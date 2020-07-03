ти про яке працювати? якщо давно уже minimalism & F.I.R.E.
це change_pm кламає, що йому всю малину може спортити.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 17:29
ти про яке працювати? якщо давно уже minimalism & F.I.R.E.
це change_pm кламає, що йому всю малину може спортити.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:38
Еще раз. Нет понятия "правильно" и "неправильно" применительно к образу жизни. В любые времена в любом социуме всегда были признаки успешности, но не "правильности", хотя применительно к индивиду и они расплывались.Например, кем считать бездельника проведшего всю свою жизнь в праздности в сравнении с человеком который трудился занимаясь любимым делом и ни разу не отдыхал? Успешным или не очень?
Последние 20 лет одним из признаков успешности был "не рассказывай сколько ты зарабатываешь, скажи где ты отдыхаешь".
Последние события с глобальной пандемией и последующим экономическим кризисом его явно скорректируют.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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