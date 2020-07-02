Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вчора в парку трохи спілкувався з одною інтересною пані: вона ту і бігає, і плигає, і квартири допомагає здавати (порушуючи Закон про заборону короткострокової здачі в оренду). Цікавим було питання, чи впали ціни на оренду в Анталії? - Ні, не впали, на серпень - жовтень вже взагалі нічого не має... На липень ще є. Чогож їм падати......
Хорошо в Анталии. Наверно, единственное место в мире и в Турции, где жилье не просело в аренде. У меня друг купил хатынку на турецком побережье, ошибся, что не в Анталии. Зашёл на его Airbnb- свободная в абсолютно любой день , хотя до короны сдавалась по 17-34 уе в сутки 95% времени.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San! Вы правы и это то, о чем я говорил: ТОЛЬКО АНТАЛИЯ! Я заметил тенденцию еще весной: вдруг начали "выбрасывать" квартиры в продажу в Алании. Думаю, заточенные под сдачу, где народ накупил в надежде сдавать по 20 евро в сутки, как втирали продаваны. На практике: в самой Алании нет аэропорта - есть поблизости в другом городке с очень малым трафиком.
Анталия - это мегаполис с очень хорошо развитой инфраструктурой. Это совсем другое.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Нее, не сходится. Не учтены траты на содержание 5й хавиры, хавиры в Анталии, ну и на собачку шото нуна, не говоря уже о жене и себе ПС. Но направление мысли мне понятно
Хи-хи и ха-ха-ха, но мне нравится.
Сперва пару слов про "кавалирки". У Флаймана ОЧЕНЬ классная идея: он знает как, он знает на чем и знает где можно колотить бабло. Для этого - зацените идею!!! - нужны три маленькие квартирки - он их называет на польский манер "кавалирки" - даже не под офисы - И - ГЛАВНОЕ - НЕ ПОД СДАЧУ!!! - ему офисы не нужны - а под пребывание сотрудников, которые по первому звонку клиента будут быстро - кавалирки нужны возле линий метро - добраться до клиента и вернуться назад. Отличный замысел! Сейчас только пандемия его подкосила, но если учесть, что на киевской ветке прогнозируют просадку цен на КРЖН на 20-50%, то недополученную в 2020 прибыль компенсирует уменьшением затрат на покупку "кавалирок". Я даже поддерживаю награждение его второй золотой медалью - это то, что называется "Жажда жизни". Тут можно поставить "пять баллов".
Теперь про содержание "пятой квартиры". Берем в руки калькулятор: если владелец "пятой" квартиры НЕ живет в Анталии, он платит ТОЛЬКО квартплату - у него 130 лир или примерно 20 баксов в месяц. Это в Киеве один поход в АТБ за колбасой, в которой мяса нет по определению, и за 1 кг помидоров из Турции.
Берем калькулятор дальше: вот итог июня для меня - по памяти (я уже все оплатил): - квартплата 100 лир - электроэнергия 82 лиры - вода и водоотведение - 35 лир. Итого все затраты: 217 лир или 217/6,85=31,67 доллара. Это проблема?
Теперь про собачку и жену. Учитесь! Человек себе создал имидж крутого специалиста в области (удалено). Вот не поверите, среди 42 000 000 жителей Украины даже по Теории вероятностей будет не менее 12 в году лохов, которые заплатят БОЛЬШЕ за то, что стоит меньше. Вот он это и делает... И лохи не убывают... Постоянно получает процент еще от лохов... Это примерно, как мастер по очистке кондиционеров у богатых людей, которые сами ленятся вытащить фильтр и промыть его прочной водой (как в инструкции): 1 час работы и 500 (пятьсот) гривен в кармане.
Жена, как известно, тянет мало денег, если ее правильно дрессировать. Собачка тянет много денег, даже если её правильно дрессировать...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Пока спал после пляжа - а Португалия - туяк - взяла и закрыла авиасообщение с Украиной... Все авиарейсы отменены... Вот это настоящая - цитирую слово из поста выше - думаю не все знают это слово - "хавирка"...
А третьего дня так тут Португалию рекомендовали для жития... так рекомендовали... Вот и получается, clientage - ко всему, что я говорю, стОит прислушиваться... akurt "порожняк" не гонит.
Ні, пускають тілько тих, хто не "намилився" на Португалію...
х х х Жарти - жартами, а куди летить у скрутні для України часи Міністр закордонних справ України? - В Туреччину...
Жарти-жартами, а який парк в Анталії відвідує як рідний мер Анталії? - Український! Подивиться на молодого Шевченка - і вже легше на душі стає...
Пане Флаймане, не руйнуйте імідж свій - я ж оцінив вище позитивно Ваші плани, навіть підтримав нагородження Вас другою золотою медаллю - а Ви робите чергові помилки (якщо порахувати кількість життєво важливих помилок Ваших, то вже будеть номери 15 та 16): - пан San та я - то різні люди, які знаходяться зараз на відстані мабуть в 2 500 км. Це відстань дуже велика - наприклад, Ви в житті (!!!) не були на такій відстані так далеко... - akurt нікому нічого "не втюхує" - акурт натискає кнопочки MacBook і заробляє в кожен буденний день грошенятка. Це значно вигідніше, ніж намагатися "втюхати" Вам - мрійнику купити (цитую Вас) за 200 000 або 300 000 гривень - чудові апартаменти в Києві. То прохання: не руйнуйте свій імідж...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 лип, 2020 20:47, всього редагувалось 3 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Благодаря пану flyman"y, который процитировал мой текст, написанный в шезлонге у моря, читатель не пропустил его.
К вечеру забавное уточнение к пункту 4. Украина, город (удалено). Приятель вчера вызвал мастера по очистке кондиционера. Тот работал 1 час и запросил 500 (пятьсот) гривен. Сегодня специально узнал, сколько эта услуга стоит в Анталии. В Анталии полная чистка кондиционера 59 лир или 230 гривен. Ну и цены у вас, однако... COVİD-19'A İNAT KLİMA BAKIM + TEMİZLİK SADECE 59 TL ÜSTELİK YAPTIRAN HERKESE ÜCRETSİZ COVİD İLAÇLAMA 7/24 İLETİŞİM 0552 297 23 06
Ну ладно, тут на ветке меня группа спевшихся товарищей ненавидит - но что же вы друг-друга то ненавидите и намахиваете на каждом шагу и на всем на свете в 2 и больше раза????????? Между прочим, в 59 лир - 230 гривен - входит и полная уборка того места, где находится кондиционер. А у приятеля жена ползала на коленях - все убирала... Ну ладно, тут на ветке меня группа спевшихся товарищей ненавидит - но что же вы друг-друга то ненавидите и намахиваете на каждом шагу и на всем на свете в 2 и больше раза?????????
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Біситься сердешний... Це ж треба як життя хлопа придавило... "Вставай до сходу сонця, працюй до ночі, то їстимеш калачі" А починав на Фінансовому форумі України із торгівлі золотими зливками... "Коли не пиріг, то й не пирожися, коли не тямиш, то й не берися!"
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).