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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:29

Є інформація,що найближчим часом Туреччина закриє авіасполучення з Україною.

В Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію - можна летіти хоч сьогодні.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/03/nov ... y-12-stran
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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