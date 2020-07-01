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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:08

  akurt написав:Сообщение от туроператоров, которые держат чартеры на Турцию (цитата):
Уважаемые Туристы , "сладких цен" на вылеты из городов Украины - НЕТ.
Полный аншлаг по заполняемости рейсов.

Цены для жителей Анталии для посещения Украины:
Зображення

Полтугалия, Полтугалия...

дик, в Туреччині вже так погано з туристами, що всіх пускають без розбору, або башляли
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:33

Ні, пускають тілько тих, хто не "намилився" на Португалію...

х х х
Жарти - жартами, а куди летить у скрутні для України часи Міністр закордонних справ України?
- В Туреччину...

Жарти-жартами, а який парк в Анталії відвідує як рідний мер Анталії?
- Український! Подивиться на молодого Шевченка - і вже легше на душі стає...
Зображення

Пане Флаймане, не руйнуйте імідж свій - я ж оцінив вище позитивно Ваші плани, навіть підтримав нагородження Вас другою золотою медаллю - а Ви робите чергові помилки (якщо порахувати кількість життєво важливих помилок Ваших, то вже будеть номери 15 та 16):
- пан San та я - то різні люди, які знаходяться зараз на відстані мабуть в 2 500 км. Це відстань дуже велика - наприклад, Ви в житті (!!!) не були на такій відстані так далеко...
- akurt нікому нічого "не втюхує" - акурт натискає кнопочки MacBook і заробляє в кожен буденний день грошенятка. Це значно вигідніше, ніж намагатися "втюхати" Вам - мрійнику купити (цитую Вас) за 200 000 або 300 000 гривень - чудові апартаменти в Києві.
То прохання: не руйнуйте свій імідж...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2020 20:47, всього редагувалось 3 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:38

  flyman написав:
  San написав:
  akurt написав:Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду).
Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії?
- Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати......

Хорошо в Анталии. Наверно, единственное место в мире и в Турции, где жилье не просело в аренде.
У меня друг купил хатынку на турецком побережье, ошибся, что не в Анталии. Зашёл на его Airbnb- свободная в абсолютно любой день , хотя до короны сдавалась по 17-34 уе в сутки 95% времени.

акурт сам себе цитує, забавно...

Хіба в перший раз?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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