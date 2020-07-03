Додано: Суб 04 лип, 2020 13:29

Коротко о личной беседе сегодня akurt'a c министром иностранных дел Украины паном Кулебой и послом Украины в Турции паном Сыбихой.

(селфи выкладывать не буду)



1. Вчера состоялись очень успешные переговоры с министром иностранных дел Турецкой республики. Украина свой вектор международных отношений направила на Турецкую республику.



2. Пан министр сказал мне лично, чтобы я не сильно радовался: Соглашение между Украиной и Турецкой республикой о взаимном признании водительских удостоверений ратифицировано Украиной, он лично его привез, но нужна еще ратификация турецкой стороной (должно вступить в силу 3 августа).



3. Пан министр сказал, что достигнут существенный прогресс в деле подписания Соглашения о социальном обеспечении украинцев в Турецкой республике. Как я понимаю, это коснется тех, кто работал лет 30 в Украине потом сообразил, где жить лучше, купил тут квартиру "полный фарш" по цене ж/б параллелепипедов в Позняках, переехал и будет еще и получать турецкую пенсию.



4. Пан министр сказал, что достигнут существенный прогресс в еще одном важном деле: Полис медицинского страхования украинца, оформленный Турции, будет действовать на территории Украины.



5. Я участвовал сегодня в посадке в Парке украинской культуры двух символических деревьев: с украинской стороны - верба, с турецкой - апельсин. Посол Украины в Турции пан Андрей Сыбиха ЛИЧНО меня просил присмотреть за вербой, которую он лично привез из Хмельницкой области.

Я обещал...



Как видите, кроме ж/б стен важное значение имеет и обстановка, в которой они находятся.

Для справки: сегодня на открытие барельефа Тарасу Шевченко, в создании которого я принимал деятельное участие, прибыли представители 15 (ПЯТНАДЦАТИ) объединений украинцев во всей Турции. Они были в шоке от того парка, который создан силами украинской диаспоры в Анталии и две делегации заявили, что будут добиваться создания таких же парков в других регионах.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).