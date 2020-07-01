Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55

clientage написав: akurt написав: Все сходится... Все сходится...

Нее, не сходится.

Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе

ПС. Но направление мысли мне понятно Нее, не сходится.Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себеПС. Но направление мысли мне понятно

Хи-хи и ха-ха-ха, но мне нравится.Сперва пару слов про "кавалирки".У Флаймана ОЧЕНЬ классная идея:. Для этого - зацените идею!!! - нужны три маленькие квартирки - он их называет на польский манер "кавалирки" - даже не под офисы - И - ГЛАВНОЕ - НЕ ПОД СДАЧУ!!! - ему офисы не нужны - а под пребывание сотрудников, которые по первому звонку клиента будут быстро - кавалирки нужны возле линий метро - добраться до клиента и вернуться назад. Отличный замысел! Сейчас только пандемия его подкосила, но если учесть, что на киевской ветке прогнозируют просадку цен на КРЖН на 20-50%, то недополученную в 2020 прибыль компенсирует уменьшением затрат на покупку "кавалирок".Я даже поддерживаю награждение его второй золотой медалью - это то, что называется "Жажда жизни". Тут можно поставить "пять баллов".Теперь про содержание "пятой квартиры".Берем в руки калькулятор: если владелец "пятой" квартиры НЕ живет в Анталии, он платит ТОЛЬКО квартплату - у него 130 лир или примерно 20 баксов в месяц. Это в Киеве один поход в АТБ за колбасой, в которой мяса нет по определению, и за 1 кг помидоров из Турции.Берем калькулятор дальше: вот итог июня для меня - по памяти (я уже все оплатил):- квартплата 100 лир- электроэнергия 82 лиры- вода и водоотведение - 35 лир.Итого все затраты: 217 лир или 217/6,85=31,67 доллара.Это проблема?Теперь про собачку и жену.Учитесь! Человек себе создал имидж крутого специалиста в области (удалено).Вот не поверите, среди 42 000 000 жителей Украины даже по Теории вероятностей будет не менее 12 в году лохов, которые заплатят БОЛЬШЕ за то, что стоит меньше. Вот он это и делает...Постоянно получает процент еще от лохов...Это примерно, как мастер по очистке кондиционеров у богатых людей, которые сами ленятся вытащить фильтр и промыть его прочной водой (как в инструкции):Жена, как известно, тянетденег, если ее правильно дрессировать.Собачка тянетденег, даже если её правильно дрессировать...