В Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію - можна летіти хоч сьогодні.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:29
Є інформація,що найближчим часом Туреччина закриє авіасполучення з Україною.
В Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію - можна летіти хоч сьогодні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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