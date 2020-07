Додано: Чет 02 лип, 2020 11:21

akurt написав: Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду).

Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії?

Хорошо в Анталии. Наверно, единственное место в мире и в Турции, где жилье не просело в аренде.

