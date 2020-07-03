Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:И здесь можно сравнивать Турцию с Шри-Ланкой где климат намного лучше, цены дешевле и многие бриты едут на пенсию из своей дождливой страны в land like no other, Испанию и Хорватию здесь обсуждали, но можно пройтись по Таиландам и Вьетнамам с Камбоджей.
А тут крім Акурт про життя за кордоном немає кому розказувати. Я трохи південіше, але в оренді і нема сенсу про це місце розповідати. Був ще форумачанин з Тайланду і все. Більшість дуписувачив сидять в себе в "березані" і їм немає чим поділитись, крім жовчі...
Т.е. если я приехал в Шри-ланку туристом на пару недель, снял у пожилой британской пары часть их дома и поговорил с ними почему они тут оказались, что оставили в Англии и т.д., то не могу делать никаких выводов где можно жить, а где нельзя?
shapo написав:Кстати, мой знакомый из Сан-Франциско написал что hospitality industry в США умерла, а там было задействована куча средних и мелких бизнесов и куча народу.
change_pm написав:Омериганці...Згадуємо Задорнова... Імхо, якщо вірити, що омериканці перші зроблять перехід в 6й технологічний уклад, то попередній уклад треба повністю знищити, тому зрозуміло що в Америці вмерло.
Покойный Задорнов это,конечно, бесспорный авторитет в экономике и бизнесе. И он точно знал что в мире ориентируются не на англо-саксонскую, а на российскую или ,на худой конец, китайскую цивилизации.
change_pm написав: Так що не тільки Туречина хоче, а і весь світ хоче, але не всі можуть. Людям же потрібно десь відпочивати. Не все ж вдома сидіти.
Лет 50 назад такого и близко не было, да и 30 лет назад масштабы туризма и отдыхающих были совсем другие. А вы искренне убеждены, что развитие как прямая развития будет всегда только вверх без остановки без спадов, падений и пр. и нынешний глобальный кризис это так, мелкое недоразумение?
change_pm написав:Готелі в Західній Європі почали знову відкриватись То є добра новина для власників готельних номерів, значить кропне копійчина на життя...
Вот через несколько месяцев будет видно покрывают ли открывшиеся отели хотя бы операционные расходы.
shapo написав:Вот через несколько месяцев будет видно покрывают ли открывшиеся отели хотя бы операционные расходы.
Интересно, а как вы это увидите. Это первый вопрос. А второй: а Вам-то зачем это надо? Вот вас также волнует высота кратера на Марсе?
По первому вопросу: вчера вечером иду в супермаркет - навстречу трое - муж жена и ребёнок лет 5-ти. Разговаривают на русском. Показалось в сумерках - казахи (каждый день рейс из Астаны в Анталию есть). Поздоровался. Спросил, оказалось нет: смешанная семья: жена украинка муж - турок. Так вот муж-турок оказалось работает в отеле в Белеке. И отель начал работать. Да, все непросто: он сказал, что в сети отелей - 30 отелей и начал работать только один. И вот он работает в нем. Я спросил про зарплату: штука баксов. Сказал, что в первый ден заселилось 30 номеров, второй - еще 40, завтра (то есть сегодня) заезжают еще 30. Он очень рад, что вы о нем и его доходах переживаете.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
shapo написав:Вот через несколько месяцев будет видно покрывают ли открывшиеся отели хотя бы операционные расходы.
Интересно, а как вы это увидите. Это первый вопрос. А второй: а Вам-то зачем это надо? Вот вас также волнует высота кратера на Марсе?
1) Очень просто. Любой бизнес при таких вариантах рано или поздно закрывается если нет поддержки государства которая не бесконечна или притока средств из других источников и бизнесов 2) Лично для меня тоже многое изменится и к этому нужно будет как-то приспосабливаться т.к. моя семья давно разделена и зависит от международных полетов
akurt написав:По первому вопросу: вчера вечером иду в супермаркет - навстречу трое - муж жена и ребёнок лет 5-ти. Разговаривают на русском. Показалось в сумерках - казахи (каждый день рейс из Астаны в Анталию есть). Поздоровался. Спросил, оказалось нет: смешанная семья: жена украинка муж - турок. Так вот муж-турок оказалось работает в отеле в Белеке. И отель начал работать. Да, все непросто: он сказал, что в сети отелей - 30 отелей и начал работать только один. И вот он работает в нем. Я спросил про зарплату: штука баксов. Сказал, что в первый ден заселилось 30 номеров, второй - еще 40, завтра (то есть сегодня) заезжают еще 30. Он очень рад, что вы о нем и его доходах переживаете.
1) Я вообще никогда ни о ком кроме своей семьи не переживаю и не переживал. Вы меня с кем-то путаете. 2) С Казахстана ничего за его пределы не вылетает т.к. там с 5 июля на 14 дней снова ввели карантин оставив только внутренние рейсы
change_pm! Меня невероятно умиляют рассказы тех, кто никогда не был и никогда не будет в Таиланде, о том, как хорошо/плохо жить в Таиланде. Тут уже горе-специалисты, которые дальше Белой Церкви или Тернополя не бывали, рассказывают про прелести Болгарии (зацените фразу на вкус: "Я там был пионЭром и мне пАнрАвилАсь тАмА), Албании, теперь вот уже в (сегодня ночью им приснилась) Хорватия и Берег Слоновой Кости (он им особенно виден из улицы Анны Ахматовой в Киеве). Еще более умиляют рассказы тех, кто никогда в жизни не был в США, и никогда в жизни уже не побывает в США, о том как в США все умерло. Немного рассекречу: вчера в личке общались с двумя форумчанами по теме США, я по их просьбе делал запрос в Сан Франциско по поводу того, рухнула или нет там аренда. Два тезиса: - при средней цене аренды квартир в Сан Франциско 4 500 долларов (ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ) долларов в месяц (В МЕСЯЦ) рассказы кого-то и где-то в каких-то статьях, о том, что рухнула на 0,09% и даже на 9% выглядят просто смешно. - мой собеседник в Сан Франциско сказал, что напротив квартиры - по нашему трешки - 5 500 долларов в месяц. И это НЕ ЦЕНТР. Привожу цитату: В нашем комплексе напротив сдают большие двух этажные квартиры с 3 спальни 2.5 туалета, цена $5.5К У них был промежуток, что было сразу 3 свободных квартиры, так они первую выставили акцию, первый месяц типа бесплатно. Но как только свободных стало 2, сразу убрали акцию... Конец цитаты. УСЬО РУХНУЛО... Спасайся, Хто могёт...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
shapo написав:Т.е. если я приехал в Шри-ланку туристом на пару недель, снял у пожилой британской пары часть их дома и поговорил с ними почему они тут оказались, что оставили в Англии и т.д., то не могу делать никаких выводов где можно жить, а где нельзя?
Вам же ж ніхто не забороняє робити висновки Якщо мене по підводить пам"ять, Акурт тут постійно нагадує тему гілки і просить говорити по темі.
Ви б могли розказати про Цейлон і як вам там жилось і як би ви там могли жити з українським паспортом. І як там жівуть британські громадяни, і чи є різниця в відношені Шриланки до вас з укр.паспортом і до громадян Британії.
akurt написав:change_pm! Меня невероятно умиляют рассказы тех, кто никогда не был и никогда не будет в Таиланде, о том, как хорошо жить в Таиланде. Еще более умиляют рассказы тех, кто никогда в жизни не был в США, и никогда в жизни уже не побывает в США, о том как в США все умерло. Немного рассекречу: вчера в личке общались с двумя форумчанами по теме США, я по их просьбе делал запрос в Сан Франциско по поводу того, рухнула или нет там аренда. ...
shapo написав:Т.е. если я приехал в Шри-ланку туристом на пару недель, снял у пожилой британской пары часть их дома и поговорил с ними почему они тут оказались, что оставили в Англии и т.д., то не могу делать никаких выводов где можно жить, а где нельзя?
Вам же ж ніхто не забороняє робити висновки Якщо мене по підводить пам"ять, Акурт тут постійно нагадує тему гілки і просить говорити по темі.
Ви б могли розказати про Цейлон і як вам там жилось і як би ви там могли жити з українським паспортом. І як там жівуть британські громадяни, і чи є різниця в відношені Шриланки до вас з укр.паспортом і до громадян Британії.
Але є Ви вибрали інший шлях вашої розповіді.
Меня не интересовали детали в отличиях британского и украинского паспорта в Шри-Ланке с точки зрения их эмиграционного законодательства, выдачи внж и пр. по одной простой причине - я никуда не собирался уезжать из Украины в то время. И мое замечание было вовсе не об этом, а о том, что смысл жизни для некоторых граждан состоит не в проживании за границей за счет нахомяченного в стране исхода. Потому и предложил переименовать ветку т.к. ни о какой работе в Турции тут речь не идет.
change_pm написав: Так що не тільки Туречина хоче, а і весь світ хоче, але не всі можуть. Людям же потрібно десь відпочивати. Не все ж вдома сидіти.
Лет 50 назад такого и близко не было, да и 30 лет назад масштабы туризма и отдыхающих были совсем другие. А вы искренне убеждены, что развитие как прямая развития будет всегда только вверх без остановки без спадов, падений и пр. и нынешний глобальный кризис это так, мелкое недоразумение?
Я певен, що такої кризи ні я, ні Ви, ні той кому наразі 90 років не бачили ще.
Я нервую, що мая стратехія впахувати 20 років і вийти на пенсію по бахатству може бути обнулена через злам системи. Нас всіх усреднят, видав по 500 баксів на місяць і насолоджуйся, як можеш... Чесно кажучи такі перспективи демотивують, не хочеться щоб Наденька помирала