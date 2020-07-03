Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А... вона оно как... Ну "другой" - это не ко мне... Это вон Франт и flyman... Ну и еще тут один иногда топчется...
А вообще прикольно получается: написать КАК НЕПРАВИЛЬНО ЛЮДИ ЖИВУТ - можно. А написать как ПРАВИЛЬНО - не получается... Вона оно как... Вспомнился Шолохов: "В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата."
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 лип, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:change_pm! Меня невероятно умиляют рассказы тех, кто никогда не был и никогда не будет в Таиланде, о том, как хорошо/плохо жить в Таиланде. Тут уже горе-специалисты, которые дальше Белой Церкви или Тернополя не бывали, рассказывают про прелести Болгарии (зацените фразу на вкус: "Я там был пионЭром и мне пАнрАвилАсь тАмА), Албании, теперь вот уже в (сегодня ночью им приснилась) Хорватия и Берег Слоновой Кости (он им особенно виден из улицы Анны Ахматовой в Киеве). Еще более умиляют рассказы тех, кто никогда в жизни не был в США, и никогда в жизни уже не побывает в США, о том как в США все умерло. Немного рассекречу: вчера в личке общались с двумя форумчанами по теме США, я по их просьбе делал запрос в Сан Франциско по поводу того, рухнула или нет там аренда. Два тезиса: - при средней цене аренды квартир в Сан Франциско 4 500 долларов (ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ) долларов в месяц (В МЕСЯЦ) рассказы кого-то и где-то в каких-то статьях, о том, что рухнула на 0,09% и даже на 9% выглядят просто смешно. - мой собеседник в Сан Франциско сказал, что напротив квартиры - по нашему трешки - 5 500 долларов в месяц. И это НЕ ЦЕНТР. Привожу цитату: В нашем комплексе напротив сдают большие двух этажные квартиры с 3 спальни 2.5 туалета, цена $5.5К У них был промежуток, что было сразу 3 свободных квартиры, так они первую выставили акцию, первый месяц типа бесплатно. Но как только свободных стало 2, сразу убрали акцию... Конец цитаты. УСЬО РУХНУЛО... Спасайся, Хто могёт...
Чуваче, я був як мінум, в 7 країнах Європи та Азії не менше місяця в кожній
shapo написав:Т.е. если я приехал в Шри-ланку туристом на пару недель, снял у пожилой британской пары часть их дома и поговорил с ними почему они тут оказались, что оставили в Англии и т.д., то не могу делать никаких выводов где можно жить, а где нельзя?
Вам же ж ніхто не забороняє робити висновки Якщо мене по підводить пам"ять, Акурт тут постійно нагадує тему гілки і просить говорити по темі.
Ви б могли розказати про Цейлон і як вам там жилось і як би ви там могли жити з українським паспортом. І як там жівуть британські громадяни, і чи є різниця в відношені Шриланки до вас з укр.паспортом і до громадян Британії.
Але є Ви вибрали інший шлях вашої розповіді.
акурт говорить по темі нарцисизму, що він самий крутий, самий розумний, і ніколи не помиляється, тому тре всім робити так як він каже, а хто має іншу думку то він починає на них кидати своїм лайном
change_pm написав: Так що не тільки Туречина хоче, а і весь світ хоче, але не всі можуть. Людям же потрібно десь відпочивати. Не все ж вдома сидіти.
Лет 50 назад такого и близко не было, да и 30 лет назад масштабы туризма и отдыхающих были совсем другие. А вы искренне убеждены, что развитие как прямая развития будет всегда только вверх без остановки без спадов, падений и пр. и нынешний глобальный кризис это так, мелкое недоразумение?
Я певен, що такої кризи ні я, ні Ви, ні той кому наразі 90 років не бачили ще.
Я нервую, що мая стратехія впахувати 20 років і вийти на пенсію по бахатству може бути обнулена через злам системи. Нас всіх усреднят, видав по 500 баксів на місяць і насолоджуйся, як можеш... Чесно кажучи такі перспективи демотивують, не хочеться щоб Наденька помирала
Ні, ну який я крутий, куди мені: у експерта із закордонної нерухомості Флаймана за останні 22 роки із 45 життя: - 2 роки життя у гуртожитку на лівому березі Дніпра поблизу Лісового кладовища... - потім 16 років - у кімнаті, орендованій у вдовиці з дочкою поблизу метро Харківська... - потім 1,5 роки поблизу Ченстохова у Польщі, харчуючись булочками "Малютка" по 0,07 злотого та тим, що з задного двору після зариття "Бєдроники" залишають на смітнику... - потім вже майже рік під Тернополем... Одни раз хтів легінь вправний поїхати на автобусі у Берлін, та грошей на автобус не вистачило... Як там написав: 70 країн Європи та Азії, і в кожній по 100 місяців життя... Де нам, колгоспникам...
P.S. Реально не розумію: то стане нормальною людиною, то починає сам себе позорити... Ну сидів би тихенько, та продовжував повчати киян, як їм треба жити. Читаєш, як повчає киян тернопольский легінь на київській гілці, і душа радіє...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 лип, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Ні, ну який я крутий, куди мені: у експерта із закордонної нерухомості Флаймана за останні 22 роки із 45 життя: - 2 роки життя у гуртожитку на лівому березі Дніпра поблизу Лісового кладовища... - потім 16 років - у кімнаті, орендованій у вдовиці з дочкою поблизу метро Харківська... - потім 1,5 роки поблизу Ченстохова у Польщі, харчуючись булочками "Малютка" по 0,07 злотого та тим, що з задного двору після зариття залишають на смітнику... - потім вже майже рік під Тернополем... Одни раз хтів легінь вправний поїхати на автобусі у Берлін, та грошей на автобус не вистачило... Як там написав: 70 країн Європи та Азії, і в кожній по 100 місяців життя... Де нам, колгоспникам...
P.S. Реально не розумію: то стане нормальною людиною, то починає сам себе позорити... Ну сидів би тихенько, та продовжував повчати киян, як їм треба жити. Читаєш, як повчає киян тернопольский легінь, і душа радіє...
пофантазуй, ти ще пропустив зустріч біля ВАБа чи то ФІ із кульком долярів...
Так з кульком з АТБ для грошви прогавив же: я ж казав ще у 2015: продай дачу двоповерхову в 86 км від Києва - навіщо вона тобі - авто не маєш - жінки не маєш - дітей не маєш - однак ради не даси - а так будеш мати 30 000 долярів таких зелененьких... Прогавив... досі не продав... Вже - зуськи...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Так з кульком з АТБ для грошви прогавив же: я ж казав ще у 2015: продай дачу двоповерхову в 86 км від Києва - навіщо вона тобі - авто не маєш - жінки не маєш - дітей не маєш - однак ради не даси - а так будеш мати 30 000 долярів таких зелененьких... Прогавив... досі не продав... Вже - зуськи...