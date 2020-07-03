Додано: Суб 04 лип, 2020 10:09

«И да, мир несправедлив...» как мудро написали на Киевской ветке...

Пока Frant сочиняет очередную глупость, замешанную на лжи, akurt участвует во встрече с министром иностранных дел Колебою.

Вчера министр провёл более чем успешные переговоры в Анкаре, из итогами со мною поделились Консул Украины в Анталии пан Вячеслав и Вице-консул пан Сергей.

В парке Украинской культуры собрались тысячи украинцев, живущих в Анталии.

Прямо сейчас поёт хор Берегиня.

Have a nice day!

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).