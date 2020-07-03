ти про яке працювати? якщо давно уже minimalism & F.I.R.E.
це change_pm кламає, що йому всю малину може спортити.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 17:29
ти про яке працювати? якщо давно уже minimalism & F.I.R.E.
це change_pm кламає, що йому всю малину може спортити.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:38
Еще раз. Нет понятия "правильно" и "неправильно" применительно к образу жизни. В любые времена в любом социуме всегда были признаки успешности, но не "правильности", хотя применительно к индивиду и они расплывались.Например, кем считать бездельника проведшего всю свою жизнь в праздности в сравнении с человеком который трудился занимаясь любимым делом и ни разу не отдыхал? Успешным или не очень?
Последние 20 лет одним из признаков успешности был "не рассказывай сколько ты зарабатываешь, скажи где ты отдыхаешь".
А недавние события с глобальной пандемией и последующим экономическим кризисом его явно скорректируют.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну и так... я в Турции.
Район Белек.
Отель Calista.
Реально премиум отель..
Наполнение 15-20% (по факту думаю меньше). Это со слов менеджера.
Тур стов мало - поэтому был персональный трансфер!
Как ни крути
, а сейчас идеальное время для отдыха в Турции!!!
Без Россиян и с минимальным количеством наших сограждан.
Буду дальше держать в курсе!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 18:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ехали по пути в Белек по идеальной дороге, жена спросила - Женя, а нам не нужно тут недвижку посмотреть? )))))
Но пока для себя не нашел ответа зачем?
А цена...да...на уровне нашего Киевского бетона...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:03
Надо брать,не пожалеете.Для этого нужно посетить офис люля кебаба- Али Кемаль групп,там лучшие предложения из всей Турции.
Отправлено из глухой дыры с чужого яблока через Tapatalk
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:39
Киев, сегодня, +38.
Запорожье, сегодня, сейчас +35. Приятели сейчас сказали: надо бы выйти огород полить, но выйти нет никакой возможности.
Анталия, сегодня, сейчас +29.
Блин, вот же прав был Мизантроп: мёрзнет akurt. Плохо ему...
P.S. Я ж говорив: flyman - нормальний чувак, коли пише нормально.
Наприклад, прямо заставив мене задуматися про minimalism & F.I.R.E.
Читаю:
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:06
Не поняв...що флай вже вийшов на пенсію по економності???
Я радий, що тобі флай ось той fi220x зайшов, але я певен з форумчан тобі важко буде знайти однодумців, які будуть жити на 100 уе в місяць)))
то не життя, а сморід. якщо ти можеш щось заробити, нафіга така тупа економія???
я кламаю, бо хоспіталіти щось поганенько себе відчуває. Розрахунок був на 7600 фунтів в рік дохід, можна було б навіть на багату пенсію по флаю виходити.
Але якщо хостпіталіти усе, то як же жити далі???
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:11
мінімалізм - це про те, щоб визначити що тобі важливо, а що не важливо, та позбутися останнього і перед кожним новим надбанням подумати, чи воно тобі реально потрібно.
FIRE та мінімалізм не заперечують, а доповнюють одне одного.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:13
давай не будем мірятися пісю.. ой, "пенсіями", бо може виявитися що в тебе зако.. , ой "альтернативного розміру".
Щодо 100 уе в місяць.
В мене з початку карантину експеремент, скільки реально тре в режимі самоізоляції. На 5й місяць виявилося, що більше нема чого екстра купувати, все що треба вже є. Остання покупка - шкіряні туфлі в ССС за 799 грн. (ще лежать 2 пари не ношених дермантинових), про запас.
На місяць на нагальні потреби виходили до 3000 грн. Ще до 300 грн. комуналка. Ітого 3300 грн. в місяць і то закуплено багато "непотребу на потім", типу акумуляторні батарейки, ЛЕД ліхтарик в руки і ще один на чоло, кілька мікроСД карт, блютуз гарнітура, БЖ на 12В до роутера, перехідник USB/PS2, перехідник IDE-SATA і т.п.
Вийшло $122 "з запасами на майбутнє", думаю, можна було би вжатися і в $100.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:30
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