысл покупать за 210 000 гривен парковочное место в подвале своего же дома или платить за парковочное место 150$ в месяц и ещё за «обслуживание» 560 гривен в месяц, если к квартирам в Анталии прилагается своя бесплатная придомовая или подземная парковка. И то лень загонять: все жильцы моего дома оставляют авто на улице под ограждением нашего участка: здесь никто и никогда не вскрывает авто. Невероятно, но факт: на сегодня на парковке моего дома за воротами стоит всего 2 автомобиля: мой, который использую каждый лень, и ещё авто под чехлом соседа, который на нем не ездит, так как от бедности купил белый Ауди.

4. Какой смысл переплачивать за все на свете заработанными деньгами минимум в 2 раза и не видеть никогда 45-48 видов свежей на льду морской рыбы, или 20 видов белых и чёрных оливок, или 20 видов сыров и сливки жирностью 35%, которые сделаны из сливок, или баранину, которую разделывают при вас и показывают лучший кусочек? А вы ещё час назад видели, возвращаясь с прогулки в горы, это стадо на горном склоне? Зачем платить за картофель из Египта или за апельсины/лимоны/помидоры/огурцы из Турции в три раза дороже? И покупать черешню по цене свинины, от свинок, выкормленных такими биодобавками, от которых бедный поросёнок распухает за 6 месяцев до такой массы, которую нормальная свинья и за год не набирает?

5. Какой смысл часть жизни проводить в Киевских а теперь уже и львовских многочасовых пробках?

6. Какой смысл ходить по улице и оглядываться, чтобы тебя не убили, не зарезали или не похитили твоего ребёнка, как вчера средь бела дня на глазах у мамы в Тернополе?

7. Какой смысл покупать в аптеке поддельные лекарства и надеяться на чудодейственный эффект?

8, Какой смысл с ужасом ожидать назначения Макса Бужанскогр на пост главы Национального банка?

9. Какой смысл мечтать о поступлении своего ребёнка в университет, если недобор на бюджетные места уже четвёртый год подряд, занятий нет в университетах с декабря прошлого года, все якобы обучение якобы в он-Лайн режиме и все экзамены за двоечников сдают по из паролю доступа ещё имеющиеся отличники? Компьютер насчитал двоечнику 100 баллов из 100 возможных, 70-ти летний доцент бредёт в деканат, сам берет допуск на экзамен, сам ставит оценку, не видя студента вообще и бредёт, посмеиваясь и хихикая, в ближайшую поликлинику: зарплата идёт, работать не нужно...

10. Какой смысл выдавливать деньги с арендатора, рассказывая, какую сказочную квартиру вы сдаёте, чтобы отдать их за несколько дней жизни в номере-бомжатнике в Бердянске или за право поплавать в желток-радужном море вблизи Одессы? При этом переплатив втрое а то и впятеро за все на свете?

Хотя, какой-то смысл наверное и есть... но мне он неизвестен...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Какой смысл...

Нее, ну вы ж сами раньше грили, шо смысл именно купить парочку кавалирок и сдать их в оренду именно у Киёве, т.к. именно тута мона нормально стричь за это бабло, на которое и жить на береХу Акдениза.
От я теперь старааюсь... тута :)
... делайте хоть что-нибудь!
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