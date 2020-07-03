В Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію - можна летіти хоч сьогодні.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:29
Є інформація,що найближчим часом Туреччина закриє авіасполучення з Україною.
В Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію - можна летіти хоч сьогодні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:09
«И да, мир несправедлив...» как мудро написали на Киевской ветке...
Пока Frant сочиняет очередную глупость, замешанную на лжи, akurt участвует во встрече с министром иностранных дел Колебою.
Вчера министр провёл более чем успешные переговоры в Анкаре, из итогами со мною поделились Консул Украины в Анталии пан Вячеслав и Вице-консул пан Сергей.
В парке Украинской культуры собрались тысячи украинцев, живущих в Анталии.
Прямо сейчас поёт хор Берегиня.
Have a nice day!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Без проблем лететь с туристическими целями на сегодня можно пока только в Турцию и Албанию.
Египет - на обратном пути самоизоляция 14 дней в Украине
Черногория - туда только со свежим тестом, обратно - самоизоляция 14 дней
Хорватия - нет рейсов, только на машине и только через Венгрию
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вот вот и я уже на борту компании Azurair вылетающего в Анталию.
Мой турагент сейчас в Сангейт - говорит красота! Люлей не много! Наших почти нет, больше отдыхающих турков.
Ему еще и сделали бесплатный апгрейд номера.
Красота!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:10
Ветка называется о покупке недвижимости за рубежом для жизни, а не туризма, а обсуждается в основном туристические примочки - пляжи, рестораны, базары, горные лыжи, цены на щорты и рыбу.
А разве жизнь состоит из того чтобы проедать в чужой стране то, что заработано в другом месте и в другое время, а в настоящем работая или удаленно, или лендлордом в стране исхода?
Конечно, это не мое дело, но ветку лучше переименовать в "как прожить в другой стране на пенсии заработав на нее в предыдущей жизни".
И здесь можно сравнивать Турцию с Шри-Ланкой где климат намного лучше, цены дешевле и многие бриты едут на пенсию из своей дождливой страны в land like no other,
Испанию и Хорватию здесь обсуждали, но можно пройтись по Таиландам и Вьетнамам с Камбоджей.
Кстати, мой знакомый из Сан-Франциско написал что hospitality industry в США умерла, а там было задействована куча средних и мелких бизнесов и куча народу.
А Турция ,похоже,судорожно хочет спасти эту отрасль
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:18
Господин shapo - если так рассуждать, то самый лучший вариант - купить подвал где-нибудь под Кривым Рогом и там сидеть и не вылазить.
Жизнь - штука многогранная и для жизни человеку нужно:
- жилье
- хорошая жена
- здоровые умные дети
- нормальная тачка
- нормальная или хорошая работа
- чувство безопасности
- ощущение, что тебя не дурят на каждом шагу
- ощущение свободы
А ветка называется ПРАВИЛЬНО: Купуємо для себе, а НЕ ОРЕНДУ закордонну нерухомість.
Вот на сегодня оказалось, что я был ВО ВСЕМ ПРАВ: если и покупать для себя любимого второе жилье, то именно здесь.
И я писал не раз - я сделал выбор не просто так, а объездив почти весь мир.
Об этом - о правильном выборе жилья - я и рассказываю.
Похоже, важнее судорожные попытки спасти не какую-то отрасль в Турции, а одну из самых больших стран в Европе. И это не Турция.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 лип, 2020 14:05, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:29
Коротко о личной беседе сегодня akurt'a c министром иностранных дел Украины паном Кулебой и послом Украины в Турции паном Сыбихой.
(селфи выкладывать не буду)
1. Вчера состоялись очень успешные переговоры с министром иностранных дел Турецкой республики. Украина свой вектор международных отношений направила на Турецкую республику.
2. Пан министр сказал мне лично, чтобы я не сильно радовался: Соглашение между Украиной и Турецкой республикой о взаимном признании водительских удостоверений ратифицировано Украиной, он лично его привез, но нужна еще ратификация турецкой стороной (должно вступить в силу 3 августа).
3. Пан министр сказал, что достигнут существенный прогресс в деле подписания Соглашения о социальном обеспечении украинцев в Турецкой республике. Как я понимаю, это коснется тех, кто работал лет 30 в Украине потом сообразил, где жить лучше, купил тут квартиру "полный фарш" по цене ж/б параллелепипедов в Позняках, переехал и будет еще и получать турецкую пенсию.
4. Пан министр сказал, что достигнут существенный прогресс в еще одном важном деле: Полис медицинского страхования украинца, оформленный Турции, будет действовать на территории Украины.
5. Я участвовал сегодня в посадке в Парке украинской культуры двух символических деревьев: с украинской стороны - верба, с турецкой - апельсин. Посол Украины в Турции пан Андрей Сыбиха ЛИЧНО меня просил присмотреть за вербой, которую он лично привез из Хмельницкой области.
Я обещал...
Как видите, кроме ж/б стен важное значение имеет и обстановка, в которой они находятся.
Для справки: сегодня на открытие барельефа Тарасу Шевченко, в создании которого я принимал деятельное участие, прибыли представители 15 (ПЯТНАДЦАТИ) объединений украинцев во всей Турции. Они были в шоке от того парка, который создан силами украинской диаспоры в Анталии и две делегации заявили, что будут добиваться создания таких же парков в других регионах.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:47
Так я же и пишу про часть перечисленного вами, а вы по обыкновению нервно реагируете будто я замахнулся на святое, тем более что подвалы подвалам рознь - И.Бродский в Нью-Йорке жил в подвале.
Дурят туристов в Турции ничуть не меньше чем в других местах, такова уж их доля.
Свобода понятие относительное. Вы все равно имеете какой-то статус в любой стране который накладывает на вас какие-то ограничения и их нужно строго соблюдать. В этом отношении нынешняя Украина при наличии денег,наверное, самая свободная страна в мире.
Жена и свой дом это хорошо ,примерно как у Абдуллы в "Белом солнце пустыни", а вот дети, как правило, когда вырастают вами не сильно интересуются.
Тачка или общественный транспорт зависит от конкретной ситуации.
И я ведь не зря написал о смерти hospitality industry в США.
К сожалению, привычный образ жизни придется менять и сидеть в Кривых Рогах,Киеве, Анталье или на худой конец в Мельбурне.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:49
А тут крім Акурт про життя за кордоном немає кому розказувати. Я трохи південіше, але в оренді і нема сенсу про це місце розповідати.
Був ще форумачанин з Тайланду і все.
Більшість дуписувачив сидять в себе в "березані" і їм немає чим поділитись, крім жовчі...
Омериганці...Згадуємо Задорнова...
Імхо, якщо вірити, що омериканці перші зроблять перехід в 6й технологічний уклад, то попередній уклад треба повністю знищити, тому зрозуміло що в Америці вмерло.
Отаке я написав в сусідній гілці. Так що не тільки Туречина хоче, а і весь світ хоче, але не всі можуть. Людям же потрібно десь відпочивати. Не все ж вдома сидіти.
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:54
колись давно, коли ще працював на держслужбі, був молодий та вірив у "европейський вектор пакращень" прийшлось побувати перекладачем презентації міністра з промисловості та зовнішньої торгівлі Туреччини ... тай багато цікавих людей бачив вживу: Кучму, Ющенка, Язарова, Табачника... всіх і не пригадаю так сходу ...
для цього не обов"язково було їхати до Анталії та купувати турецький бетон та споживати дешевий турецький йогурт.
https://fi202x.blogspot.com/
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