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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:21
akurt написав:
Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду).
Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії?
- Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати...
...
Хорошо в Анталии. Наверно, единственное место в мире и в Турции, где жилье не просело в аренде.
У меня друг купил хатынку на турецком побережье, ошибся, что не в Анталии. Зашёл на его Airbnb- свободная в абсолютно любой день , хотя до короны сдавалась по 17-34 уе в сутки 95% времени.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:39
San!
Вы правы и это то, о чем я говорил: ТОЛЬКО АНТАЛИЯ!
Я заметил тенденцию еще весной: вдруг начали "выбрасывать" квартиры в продажу в Алании. Думаю, заточенные под сдачу, где народ накупил в надежде сдавать по 20 евро в сутки, как втирали продаваны.
На практике: в самой Алании нет аэропорта - есть поблизости в другом городке с очень малым трафиком.
Анталия - это мегаполис с очень хорошо развитой инфраструктурой.
Это совсем другое.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55
Хи-хи и ха-ха-ха, но мне нравится.
clientage написав: akurt написав:
Все сходится...
Нее, не сходится.
Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе
ПС. Но направление мысли мне понятно
Сперва пару слов про "кавалирки".
У Флаймана ОЧЕНЬ классная идея: он знает как, он знает на чем и знает где можно колотить бабло
. Для этого - зацените идею!!! - нужны три маленькие квартирки - он их называет на польский манер "кавалирки
" - даже не под офисы - И - ГЛАВНОЕ - НЕ ПОД СДАЧУ!!! - ему офисы не нужны - а под пребывание сотрудников, которые по первому звонку клиента будут быстро - кавалирки
нужны возле линий метро - добраться до клиента и вернуться назад. Отличный замысел! Сейчас только пандемия его подкосила, но если учесть, что на киевской ветке прогнозируют просадку цен на КРЖН на 20-50%, то недополученную в 2020 прибыль компенсирует уменьшением затрат на покупку "кавалирок
".
Я даже поддерживаю награждение его второй золотой медалью - это то, что называется "Жажда жизни". Тут можно поставить "пять баллов".
Теперь про содержание "пятой квартиры".
Берем в руки калькулятор: если владелец "пятой" квартиры НЕ живет в Анталии, он платит ТОЛЬКО квартплату - у него 130 лир или примерно 20 баксов в месяц. Это в Киеве один поход в АТБ за колбасой, в которой мяса нет по определению, и за 1 кг помидоров из Турции.
Берем калькулятор дальше: вот итог июня для меня - по памяти (я уже все оплатил):
- квартплата 100 лир
- электроэнергия 82 лиры
- вода и водоотведение - 35 лир.
Итого все затраты: 217 лир или 217/6,85=31,67 доллара.
Это проблема?
Теперь про собачку и жену.
Учитесь! Человек себе создал имидж крутого специалиста в области (удалено
).
Вот не поверите, среди 42 000 000 жителей Украины даже по Теории вероятностей
будет не менее 12 в году лохов, которые заплатят БОЛЬШЕ за то, что стоит меньше. Вот он это и делает... И лохи не убывают...
Постоянно получает процент еще от лохов...
Это примерно, как мастер по очистке кондиционеров у богатых людей, которые сами ленятся вытащить фильтр и промыть его прочной водой (как в инструкции): 1 час работы и 500 (пятьсот) гривен в кармане.
Жена, как известно, тянет мало
денег, если ее правильно дрессировать.
Собачка тянет много
денег, даже если её правильно дрессировать...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:11
clientage написав: akurt написав:
Все сходится...
Нее, не сходится.
Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе
ПС. Но направление мысли мне понятно
Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:28
Frant написав:
Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.
Я чот этого не заметил, а то б приценился к его хавирке
Вижу, шо чел наслаждается жизнью в своё удовольствие и дразнится с вами
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48
clientage написав: Frant написав:
Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.
Я чот этого не заметил, а то б приценился к его хавирке
Вижу, шо чел наслаждается жизнью в своё удовольствие и дразнится с вами
Запитайте ціну його анталійської квартирки в приватному повідомленні.
Думаю, він з задоволенням її продасть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:25
Frant написав: clientage написав: akurt написав:
Все сходится...
Нее, не сходится.
Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе
ПС. Но направление мысли мне понятно
Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.
И про язык упырей как-то плел,но смирился.Узколоб.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:26
clientage написав: Frant написав:
Думка у п.Акурта проста, як березовий пеньок: купити дешевше, продати дорожче.
Я чот этого не заметил, а то б приценился к его хавирке
Вижу, шо чел наслаждается жизнью в своё удовольствие и дразнится с вами
Друх, Витёк знатный Пан Особливо Цiкавый) тебя не разведёт,уверен.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11
Пока я спал днем после пляжа пара обиженных жизнью на ветку наползла...
Кушать видно хосется, а нетути...
Пока спал после пляжа - а Португалия - туяк - взяла и закрыла авиасообщение с Украиной...
А третьего дня так тут Португалию рекомендовали для жития... так рекомендовали...
Вот и получается, clientage - ко всему, что я говорю, надо прислушиваться...
akurt "порожняк" не гонит. Никогда.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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