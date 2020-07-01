RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 644645646647
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:21

  akurt написав:Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду).
Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії?
- Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати......

Хорошо в Анталии. Наверно, единственное место в мире и в Турции, где жилье не просело в аренде.
У меня друг купил хатынку на турецком побережье, ошибся, что не в Анталии. Зашёл на его Airbnb- свободная в абсолютно любой день , хотя до короны сдавалась по 17-34 уе в сутки 95% времени.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33219
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:39

San!
Вы правы и это то, о чем я говорил: ТОЛЬКО АНТАЛИЯ!
Я заметил тенденцию еще весной: вдруг начали "выбрасывать" квартиры в продажу в Алании. Думаю, заточенные под сдачу, где народ накупил в надежде сдавать по 20 евро в сутки, как втирали продаваны.
На практике: в самой Алании нет аэропорта - есть поблизости в другом городке с очень малым трафиком.

Анталия - это мегаполис с очень хорошо развитой инфраструктурой.
Это совсем другое.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55

  clientage написав:
  akurt написав:Все сходится...

Нее, не сходится.
Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе :wink:
ПС. Но направление мысли мне понятно :wink:


Хи-хи и ха-ха-ха, но мне нравится.

Сперва пару слов про "кавалирки".
У Флаймана ОЧЕНЬ классная идея: он знает как, он знает на чем и знает где можно колотить бабло. Для этого - зацените идею!!! - нужны три маленькие квартирки - он их называет на польский манер "кавалирки" - даже не под офисы - И - ГЛАВНОЕ - НЕ ПОД СДАЧУ!!! - ему офисы не нужны - а под пребывание сотрудников, которые по первому звонку клиента будут быстро - кавалирки нужны возле линий метро - добраться до клиента и вернуться назад. Отличный замысел! Сейчас только пандемия его подкосила, но если учесть, что на киевской ветке прогнозируют просадку цен на КРЖН на 20-50%, то недополученную в 2020 прибыль компенсирует уменьшением затрат на покупку "кавалирок".
Я даже поддерживаю награждение его второй золотой медалью - это то, что называется "Жажда жизни". Тут можно поставить "пять баллов".

Теперь про содержание "пятой квартиры".
Берем в руки калькулятор: если владелец "пятой" квартиры НЕ живет в Анталии, он платит ТОЛЬКО квартплату - у него 130 лир или примерно 20 баксов в месяц. Это в Киеве один поход в АТБ за колбасой, в которой мяса нет по определению, и за 1 кг помидоров из Турции.

Берем калькулятор дальше: вот итог июня для меня - по памяти (я уже все оплатил):
- квартплата 100 лир
- электроэнергия 82 лиры
- вода и водоотведение - 35 лир.
Итого все затраты: 217 лир или 217/6,85=31,67 доллара.
Это проблема?

Теперь про собачку и жену.
Учитесь! Человек себе создал имидж крутого специалиста в области (удалено).
Вот не поверите, среди 42 000 000 жителей Украины даже по Теории вероятностей будет не менее 12 в году лохов, которые заплатят БОЛЬШЕ за то, что стоит меньше. Вот он это и делает... И лохи не убывают... Постоянно получает процент еще от лохов...
Это примерно, как мастер по очистке кондиционеров у богатых людей, которые сами ленятся вытащить фильтр и промыть его прочной водой (как в инструкции): 1 час работы и 500 (пятьсот) гривен в кармане.

Жена, как известно, тянет мало денег, если ее правильно дрессировать.
Собачка тянет много денег, даже если её правильно дрессировать...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:11

  clientage написав:
  akurt написав:Все сходится...

Нее, не сходится.
Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе :wink:

ПС. Но направление мысли мне понятно :wink:

Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21498
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.

Я чот этого не заметил, а то б приценился к его хавирке :wink:
Вижу, шо чел наслаждается жизнью в своё удовольствие и дразнится с вами :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31820
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3710 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

  clientage написав:
  Frant написав:Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.

Я чот этого не заметил, а то б приценился к его хавирке :wink:
Вижу, шо чел наслаждается жизнью в своё удовольствие и дразнится с вами :)

Запитайте ціну його анталійської квартирки в приватному повідомленні.
Думаю, він з задоволенням її продасть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21498
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 644645646647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 523, 524, 525
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5243 565907
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 11:53
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 83, 84, 85
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
849 97263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 08:00
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3399
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.