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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:29

  akurt написав:Оце точно... тут підтримую.
Тому, втретє: не позорь сам себе.
Будь нормальною людиною. Ще ж з клієнтами після закінчення пандемії працювати...
Люди ж вони вумні: вони все бачуть...

ти про яке працювати? якщо давно уже minimalism & F.I.R.E.
це change_pm кламає, що йому всю малину може спортити.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:38

  akurt написав:А... вона оно как...
Ну "другой" - это не ко мне...
Это вон Франт и flyman...
Ну и еще тут один иногда топчется...

А вообще прикольно получается: написать КАК НЕПРАВИЛЬНО ЛЮДИ ЖИВУТ - можно.
А написать как ПРАВИЛЬНО - не получается...
Вона оно как...
Вспомнился Шолохов: "В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата."

Еще раз. Нет понятия "правильно" и "неправильно" применительно к образу жизни. В любые времена в любом социуме всегда были признаки успешности, но не "правильности", хотя применительно к индивиду и они расплывались.Например, кем считать бездельника проведшего всю свою жизнь в праздности в сравнении с человеком который трудился занимаясь любимым делом и ни разу не отдыхал? Успешным или не очень?
Последние 20 лет одним из признаков успешности был "не рассказывай сколько ты зарабатываешь, скажи где ты отдыхаешь".
А недавние события с глобальной пандемией и последующим экономическим кризисом его явно скорректируют.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ну и так... я в Турции.
Район Белек.
Отель Calista.
Реально премиум отель..
Наполнение 15-20% (по факту думаю меньше). Это со слов менеджера.
Тур стов мало - поэтому был персональный трансфер!
Как ни крути
, а сейчас идеальное время для отдыха в Турции!!!
Без Россиян и с минимальным количеством наших сограждан.

Буду дальше держать в курсе!



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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ехали по пути в Белек по идеальной дороге, жена спросила - Женя, а нам не нужно тут недвижку посмотреть? )))))

Но пока для себя не нашел ответа зачем?

А цена...да...на уровне нашего Киевского бетона...

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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:03

  5396669 написав:Ехали по пути в Белек по идеальной дороге, жена спросила - Женя, а нам не нужно тут недвижку посмотреть? )))))

Но пока для себя не нашел ответа зачем?

А цена...да...на уровне нашего Киевского бетона...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Надо брать,не пожалеете.Для этого нужно посетить офис люля кебаба- Али Кемаль групп,там лучшие предложения из всей Турции.
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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