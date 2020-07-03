Додано: Суб 04 лип, 2020 14:25

change_pm!

Меня невероятно умиляют рассказы тех, кто никогда не был и никогда не будет в Таиланде, о том, как хорошо/плохо жить в Таиланде.

Тут уже горе-специалисты, которые дальше Белой Церкви или Тернополя не бывали, рассказывают про прелести Болгарии (зацените фразу на вкус: "Я там был пионЭром и мне пАнрАвилАсь тАмА), Албании, теперь вот уже в (сегодня ночью им приснилась) Хорватия и Берег Слоновой Кости (он им особенно виден из улицы Анны Ахматовой в Киеве).

Еще более умиляют рассказы тех, кто никогда в жизни не был в США, и никогда в жизни уже не побывает в США, о том как в США все умерло.

Немного рассекречу: вчера в личке общались с двумя форумчанами по теме США, я по их просьбе делал запрос в Сан Франциско по поводу того, рухнула или нет там аренда.

Два тезиса:

- при средней цене аренды квартир в Сан Франциско 4 500 долларов (ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ) долларов в месяц (В МЕСЯЦ) рассказы кого-то и где-то в каких-то статьях, о том, что рухнула на 0,09% и даже на 9% выглядят просто смешно.

- мой собеседник в Сан Франциско сказал, что напротив квартиры - по нашему трешки - 5 500 долларов в месяц. И это НЕ ЦЕНТР.

Привожу цитату:

В нашем комплексе напротив сдают большие двух этажные квартиры с 3 спальни 2.5 туалета, цена $5.5К

У них был промежуток, что было сразу 3 свободных квартиры, так они первую выставили акцию, первый месяц типа бесплатно. Но как только свободных стало 2, сразу убрали акцию...

Конец цитаты.

УСЬО РУХНУЛО...

Спасайся, Хто могёт...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).