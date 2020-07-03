ти про яке працювати? якщо давно уже minimalism & F.I.R.E.
це change_pm кламає, що йому всю малину може спортити.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:29
ти про яке працювати? якщо давно уже minimalism & F.I.R.E.
це change_pm кламає, що йому всю малину може спортити.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:38
Еще раз. Нет понятия "правильно" и "неправильно" применительно к образу жизни. В любые времена в любом социуме всегда были признаки успешности, но не "правильности", хотя применительно к индивиду и они расплывались.Например, кем считать бездельника проведшего всю свою жизнь в праздности в сравнении с человеком который трудился занимаясь любимым делом и ни разу не отдыхал? Успешным или не очень?
Последние 20 лет одним из признаков успешности был "не рассказывай сколько ты зарабатываешь, скажи где ты отдыхаешь".
А недавние события с глобальной пандемией и последующим экономическим кризисом его явно скорректируют.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну и так... я в Турции.
Район Белек.
Отель Calista.
Реально премиум отель..
Наполнение 15-20% (по факту думаю меньше). Это со слов менеджера.
Тур стов мало - поэтому был персональный трансфер!
Как ни крути
, а сейчас идеальное время для отдыха в Турции!!!
Без Россиян и с минимальным количеством наших сограждан.
Буду дальше держать в курсе!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ехали по пути в Белек по идеальной дороге, жена спросила - Женя, а нам не нужно тут недвижку посмотреть? )))))
Но пока для себя не нашел ответа зачем?
А цена...да...на уровне нашего Киевского бетона...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:03
Надо брать,не пожалеете.Для этого нужно посетить офис люля кебаба- Али Кемаль групп,там лучшие предложения из всей Турции.
Отправлено из глухой дыры с чужого яблока через Tapatalk
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
|