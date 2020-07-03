В Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію - можна летіти хоч сьогодні.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:29
Є інформація,що найближчим часом Туреччина закриє авіасполучення з Україною.
В Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію - можна летіти хоч сьогодні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:09
«И да, мир несправедлив...» как мудро написали на Киевской ветке...
Пока Frant сочиняет очередную глупость, замешанную на лжи, akurt участвует во встрече с министром иностранных дел Колебою.
Вчера министр провёл более чем успешные переговоры в Анкаре, из итогами со мною поделились Консул Украины в Анталии пан Вячеслав и Вице-консул пан Сергей.
В парке Украинской культуры собрались тысячи украинцев, живущих в Анталии.
Прямо сейчас поёт хор Берегиня.
Have a nice day!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Без проблем лететь с туристическими целями на сегодня можно пока только в Турцию и Албанию.
Египет - на обратном пути самоизоляция 14 дней в Украине
Черногория - туда только со свежим тестом, обратно - самоизоляция 14 дней
Хорватия - нет рейсов, только на машине и только через Венгрию
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