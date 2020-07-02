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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:19

Вже друге півріччя 2020.
Акурт, скільки квартирок в Анталії тобі вдалось продати за перше півріччя?
Ти впарюєш їх лише російськомовній публіці?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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