akurt написав:

ЗАЧЕМ КУПИТЬ ДЛЯ СЕБЯ, любимого, для детей, любимых, для родителей, любимых, КВАРТИРУ В АНТАЛИИ(глупые рассуждения после заплыва в море и принятия пресного душа)1. Весь мир переходит к дистанционной работе: на днях компания Microsoft вообще закрыла все свои фирменные магазины: все можно купить он-Лайн и все принесут домой. Акции компании выросли с цены 195$ до цены в 205$ за акцию. Компания Tesla уже давно продаёт автомобили он-лайн с доставкой клиенту на дом. Акции компании выросли За последние дни с 950$ до 1117$ с предмаркетом 1232$ за акцию. Вывод: только в Украине ещё лет 70 будут покупать ж/б параллелепипеды и потом, высунув язык, шастать по злачным местам в надежде купить унитаз и душевую со скидкой в 3%,, не понимая, что цена «сверху» накручена минимум на 100$.Сиди дома и работай! Зарабатывай! Нажимай кнопки ноутбука! Не парься!2. Какой тогда смысл сидеть где-нибудь в Варшавском, смотреть на крематорий или дышать смогом?3. Какой смысл покупать за 210 000 гривен парковочное место в подвале своего же дома или платить за парковочное место 150$ в месяц и ещё за «обслуживание» 560 гривен в месяц, если к квартирам в Анталии прилагается своя бесплатная придомовая или подземная парковка. И то лень загонять: все жильцы моего дома оставляют авто на улице под ограждением нашего участка: здесь никто и никогда не вскрывает авто. Невероятно, но факт: на сегодня на парковке моего дома за воротами стоит всего 2 автомобиля: мой, который использую каждый лень, и ещё авто под чехлом соседа, который на нем не ездит, так как от бедности купил белый Ауди.4. Какой смысл переплачивать за все на свете заработанными деньгами минимум в 2 раза и не видеть никогда 45-48 видов свежей на льду морской рыбы, или 20 видов белых и чёрных оливок, или 20 видов сыров и сливки жирностью 35%, которые сделаны из сливок, или баранину, которую разделывают при вас и показывают лучший кусочек? А вы ещё час назад видели, возвращаясь с прогулки в горы, это стадо на горном склоне? Зачем платить за картофель из Египта или за апельсины/лимоны/помидоры/огурцы из Турции в три раза дороже? И покупать черешню по цене свинины, от свинок, выкормленных такими биодобавками, от которых бедный поросёнок распухает за 6 месяцев до такой массы, которую нормальная свинья и за год не набирает?5. Какой смысл часть жизни проводить в Киевских а теперь уже и львовских многочасовых пробках?6. Какой смысл ходить по улице и оглядываться, чтобы тебя не убили, не зарезали или не похитили твоего ребёнка, как вчера средь бела дня на глазах у мамы в Тернополе?7. Какой смысл покупать в аптеке поддельные лекарства и надеяться на чудодейственный эффект?8, Какой смысл с ужасом ожидать назначения Макса Бужанскогр на пост главы Национального банка?9. Какой смысл мечтать о поступлении своего ребёнка в университет, если недобор на бюджетные места уже четвёртый год подряд, занятий нет в университетах с декабря прошлого года, все якобы обучение якобы в он-Лайн режиме и все экзамены за двоечников сдают по из паролю доступа ещё имеющиеся отличники? Компьютер насчитал двоечнику 100 баллов из 100 возможных, 70-ти летний доцент бредёт в деканат, сам берет допуск на экзамен, сам ставит оценку, не видя студента вообще и бредёт, посмеиваясь и хихикая, в ближайшую поликлинику: зарплата идёт, работать не нужно...10. Какой смысл выдавливать деньги с арендатора, рассказывая, какую сказочную квартиру вы сдаёте, чтобы отдать их за несколько дней жизни в номере-бомжатнике в Бердянске или за право поплавать в желток-радужном море вблизи Одессы? При этом переплатив втрое а то и впятеро за все на свете?Хотя, какой-то смысл наверное и есть... но мне он неизвестен...