Вже друге півріччя 2020.
Акурт, скільки квартирок в Анталії тобі вдалось продати за перше півріччя?
Ти впарюєш їх лише російськомовній публіці?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:19
Вже друге півріччя 2020.
Акурт, скільки квартирок в Анталії тобі вдалось продати за перше півріччя?
Ти впарюєш їх лише російськомовній публіці?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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