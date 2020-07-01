Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду). Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії? - Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати......
Хорошо в Анталии. Наверно, единственное место в мире и в Турции, где жилье не просело в аренде. У меня друг купил хатынку на турецком побережье, ошибся, что не в Анталии. Зашёл на его Airbnb- свободная в абсолютно любой день , хотя до короны сдавалась по 17-34 уе в сутки 95% времени.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San! Вы правы и это то, о чем я говорил: ТОЛЬКО АНТАЛИЯ! Я заметил тенденцию еще весной: вдруг начали "выбрасывать" квартиры в продажу в Алании. Думаю, заточенные под сдачу, где народ накупил в надежде сдавать по 20 евро в сутки, как втирали продаваны. На практике: в самой Алании нет аэропорта - есть поблизости в другом городке с очень малым трафиком.
Анталия - это мегаполис с очень хорошо развитой инфраструктурой. Это совсем другое.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Нее, не сходится. Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе ПС. Но направление мысли мне понятно
Хи-хи и ха-ха-ха, но мне нравится.
Сперва пару слов про "кавалирки". У Флаймана ОЧЕНЬ классная идея: он знает как, он знает на чем и знает где можно колотить бабло. Для этого - зацените идею!!! - нужны три маленькие квартирки - он их называет на польский манер "кавалирки" - даже не под офисы - И - ГЛАВНОЕ - НЕ ПОД СДАЧУ!!! - ему офисы не нужны - а под пребывание сотрудников, которые по первому звонку клиента будут быстро - кавалирки нужны возле линий метро - добраться до клиента и вернуться назад. Отличный замысел! Сейчас только пандемия его подкосила, но если учесть, что на киевской ветке прогнозируют просадку цен на КРЖН на 20-50%, то недополученную в 2020 прибыль компенсирует уменьшением затрат на покупку "кавалирок". Я даже поддерживаю награждение его второй золотой медалью - это то, что называется "Жажда жизни". Тут можно поставить "пять баллов".
Теперь про содержание "пятой квартиры". Берем в руки калькулятор: если владелец "пятой" квартиры НЕ живет в Анталии, он платит ТОЛЬКО квартплату - у него 130 лир или примерно 20 баксов в месяц. Это в Киеве один поход в АТБ за колбасой, в которой мяса нет по определению, и за 1 кг помидоров из Турции.
Берем калькулятор дальше: вот итог июня для меня - по памяти (я уже все оплатил): - квартплата 100 лир - электроэнергия 82 лиры - вода и водоотведение - 35 лир. Итого все затраты: 217 лир или 217/6,85=31,67 доллара. Это проблема?
Теперь про собачку и жену. Учитесь! Человек себе создал имидж крутого специалиста в области (удалено). Вот не поверите, среди 42 000 000 жителей Украины даже по Теории вероятностей будет не менее 12 в году лохов, которые заплатят БОЛЬШЕ за то, что стоит меньше. Вот он это и делает... И лохи не убывают... Постоянно получает процент еще от лохов... Это примерно, как мастер по очистке кондиционеров у богатых людей, которые сами ленятся вытащить фильтр и промыть его прочной водой (как в инструкции): 1 час работы и 500 (пятьсот) гривен в кармане.
Жена, как известно, тянет мало денег, если ее правильно дрессировать. Собачка тянет много денег, даже если её правильно дрессировать...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Пока спал после пляжа - а Португалия - туяк - взяла и закрыла авиасообщение с Украиной... Все авиарейсы отменены... Вот это настоящая - цитирую слово из поста выше - думаю не все знают это слово - "хавирка"...
А третьего дня так тут Португалию рекомендовали для жития... так рекомендовали... Вот и получается, clientage - ко всему, что я говорю, стОит прислушиваться... akurt "порожняк" не гонит.
akurt написав:ЗАЧЕМ КУПИТЬ ДЛЯ СЕБЯ, любимого, для детей, любимых, для родителей, любимых, КВАРТИРУ В АНТАЛИИ
(глупые рассуждения после заплыва в море и принятия пресного душа)
1. Весь мир переходит к дистанционной работе: на днях компания Microsoft вообще закрыла все свои фирменные магазины: все можно купить он-Лайн и все принесут домой. Акции компании выросли с цены 195$ до цены в 205$ за акцию. Компания Tesla уже давно продаёт автомобили он-лайн с доставкой клиенту на дом. Акции компании выросли За последние дни с 950$ до 1117$ с предмаркетом 1232$ за акцию. Вывод: только в Украине ещё лет 70 будут покупать ж/б параллелепипеды и потом, высунув язык, шастать по злачным местам в надежде купить унитаз и душевую со скидкой в 3%,, не понимая, что цена «сверху» накручена минимум на 100$. Сиди дома и работай! Зарабатывай! Нажимай кнопки ноутбука! Не парься!
2. Какой тогда смысл сидеть где-нибудь в Варшавском, смотреть на крематорий или дышать смогом?
3. Какой смысл покупать за 210 000 гривен парковочное место в подвале своего же дома или платить за парковочное место 150$ в месяц и ещё за «обслуживание» 560 гривен в месяц, если к квартирам в Анталии прилагается своя бесплатная придомовая или подземная парковка. И то лень загонять: все жильцы моего дома оставляют авто на улице под ограждением нашего участка: здесь никто и никогда не вскрывает авто. Невероятно, но факт: на сегодня на парковке моего дома за воротами стоит всего 2 автомобиля: мой, который использую каждый лень, и ещё авто под чехлом соседа, который на нем не ездит, так как от бедности купил белый Ауди.
4. Какой смысл переплачивать за все на свете заработанными деньгами минимум в 2 раза и не видеть никогда 45-48 видов свежей на льду морской рыбы, или 20 видов белых и чёрных оливок, или 20 видов сыров и сливки жирностью 35%, которые сделаны из сливок, или баранину, которую разделывают при вас и показывают лучший кусочек? А вы ещё час назад видели, возвращаясь с прогулки в горы, это стадо на горном склоне? Зачем платить за картофель из Египта или за апельсины/лимоны/помидоры/огурцы из Турции в три раза дороже? И покупать черешню по цене свинины, от свинок, выкормленных такими биодобавками, от которых бедный поросёнок распухает за 6 месяцев до такой массы, которую нормальная свинья и за год не набирает?
5. Какой смысл часть жизни проводить в Киевских а теперь уже и львовских многочасовых пробках?
6. Какой смысл ходить по улице и оглядываться, чтобы тебя не убили, не зарезали или не похитили твоего ребёнка, как вчера средь бела дня на глазах у мамы в Тернополе?
7. Какой смысл покупать в аптеке поддельные лекарства и надеяться на чудодейственный эффект?
8, Какой смысл с ужасом ожидать назначения Макса Бужанскогр на пост главы Национального банка?
9. Какой смысл мечтать о поступлении своего ребёнка в университет, если недобор на бюджетные места уже четвёртый год подряд, занятий нет в университетах с декабря прошлого года, все якобы обучение якобы в он-Лайн режиме и все экзамены за двоечников сдают по из паролю доступа ещё имеющиеся отличники? Компьютер насчитал двоечнику 100 баллов из 100 возможных, 70-ти летний доцент бредёт в деканат, сам берет допуск на экзамен, сам ставит оценку, не видя студента вообще и бредёт, посмеиваясь и хихикая, в ближайшую поликлинику: зарплата идёт, работать не нужно...
10. Какой смысл выдавливать деньги с арендатора, рассказывая, какую сказочную квартиру вы сдаёте, чтобы отдать их за несколько дней жизни в номере-бомжатнике в Бердянске или за право поплавать в желток-радужном море вблизи Одессы? При этом переплатив втрое а то и впятеро за все на свете?
Хотя, какой-то смысл наверное и есть... но мне он неизвестен...
видно, в Туреччині бізнес на втюхуванні бетону "для себе, а не в ОРЕНДУ" зовсім плох.
akurt написав:Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду). Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії? - Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати......
Хорошо в Анталии. Наверно, единственное место в мире и в Турции, где жилье не просело в аренде. У меня друг купил хатынку на турецком побережье, ошибся, что не в Анталии. Зашёл на его Airbnb- свободная в абсолютно любой день , хотя до короны сдавалась по 17-34 уе в сутки 95% времени.