Хи-хи и ха-ха-ха, но мне нравится.
clientage написав: akurt написав:
Все сходится...
Нее, не сходится.
Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе
ПС. Но направление мысли мне понятно
Сперва пару слов про "кавалирки".
У Флаймана ОЧЕНЬ классная идея: он знает как, он знает на чем и знает где можно колотить бабло
. Для этого - зацените идею!!! - нужны три маленькие квартирки - он их называет на польский манер "кавалирки
" - даже не под офисы - И - ГЛАВНОЕ - НЕ ПОД СДАЧУ!!! - ему офисы не нужны - а под пребывание сотрудников, которые по первому звонку клиента будут быстро - кавалирки
нужны возле линий метро - добраться до клиента и вернуться назад. Отличный замысел! Сейчас только пандемия его подкосила, но если учесть, что на киевской ветке прогнозируют просадку цен на КРЖН на 20-50%, то недополученную в 2020 прибыль компенсирует уменьшением затрат на покупку "кавалирок
".
Я даже поддерживаю награждение его второй золотой медалью - это то, что называется "Жажда жизни". Тут можно поставить "пять баллов".
Теперь про содержание "пятой квартиры".
Берем в руки калькулятор: если владелец "пятой" квартиры НЕ живет в Анталии, он платит ТОЛЬКО квартплату - у него 130 лир или примерно 20 баксов в месяц. Это в Киеве один поход в АТБ за колбасой, в которой мяса нет по определению, и за 1 кг помидоров из Турции.
Берем калькулятор дальше: вот итог июня для меня - по памяти (я уже все оплатил):
- квартплата 100 лир
- электроэнергия 82 лиры
- вода и водоотведение - 35 лир.
Итого все затраты: 217 лир или 217/6,85=31,67 доллара.
Это проблема?
Теперь про собачку и жену.
Учитесь! Человек себе создал имидж крутого специалиста в области (удалено
).
Вот не поверите, среди 42 000 000 жителей Украины даже по Теории вероятностей
будет не менее 12 в году лохов, которые заплатят БОЛЬШЕ за то, что стоит меньше. Вот он это и делает... И лохи не убывают...
Постоянно получает процент еще от лохов...
Это примерно, как мастер по очистке кондиционеров у богатых людей, которые сами ленятся вытащить фильтр и промыть его прочной водой (как в инструкции): 1 час работы и 500 (пятьсот) гривен в кармане.
Жена, как известно, тянет мало
денег, если ее правильно дрессировать.
Собачка тянет много
денег, даже если её правильно дрессировать...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).